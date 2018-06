Situación en Guerrero es crítica; hay crisis humanitaria: Soledad Romero

Chilpancingo, Gro., Junio 24.-

Imperativa, mostrando un carácter recio, Soledad Romero Espinal, le dice a Puntual: Soy decidida, nunca me he conformado con el estado de cosas, me gusta irrumpir, construir las cosas que son necesarias y que merecemos en este estado, en mi municipio, en mi familia, me decidí a participar como candidata independiente, porque ya no le puedo confiar el futuro de mis hijas a quien no ha sabido responder. Me gusta atreverme porque de ahí surgen cosas nuevas que ya son necesarias, este siglo no puede transcurrir con circunstancias y con la política del siglo pasado. La situación en Guerrero es crítica, hay una crisis, yo la describo humanitaria, la tranquilidad que teníamos se ha pulverizado, ya nadie puede confiar en salir y regresar a su casa en la misma condición; no se han atendido las grandes distancias entre pobreza y riqueza; han faltado las políticas públicas, somos los primeros lugares en muchas cuestiones negativas, y esto tiene que ver, con quienes nos gobiernan, tenemos que generar una nueva manera que hacer política.

HAY OCHO ALERTAS DE GÉNERO, PERO SOLO SE SIMULAN ACCIONES: ROMERO

Soledad Romero, candidata independiente al Senado de la República, habla con grandes ademanes, en una comunicación corporal cierta, confiable: Los partidos políticos han perdido la visión para lo que fueron creados, si uno lee sus ejes rectores, todos son buenos, el problema es que se ha hecho un uso incorrecto de la política, los partidos son ya patrimonio familiares, del único partido al que pertenecí, no me salí porque no me dieran espacio, soy independiente, porque creo no es correcto estar en un partido y mañana en otro porque no me dieron una candidatura, no es lo correcto; porque los partidos vienen siendo como agencia de colocaciones. Defender a la mujer, tiene sus complicaciones pero requiere decisión. Guerrero tiene alerta de género en ocho municipios, sin embargo, se simulan las acciones, no es como se declara, no se sigue el proceso, simulan y tratan de esconder las cifras, simulan estar en el contexto de la alerta, pero si se le pregunta a los ciudadanos qué sabe respecto a eso, un alto porcentaje no sabe que tenemos alerta por que no se han visto acciones.