Estado de los Estados

Se identifican tres riesgos globales para la certeza del proceso electoral según Integralia, en estos se pone en riesgo, inclusive, la gobernabilidad del país. Se trata de la preparación de la elección y las campañas, periodo a punto de concluir sin haber generado la confianza suficiente y necesaria; el día de la jornada electoral, sobre el cual se hacen un sinnúmero de conjeturas; y como punto número tres a atender: periodo poselectoral. En los antecedentes de rigor se enmarca la elaboración de artículos y con ello la sobrerregulación del INE al pasar de 394 a 590 distribuidos en dos leyes generales, la de partidos políticos y la de instituciones y procedimientos electorales.

De ninguna manera les ha resultado fácil definir la ubicación de las más de 150 mil casillas y la capacitación de millón y medio de funcionarios de casillas con quienes integraron las mesas directivas. Son nueve las entidades en donde los ciudadanos tendrán en su poder hasta seis boletas electorales, lo cual por más que muestren el rostro de la sencillez en el conteo esto no se ve nada fácil, sobre todo cuando todo es primitivo si lo relacionamos con los avances tecnológicos existentes. En esta etapa de preparación del proceso nos encontramos con una mayor erosión de la confianza institucional, con la desconfianza respecto a la legalidad y legitimidad del proceso, con los ataques violentos contra candidatos federales y locales ante los cuales el INE y los Institutos Electorales estatales han mostrado incapacidad para frenarlos.

Existe y está comprobada la simulación electoral, sobre todo en localidades donde es el crimen organizado quien decide al ganador mucho antes de llevarse a cabo la jornada electoral. La polarización generada después del debate público deja ver claramente el enojo social, el rechazo puesto de manifiesto en la exigencia de saber quién o quienes tienen calidad moral para respaldar sus propuestas, para garantizar serán realidad las promesas vertidas durante meses.

Según estos consultores en la segunda etapa, en la de la jornada electoral, los principales riesgos existentes son: manipulación de la opinión pública con información falsa que impacte en los resultados electorales; inhibición del voto ciudadano en algunas regiones o casillas; que no haya condiciones en ciertas localidades para instalar casillas debido a problemas sociales; errores en conteo, confusión y presión a funcionarios de casilla. Dilación de cómputos y de la difusión de resultados electorales; que funcionarios de casilla se retiren y abandonen los paquetes electorales y propicien impugnaciones (por ejemplo, actas sin firmar por funcionarios de casillas); inquietud de ciertos sectores de la sociedad por el retraso del PREP tanto en la elección federal como de los comicios locales. Se alimenta vacío de información y se propicia la desconfianza; intervención de los sistemas informáticos del INE (hackeo). Como puede observarse, es esta una etapa en extremo difícil de llevar a buen puerto y en la cual se genera confianza absoluta sobre los resultados ya que todo puede suceder.

En tan temido post electoral, periodo que ha sido descrito a través de un video filmado por Diego Luna en el cual hace un llamado a la concordia y a evitar la violencia, el panorama presenta los siguientes riesgos: autoproclamación de victoria, desacato de resultados y protestas post electorales; debilitamiento del sistema de pesos y contrapesos a nivel federal; gobernadores, diputados locales y alcaldes sin perfil ni experiencia que propicien gobiernos de baja calidad; corrupción en los gobiernos entrantes (peculado, cohecho, encarecimiento de obras públicas y de baja calidad); impugnación de elecciones por rebase de topes de gasto de campaña. Protestas y por ende conflictos post electorales; gobiernos locales que protejan a grupos del crimen organizado; desconfianza en los resultados a nivel local; se desdibuja sistema de partidos. Se transita a sistema de partido hegemónico, siendo Morena un movimiento sin estructura de partido.

El camino que aún falta por andar atraviesa su etapa de mayor dificultad y no existe forma alguna de hacer sentir a la ciudadanía esa indispensable confianza y tales percepciones no son gratuitas, los fraudes electorales, las concertaciones, los acuerdos en lo oscurito. El manipuleo de los votos, las decisiones de Tribunales a quienes se les ha otorgado el poder de pasar por encima de las voluntades ciudadanas han hecho sin duda su trabajo, han sembrado este camino en el cual nada es verdad pero tampoco se trata de sólo mentiras.

AYOTZINAPA, EL ENIGMA

La narración de Gregorio Ortega sobre la investigación de la desaparición de los estudiantes de la normal Enrique Burgos, nos hace ver lo difícil de encontrar la verdad cuando ésta se liga a un cúmulo incalculable de intereses provenientes de grupos que deberían ser totalmente distintos y, sin embargo, guardan entre sí similitudes que los ubican en la organización delincuencial. Veamos:

“La propuesta Comisión de la Verdad sobre Ayotzinapa no puede ni debe situarse sobre la legislación penal ni las decisiones de los tribunales, pero nada impide determinar si quienes ya dieron el caso como juzgado y determinaron una única verdad histórica, acertaron o se equivocaron. Establecer sobre uno o varios hechos sucedidos una versión considerada, acertada o erróneamente, como verdad, es un tema colindante con lo religioso, por no decir bíblico. En el caso que nos atañe carecemos de heridas para meter los dedos en los agujeros de los clavos, o la mano en el costado del Señor.

“Escritores contemporáneos cuyas obras describen las variaciones de una misma verdad, nos dejan claro que considerarla tal es harto difícil, porque no fuimos testigos y lo que ha de valorarse o juzgarse sólo es sabido de oídas. Las versiones son contrarias unas a otras, porque todas están patrocinadas por intereses políticos incompatibles, incluso la avalada como verdad histórica frente a la historia verdadera: Jesús Murillo Karam no fue testigo presencial y todo lo recibió de segundas y hasta terceras manos.

“Los protagonistas de las consecuencias de la incredulidad de los sucesos de Ayotzinapa decidieron olvidar que “… en la vida de los seres humanos no solamente ocurren las cosas… Construimos lo que nos ocurre. Lo construimos, lo invocamos, no dejamos escapar lo que ha de ocurrirnos. Así es el género humano. Obra así incluso sabiendo o sintiendo desde el principio, desde el primer instante, que lo que se hace tendrá consecuencias fatales. Es como si se mantuviera unido a su destino (siempre la humanidad), como si se llamaran y crearan mutuamente. No es cierto que la fatalidad llegue ciega a nuestras vidas, no. La fatalidad entra por la puerta que nosotros mismos hemos abierto, invitándola a pasar”.

“La anterior es una paráfrasis que Sándor Márai pone en boca del general que alecciona a su subordinado durante El último encuentro. Y sí, hemos de deducir que el gobierno que se despide de manera apresurada y hace sus maletas a la trompa talega, abrió de par en par la puerta a la fatalidad, pero es posible que aunque lo encuentren culpable de incumplimiento del mandato constitucional debido, lo único que lo lesionará es el desprestigio, el denuesto, el escarnio, porque, como en todos lados, los resultados de las comisiones de la verdad no son vinculantes, y después de emitida la segunda versión de la verdad histórica, lo más que puede ocurrir es que se reabra el caso Ayotzinapa, y el nuevo juicio dure más años que vida le quede a los supuestos culpables.

“Además, ¿quién en México tiene la estatura moral para encabezar una comisión de la verdad que se crea más por intereses políticos que por afán de administrar justicia por encima de la ley? Ernesto Sábato encabezó, en Argentina y como consecuencia de la dictadura de los generales, La Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas, y acá no veo a alguien de su estatura.

