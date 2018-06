Contexto político

Toño Gaspar: en la ruta del triunfo



A una semana de la elección y ante la guerra sucia en su contra en las redes sociales, Antonio Gaspar Beltrán, candidato de la coalición “Por Guerrero al Frente” (PRD-PAN-MC) a la Presidencia Municipal de Chilpancingo, se perfila como el seguro ganador.



De todos los candidatos fue el que mejor realizó campaña y el que recibió más adhesiones de personajes de otros institutos políticos. Sumó, no dividió.

En los últimos días recibió el apoyo de Seraida Salgado Bandera, ex diputada local del PRI y ex integrante del grupo político del ex alcalde Mario Moreno Arcos; de planilla del Partido Impulso Humanista, encabezada por la candidata a la Alcaldía, Berenice Chávez Cervantes, y de María Rodríguez López, dirigente municipal del Partido del Trabajo.



Desde luego que ha recibido el apoyo (no público) de personajes del PRI y miembros de Morena que no ven mal su proyecto y que consideran que es el mejor para sacar a Chilpancingo del abandono en que se encuentra y que fue originado por el pleito que se traen Marco Antonio Leyva (MAL) y miembros de su partido.



A diferencia de lo que ocurre en otros lugares, la alianza PRD-PAN-MC es fuerte en la capital del estado de Guerrero y ha aprovechado muy bien el hartazgo que prevalece hacia el tricolor, quien lleva como candidata a una legisladora que avaló el gasolinazo en la Cámara de Diputados, justificando que tal medida “no afecta a los pobres”, sino a los ricos del país. ¡Qué barbaridad!



Asimismo, Toño Gaspar –como popularmente conocen al abanderado del Frente– no es cuestionado por actos de corrupción o de que dirija un sindicato sin transparentar recursos. Por el contrario, se ha pronunciado a favor de la transparencia y rendición de cuentas claras y de cara al pueblo.

Los mejores recorridos en colonias y comunidades los ha realizado Toño Gaspar, ya que la gente lo conoce como una persona sencilla y un político comprometido con las causas sociales.



El PRD no se equivocó en elegirlo nuevamente como su candidato. Hace tres años los resultados no le favorecieron. La mayoría de los electores votaron por el priista Leyva Mena sin imaginar que Chilpancingo iba a convertirse en la peor ciudad para vivir a nivel nacional y una de las más inseguras.



Con la actual administración municipal priista los servicios públicos están para llorar. Jesús Tejeda Vargas –el suplente de MAL– resultó ser un alcalde gris. No manda agua entuba a las colonias y no le da pena que las calles estén llenos de baches.



Los chilpancinguenses están molestos con el tricolor. Sólo los que no quieren perder privilegios en el Ayuntamiento les incomoda que se inaugure la alternancia en la cuna de los Sentimientos de la Nación y quieren que gane la candidata de la continuidad.



Hay quienes todavía se aferran en que Chilpancingo será gobernado eternamente por un partido político, olvidando que se viven otros tiempos. En Acapulco, por ejemplo, se inauguró la alternancia en 1999.



En países de Europa es normal que los partidos políticos se alternen el poder. La gente ya aprendió a castigar a los malos gobiernos y a premiar a los que sí realizan una buena gestión pública.



Luego entonces, no hay porqué espantarse si hay alternancia en Chilpancingo.



Ojalá los que han abusado del poder reflexionen y corrijan el rumbo.



Los chilpancinguenses ya no quieren otro gobierno insensible y que esté marcado por la opacidad en el manejo de los recursos públicos. Un cambio de gobierno es lo que requiere en este momento.



Por cierto, este viernes 22 el ex aspirante del PRI a la Alcaldía capitalina, Hermes Moreno González, encabezó un importante evento al sur de la ciudad para dejar en claro que apoya a Toño Gaspar y a los demás candidatos del Frente, no sin antes agradecer a Luis Walton Aburto, dirigente de Movimiento Ciudadano en Guerrero, el que lo haya arropado en este proceso electoral.



Toño Gaspar, por su parte, también agradeció el apoyo de Hermes Moreno y le manifestó su reconocimiento como gestor social y el que junto con sus miles de seguidores abracen el proyecto de cambio que él encabeza para sacar adelante a Chilpancingo y estar al lado del pueblo.

Así las cosas en Chilpancingo.



ENTRE OTRAS COSAS… El que se ha mostrado respetuoso del proceso electoral, es el gobernador Héctor Astudillo Flores, quien está concentrado en atender los diversos problemas que prevalecen en la entidad y encabezando eventos relacionados con la seguridad pública.



Uno de los más importantes eventos que realizó fue el jueves en el puerto de Acapulco, en donde propuso endurecer penas por el uso y portación de armas de fuego, y que es necesario afinar el Sistema de Justicia Penal Acusatorio para que los infractores de la ley no salgan de prisión.



Esto lo dijo al participar en la apertura de la Trigésima Novena Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.



