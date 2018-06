Elecciones en puerta

Tal vez no se tiene registro de otras elecciones anteriores, pero parece que las actuales se van a recordar como las más sangrientas de la historia, por los candidatos de uno u otro partido asesinados a lo largo y ancho del territorio nacional, casos muy reprobables por donde quiera que se les vea.



Se considera que nuestro país está construyendo su democracia a partir de dar por muerto un régimen autoritario que debiera terminar sus días por la longevidad, de muerte natural, por la carcoma que acaba con los organismos vivos y vemos con mucha preocupación que no es así.



La resistencia a los cambios, a mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, hace que muchos actores políticos se resistan a perder sus privilegios y se conviertan en un verdadero peligro para la salud de la república.



Cada vez que se llevan a cabo elecciones ya sean municipales, estatales o nacionales, surge entre el pueblo la esperanza de que cambie la situación de pobreza y miseria que prevalece en más de la mitad de la población, especialmente entre las etnias que son el sector más pobre y desprotegido de la sociedad.



Con la eterna y peregrina idea de un cambio que se sienta, se palpe en el bolsillo, se note en la mesa, se perciba en la salud de las familias, se disfrute con servicios de agua entubada, caminos, luz eléctrica y clínicas de salud, la población nacional se interesa más por la elección federal en la que se elige al presidente de la república.



Quizás la idea, la creencia ancestral del pueblo en la imagen del Gran Tlatoani que prodiga bienestar a sus vasallos, pervive aún entre la población y es por ello que la elección del presidente de la república sea considerada más importante. Ese tiempo ya quedó en los anales de la historia.



Es por ello que, ya en el siglo XXI, todos los mexicanos abramos los ojos y agucemos el oído para analizar las propuestas reales de gobierno que cada candidato formula en su campaña para convencer al electorado, es decir a los ciudadanos en condiciones de emitir su voto el próximo 1 de julio. No creerle a los que han gobernado y nada han hecho por el pueblo, porque así seguirán haciéndolo. No creerles a los que dicen que llegando ellos al poder, se acabarán las desdichas de la gente. Todos dicen que van a duplicar la cantidad que reciben los de la tercera edad, las madres solteras, pero hay que preguntarles de dónde sacarán el dinero para ello. Si aplicarán más impuestos o dejarán de robarse el presupuesto o se reducirán el sueldo y renunciarán a todos los privilegios de que gozan. Casos inimaginables ni creíbles. No votes a ciegas, piensa y analiza antes.



MOLQUITERA. El bully de la Casa Blanca, Donald Trump, se está ensañando con los niños, hijos de inmigrantes ilegales. Representa a lo peor, más cruel y abyecto de la especie humana. Émulo fiel de Hitler.