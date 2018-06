Apoyan en Barrio de La Concepción el proyecto de la doctora Tere Manjarrez

Cocula, Gro., Junio 23.- “Desde que arrancamos nuestra campaña el día 19 de mayo, junto con mi equipo de trabajo le apostamos todos a una campaña limpia, sin difamaciones, sin calumnias y sin ofensas de ningún tipo y por ningún medio para absolutamente ninguna persona o localidad, hasta la fecha, nos hemos conducido con respeto, tolerancia y prudencia y así seguiremos durante el resto de nuestra campaña”, dijo la candidata a presidente municipal de Cocula, Teresa de Jesús Manjarrez Segura, en su visita al Barrio de La Concepción de esta cabecera municipal.

Con una gran bienvenida fue recibida la abanderada de la coalición PRI-Partido Verde donde los habitantes de este lugar, al ver llegar a su candidata, dieron inicio con la verbena popular, la música de viento, la batucada, las vivas, porras, aplausos, el estallido de los cohetes, abrazos y mucha felicidad se dejaron ver en este evento que continuó con la tradicional caminata hacia la calle del parque, lugar donde se realizó el mitin político.

En este lugar el profesor Luis Navarro Zamilpa, dirigió las palabras de bienvenida manifestando en su discurso que el Barrio de la Concepción da un total respaldo a la candidatura y al proyecto de la Doctora Tere Manjarrez, porque dijo: “De todos los proyectos que hemos escuchado los habitantes de este barrio, el de la Doctora Tere es el que más nos interesa, porque resuelve muchas de las necesidades que tenemos no sólo en este barrio, sino las necesidades de la gente que vive en todo el municipio”, dijo además que Tere Manjarrez es una persona muy conocida y que durante su pasada administración municipal, siempre estuvo apoyando a los diferentes sectores del municipio, “en todo nos cumplió y eso habla muy bien de ella, por eso, todos mis vecinos que vivimos aquí en este bonito barrio, hemos platicado y hemos coincidido de que nuestro apoyo para este 1 de julio, será para la doctora Tere Manjarrez Segura”.

En su oportunidad, la doctora Tere manifestó: “Desde que arrancamos campaña, nosotros nos hemos conducido con mucho respeto hacia los candidatos y hacia sus simpatizantes, porque todos vivimos aquí en Cocula, aquí tenemos nuestros hogares, nuestras familias, todos somos vecinos y necesitamos de los demás, no tenemos por qué disgustarnos con nadie sólo por tener una ideología política diferente, sólo faltan unos días y las campañas terminarán pero nosotros aquí seguiremos viviendo y seguiremos viendo nuestras caras y que mejor que sean con una gran sonrisa”. Dijo también sus propuestas para el Barrio de La Concepción, entre las cuales está la pavimentación de algunas calles que hacen falta y el mejoramiento de algunas otras que necesitan mantenimiento, así mismo se comprometió también, a gestionar los recursos necesarios para apoyar a todos los sectores del municipio, para los niños dijo: “Vamos a dar mantenimiento a los juegos del parque y de la unidad deportiva, no sólo en la cabecera municipal, lo vamos a hacer en todo el municipio y de igual manera, en las comunidades donde hagan falta, se los vamos a construir y reforestar, para las familias vamos a impulsar los proyectos productivos con el propósito de fomentar el autoempleo y mejorar las economías familiares, mi proyecto es que todas las familias tengan la oportunidad de tener un negocio como papelería, tortillería, tienda de abarrotes, paletería, nevería y otros, principalmente las de menos recursos económicos, a las que les pido, que una vez que ganemos la elección y ya estemos en el ayuntamiento, acudan a inscribirse a este programa para poder ser beneficiados”.

Para los agricultores la Doctora Tere dijo que los apoyará con mayores insumos agrícolas, semillas mejoradas, fertilizante y programas que son destinados al campo y que permiten gestionar maquinaria como tractores, sembradoras, bombas fumigadoras y otros implementos. También para los ganaderos la Doctora Tere se comprometió gestionar diferentes razas de ganado vacuno, porcino, bovino y aves, con el propósito de que los ganaderos obtengan mejores rendimientos económicos.

Cabe señalar que a pesar de la llovizna que caía durante el mitin político, la gente no se retiró hasta no haber escuchado las propuestas de la Doctora Tere Manjarrez y haber dado por finalizado el evento.