Rafael Martínez fue objeto de acto arbitrario para desacreditarlo

Me critican por traer una armita, pero he recibido amenazas y yo tengo que defenderme, dijo Rafael Martínez Ramírez, candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la alcaldía de Coahuayutla.

Tras recuperar su libertad, Ramírez denunció que ha recibido amenazas de muerte por parte de su oponente de la coalición PRI-PVEM, Eleazar Rodríguez Mercado, lo que ha motivado que se conduzca en una camioneta blindada.

En Chilpancingo, el abanderado del Morena estuvo acompañado por César Núñez Ramos, enlace en Guerrero con el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de dicho instituto político, quien manifestó que Rafael Martínez fue objeto de un acto arbitrario, encaminado a generarle descrédito.

“El compañero está limpio en su actuación, desde luego, por eso está completamente libre y sin ninguna responsabilidad; no ha estado vinculado a proceso y no se le relaciona con ninguna causa. Su libertad es absoluta”, anotó Núñez Ramos.

El representante del CEN del Morena en la entidad, dijo que su candidato en Coahuayutla está “completamente libre de cualquier sospecha”, de tal suerte que en dicho instituto político pretenden dar por superado dicho capítulo.

En la primera entrevista que otorgó después de recuperar su libertad, el candidato a la jefatura de cabildo en Coahuayutla manifestó que lo sucedido en su contra no es más que un ataque preparado por sus adversarios políticos.

“La verdad es que yo no le he hecho mal a nadie, no tenían porque hacerme eso que me hicieron, pero ahora ya estoy libre y puesto para lo que viene, solamente le pido a mi gente que le echemos ganas y que eso no nos afecte”.

Sostuvo que la razón por la que se le inventó que estaba armado al momento de su detención, es porque seguramente sus oponentes, principalmente del PRI y del PVEM lo ven como un factor de riesgo.

Recordó que el 18 de junio regresaba de la comunidad de Puerto Carrizo con dirección hacia Coahuayutla, por una brecha de terracería en la que estaba apostada una patrulla del Ejército Mexicano.

Negó que haya estado en posesión de una pistola calibre 380 súper, como se difundió ampliamente.

“Me pusieron otras cosas más que son falsas, me trajeron hacia Coahuayutla, luego de Coahuayutla me llevaron hacia La Unión, después a Zihuatanejo y finalmente me tuvieron en Acapulco, pero nunca me pudieron comprobar nada”, aseguró.

Dijo que hasta el momento ha desarrollado una campaña limpia, completamente libre de actos intimidatorios en contra de su competencia.

DENUNCIA AMENAZAS

Martínez Ramírez sostiene que desde el inicio del proceso a sufrido varias amenazas, ya en una ocasión a su hermana y una sobrina un grupo de hombres armados las “levantó” en el centro de Coahuayutla por distribuir propaganda del Morena.

“Se las llevaron a una casa y les dijeron que ahí no había más partidos que el PRI y el PVEM, que por lo tanto nadie más puede traer propaganda más que solo ellos. Mi hermana llorando, la echaron al carro a empujones y eso sucedió en plena calle”, destacó.

El levantón dijo que sucedió hace poco más de 20 días, en la casa en que estuvieron retenidas fueron llevadas ante Eleazar Rodríguez Mercado, candidato a la alcaldía de la coalición PRI-PVEM, a quien identifica como parte del crimen organizado.

“La verdad es que el tiene vínculos con un grupo delictivo, todo mundo sabemos eso en el municipio”, aseguró.

Cuestionado sobre el tipo de amenazas que ha recibido, Rafael Martínez destacó: “Me han dicho que si sigo yo trabajando para Morena me van a matar, me van a desaparecer, que van a dañar a mi familia o que me van a caer en la casa”.

POR TRAER UNA ARMITA

Ante las amenazas, el abanderado del Morena reconoció que ha tomado algunas medidas de protección, entre ellas el portar algún arma de fuego, pero aclara que no es permanente.

“La verdad es que a veces he tomado la medida de traer una armita, pero es una cosa que me están criticando, pero yo tengo que defenderme”.

Agregó: “Me critican por traer un carro blindado, que porque es un delito, pero yo sé que no es delito, estoy defendiendo mi vida, mi trabajo y estoy defendiendo mi pueblo”.

Sus abogados, aclararon que cuando el candidato hace referencia a una “armita”, en realidad se refiere a las que portan las personas que lo acompañan en sus recorridos por zonas rurales, en referencia a las armas de bajo calibre que se utilizan para la cacería.