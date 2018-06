Maestros mexicanos serán los mejor pagados de Latinoamérica: Meade

Pachuca, Hidalgo, Junio 22.-

José Antonio Meade, candidato presidencial de la coalición Todos por México, ofreció que de ganar la elección del 1 de julio los maestros mexicanos serán los mejores pagados de Latinoamérica.

"Ese esfuerzo significativo y real que se le pide a los maestros va a ser correspondido con un esfuerzo significativo y real para pagarles mejor”, prometió durante un encuentro con la militancia de Nueva Alianza en Hidalgo.

Planteó crear un instituto de capacitación para que de manera gratuita y de excelencia, los maestros mexicanos estén siempre en vanguardia y advirtió que en esta elección está en juego el futuro de los hijos.

"No nos confundamos, lo más importante que podemos hacer para que México sea potencia es apostarle a la educación, a una de excelencia desde el preescolar hasta la educación continua”, agregó.

El abanderado de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista (PVEM) y Nueva Alianza advirtió que la educación no puede ser secuestrada por intereses políticos.

"No queremos ver a la educación superior controlada por mafias, no queremos ver a la educación básica secuestrada por quienes no tienen en el corazón los intereses de nuestros hijos. ¡Vamos por una educación de calidad!”, advirtió arropado por militantes turquesas.

Instó a sus simpatizantes a que estos días que quedan de campaña salgan a invitar a los mexicanos a reflexionar y tengan claro lo que está en juego: el futuro del país, los esfuerzos de inclusión, la educación de nuestros hijos y el círculo virtuoso de inversión y de empleo.

Meade: ganaremos votos, no encuestas

Previo a su actividad proselitista en Pachuca, Hidalgo, el candidato encabezó una marcha acompañado de la dirigencia y militantes del partido Nueva Alianza, que recorrió las principales avenidas de la capital hidalguense.

El abanderado presidencial se colocó al frente de un contingente que portaba banderas, sombrillas y playeras de Nueva Alianza, en un convivio, donde las porras y los gritos en favor de su candidatura fueron la constante.