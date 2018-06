Presenta David Gama proyecto profesional para cambiar el municipio de Iguala

Iguala, Guerrero, Junio 22.-

El candidato de la coalición PRI-PVEM a la presidencia municipal de Iguala, David Gama Pérez se comprometió a poner el ejemplo de buen gobierno que potencialice el desarrollo urbano, económico, la transformación y el turismo a la Cuna de la Bandera Nacional.



En los encuentros con las familias del fraccionamiento Los Almendros, La Raza, Nuevo Horizonte para Guerrero, transportistas de la SERTI y las familias de la calle de Mina, David Gama Pérez dijo que su proyecto de gobierno es real que establecerá bases solidas en su ejercicio gubernamental si es electo presidente municipal con el apoyo de la ciudadanía de Iguala.



Explicó que a través de las cuatro líneas de acción y los 20 programas que viene proponiendo asegura cambiar con base a los paquetes de obras de drenaje, agua potable y pavimentación que realizará con la mezcla de recursos de CICAEG y CAPASEG, sin descuidar las demandas y necesidades de las colonias y comunidades.



Dijo que sus propuestas contemplan todos los sectores en la cual incluye de manera inmediata el alumbrado público, la instalación de videocámaras, el bacheo de la ciudad que realizaran empresas constructoras locales que le tengan amor a Iguala, quienes se les dejara en claro que no habrá ni moches ni diezmos.



“Les pido que me den la oportunidad. Les pido que me apoyen yo no les voy a fallar, porque nosotros vamos a poner en alto al PRI, vamos a poner el ejemplo de buen gobierno en Iguala”.



Finalmente dijo que con el proyecto profesional que presenta transformara y embellecerá Iguala, “porque a mi llegada al gobierno todo va a cambiar y lo vamos hacer en los próximos tres años”.