Susana Zabaleta dona su discografía a la Fonoteca Nacional

La cantante Susana Zabaleta donó toda su discografía al acervo de la Fonoteca Nacional, con la finalidad de que su trabajo siga llegando a más gente, pues considera que esa es la labor de quienes se dedican al arte.

Emocionada y muy a su estilo, la actriz y cantante hizo la entrega oficial de los materiales que van desde el primero de sus discos hasta el más reciente titulado Como la sal, mismo en el que incluye la canción Uno, tema que le obsequió la cantautora Julieta Venegas y mismo con el que demostró su talento.

Con esta entrega discográfica a la Fonoteca Nacional, Zabaleta recordó que no ha sido fácil su transitar en el mundo de la música y menos cuando se trata de ser uno mismo y luchar por lo que se desea.

“Hay muchos lugares de los que me han corrido, incluyendo una disquera, porque no les gusta mi forma de ser, pero con el tiempo se dan cuenta de la gente que eres.

Me da gusto que ahora después de tanto tiempo me respeten”, dijo Zabaleta, quien también se mostró orgullosa de lo que ha hecho en su carrera y en su vida personal, “estoy contenta conmigo y con mi edad, me siento plena”.