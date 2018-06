Frank en su tinta

¿SE IMAGINA domingo 1 de julio próximo estar votando por “Dr. Pollo”, “Rambo”, “Paty Tamales” o “Pancho Donas”? Muchos mexicanos lo harán porque se trata de apodos de más de 3 mil candidatos a diferentes carros de elección popular que aparecerán en las boletas electorales. Esta determinación se dio gracias a una resolución emanada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el que se acredita que se el apoyo electoral puede ser demostrado a través del apodo de cada personaje, pues forma parte de su identidad como candidato. A lo largo del país, existen miles de candidatos que conformaron una identidad propia gracias a un apodo, como los candidatos a diputaciones en Sonora que responden a los nombres de “El Charro”, “Pericales”, “La Neon” o “El Ratón”. Esta medida, en primer lugar, favorece a candidatos famosos o que provienen de la farándula, como el Terrible Morales, ex boxeador, o la Güereja, actriz con larga trayectoria. Sin embargo, estos no son los únicos que esperan captar al electorado con sus nombres jocosos o, simplemente, con el nombre que son reconocidos en la comunidad que pretenden representar, como “El Mochilas”. También hay otros como “La Majadera”, “Pastelitos”, “Vero la de la tele”, “Manos Frías”, entre muchos otros y ridículos nombres. Y, en caso de que alguno de ellos no haya sido impreso en boleta de esta forma, también se puede marcar la boleta con el nombre, apodo o apellidos del candidato en cuestión, pues el TEPJF también avaló esta forma de ejercer el voto……… EL BRONCO, tramposo, y ahora mentiroso. Resulta que, por unanimidad, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmaron las multas que en materia de fiscalización impuso el Instituto Nacional Electoral al candidato presidencial independiente Jaime Rodríguez Calderón. La sanción asciende a 377 mil 72 pesos por la participación de servidores públicos de Nuevo León en la obtención de firmas de apoyo para el exgobernador; 226 mil 243 mil pesos más por la triangulación irregular de los recursos para apoyar al candidato independiente, y 135 mil 731 pesos al confirmarse un patrón de transferencias realizadas desde las tarjetas Oxxo Saldazo. Es decir, el Bronco desvió recursos y cometió fraude para lograr la candidatura, sin embargo, este jueves negó los delitos y, por ende, cortarse la mano, por deshonesto, como lo había prometido……. LO AFIRMA el secretario general del comité nacional del PRD, Vladimir Aguilar García: “Ricardo Anaya y Alejandra Barrales ya perdieron las elecciones, y una de las razones por la que los candidatos no tuvieron fue la ruptura al interior del PAN y del PRD; si bien pueden tener un poco de legalidad, pero no tienen legitimidad”……… POR CIERTO, Ricardo Anaya Cortés cerró su campaña electoral de Guerrero en Acapulco el miércoles por la tarde. Andrés Manuel López Obrador lo hará el próximo lunes (también en Acapulco) a las 10:30 de la mañana…….. SIMPLE petición: Ojalá que no legalicen el aborto en México. ¿Se imaginan en los hospitales generales, del IMSS y del ISSSTE cuando programen a una mujer? Cuando le toque turno su hijo ya irá al jardín de niños……… PUNTO.