Averígüelo Vargas

Eventos de la mayor importancia siguen desarrollándose en Acapulco, que ha sido tradicionalmente sede de Congresos, Asambleas y otras actividades grupales que representan una ocupación hotelera importante y en consecuencia una buena derrama económica y el mantenimiento de las fuentes de trabajo en beneficio de la gente y los negocios del puerto.

En esta ocasión, el gobernador Héctor Astudillo encabezó la Asamblea Nacional de la Conferencia Nacional de Procuración de justicia, a la que asisten procuradores y fiscales de todas las entidades federativas del país y en la que como representante de la PGR asistió el subprocurador Alberto Elías Beltrán.

Son actividades indispensables con las que se busca colocar a las instituciones de procuración de justicia a la altura de los retos que enfrentan la mayoría de los estados de la República y que en algunos casos alcanzan niveles graves, por lo que resulta indispensable impulsar las actividades, los sistemas y los programas que permitan hacerle frente a las acciones de la delincuencia organizada.

En su intervención el gobernador Astudillo destacó que “en Guerrero todos los días luchamos para estar en mejores condiciones; hay días que son mucho más difíciles que otros, pero todos los días tratamos de actuar y de dar respuesta a la problemática que encontramos”.

También se refirió a un tema que ha provocado alarma en el sistema de procuración de justicia, porque con el nuevo Sistema Penal acusatorio dijo que hay una serie de puertas que se abren para que quienes han cometido delitos, sin grandes dificultades, puedan volver a la calle luego de que fueron detenidos, por lo que pidió hacer las mejoras necesarias y que quienes utilicen armas prohibidas tengan penas más amplias.

OTRA REUNIÓN IMPORTANTE que se celebra en Acapulco, es el Octavo Taller Nacional de Supervisores Escolares, que reúne a una cantidad importante de maestros, con quienes se busca mejorar las labores que desarrollan porque son parte fundamental de la Reforma Educativa

Es una actividad en la que participan directamente la Secretaría de Educación Pública (SEP), y la Secretaría de Educción Guerrero (SEG), que encabeza José Luis González de la Vega Otero, quien ha logrado avances muy importantes en la reforma educativa.

BUSCARÁ AÑORVE REDUCIR IMPUESTOS A LA GASOLINA PARA BAJARLE EL PRECIO. —El candidato del PRI-Verde al Senado de la república, Manuel Añorve Baños no es únicamente el abanderado que más ha trabajado en esta campaña, sino además, el que mejores y más claras propuestas hace a los electores del estado, para que le ofrezcan su apoyo y que el 1 de julio voten a su favor.

Llama la atención que desde su escaño senatorial buscará incidir en los impuestos que se aplican a la gasolina en el país, porque es una de las causas principales para que el combustible haya incrementado el precio que se expende a los consumidores, porque es una buena forma de abaratar el precio de la gasolina y el diésel.

Es la más directa, porque los impuestos son establecidos por el gobierno y autorizados por el Congreso de la Unión, entre diputados y senadores, que aprueban los presupuestos de egresos e ingresos del gobierno federal.

Así, se convierte en una propuesta realista, que puede aplicarse en breve plazo y que llevaría a bajar el precio de las gasolinas y el diésel, que en la actualidad rondan los 20 pesos por litro, precio que podría bajar en beneficio de toda la población del país, sea que tengan o no automóviles o camiones de su propiedad, porque los productos de todo tipo se transportan por las carreteras nacionales y el costo del combustible impacta en el precio de esas mercancías que van de los centros de producción a los de consumo.

Manuel Añorve es el único candidato que ha recorrido todas las regiones del estado en más de una ocasión, porque no tiene descanso, sino que es su característica desarrollar una amplia actividad, para llegar a todas las zonas y municipios del Guerrero, para dialogar y entenderse con la gente a la que le pide su voto, y a cambio les ofrece hacer su mejor esfuerzo para traer más recursos al estado, para seguir impulsando el turismo y, como en este caso, para abaratar un producto tan necesario como las gasolinas y el diésel.

POR LOS PROBLEMAS QUE SURGIERON, EL CONGRESO APLAZA OTRA SEMANA LA REINSTALACIÓN DE MARCO LEYVA. —Por los plantones, los bloqueos y la toma de las oficinas del ayuntamiento capitalino, el titular del Congreso del Estado, diputado Héctor Vicario Castrejón, anunció que será hasta el próximo 3 de julio, cuando se celebre la sesión plenaria en la que se apruebe definitivamente la reinstalación del alcalde con licencia Marco Antonio Leyva Mena, porque la semana próxima estarán en receso por las elecciones.

Además, culpó al edil de haber provocado a los trabajadores con las declaraciones que hizo de que había gente interesada en simular protestas por su regreso, con lo cual generó que un grupo de sindicalizados decidieran demostrarle que no había ninguna simulación, sino que es real la inconformidad por su presunto regreso a la alcaldía.

El local del Congreso fue bloqueado también por los grupos inconformes, de modo que no pudo realizarse la sesión plenaria que estaba programada, en la que se votaría el dictamen de la reinstalación.

Sin embargo, como “no hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se venza, ni deuda que no se pague”, llegará el momento en que deban reinstalar al edil, aunque falta ver si lo van a dejar gobernar los grupos interesados en bloquearlo, los sindicatos que no lo aceptan y algunos otros interesados que meten la mano para que no se siente nuevamente en el sillón municipal.

Además, habrá que ver si el TEPJF permanecerá como observador o decide tomar otras medidas de apremio para que se cumpla su sentencia.

En una simpática caricatura de un medio de Acapulco, decía el protagonista: “no le vamos a impedir que regrese, sólo se la estamos haciendo cansada”. No, pus’si.