Averígüelo Vargas

La campaña del aspirante priista a la presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña, no levanta como debería ocurrir, por deficiencias de su equipo de campaña integrado por la estructura del PRI, que actúa como si efectivamente no se tratara de su candidato, por lo que no se comprometen ni se esfuerzan y dan la impresión de que la victoria electoral no es su objetivo.

Eso hizo necesario el cambio en la dirigencia de ese partido político, porque el presidente saliente Enrique Ochoa ni tiene las tablas ni la experiencia y determinación para llevar adelante una campaña que debe ser muy competitiva y hasta agresiva, con buenos modos, para llegar a la gente, especialmente a ese importante sector de los indecisos que son los que habrán de definir el triunfo o fracaso de los candidatos que compiten.

René Juárez, ex gobernador guerrerense, senador con licencia y ex subsecretario de Gobernación, como parte del equipo de Miguel Ángel Osorio Chong, es un priista de convicción, con suficiente experiencia y aparentemente con la energía y la determinación para imprimirle a la campaña presidencial una nueva dinámica, ligada directamente con las fuerzas priistas, que pueden impulsar la propuesta del candidato Meade.

La campaña presidencial priista debe replantearse desde la base y aunque sólo restan poco menos de dos meses de actividades, con una estrategia bien dirigida y con el apoyo de todos los priistas del país, incluida la clase política de gobernadores, senadores, diputados, presidentes municipales, puede lograrse un buen resultado.

Es posible hacerlo, porque el supuesto puntero, AMLO se la pasa creando conflictos y provocando el rompimiento con la clase empresarial, que es tan importante como la clase obrera, porque es precisamente la que invierte para crear los empleos que los mexicanos necesitan para salir adelante.

También debe superar al panista Ricardo Anaya, que no pasa de ser un aspirante improvisado, pues no tiene ninguna experiencia de gobierno y sólo lo anima y empuja su gran ambición por llegar al mayor puesto público del país, pero sin que tenga cualidades para hacer un buen trabajo, porque simplemente lo desconoce.

René debe demostrar su capacidad y experiencia para transformar esa campaña mal llevada e imprimirle el entusiasmo que se requiere, a través de demostrar que Meade es el político gobernante que el país necesita para salir adelante y evitar una debacle provocada por un candidato que no respeta nada ni a nadie o un inexperto ambicioso.

GRUPOS DE PERREDISTAS SE UNEN A LA CAMPAÑA DE MANUEL AÑORVE. —Aunque en Guerrero la campaña del candidato presidencial también es deficiente, sin embargo destaca la que ha resultado ser la mejor campaña de los candidatos al Senado de la república, por parte de la dupla priista de Manuel Añorve Baños y Gabriela Bernal.

De hecho, Añorve es el único que ha hecho una campaña cerca de la gente, pues recorre constantemente el estado y hasta ahora debe haber visitado varias de las siete regiones del estado, aunque en algunas hay que hacerlo con la necesaria precaución, porque los niveles de inseguridad son evidentes y más vale cuidarse para no sufrir un atentado.

Sólo Manuel Añorve va todos los días a una comunidad o se reúne con organizaciones populares, de taxistas, de prestadores de servicios turísticos y de los grupos populares, lo que no hace ningún otro de los aspirantes que supuestamente buscan el voto popular para alcanzar sus posiciones en la cámara alta del Congreso de la Unión.

El activismo y las propuestas de Añorve han convencido a muchos otros, como se vio con un grupo de Nueva mayoría de Acapulco, cuyos integrantes se despojaron de la camiseta amarilla para quedarse con la tricolor de Añorve y de Meade, lo que muestra que su trabajo le rinde buenos resultados y que lleva gente y votos a la campaña presidencial priista.

LOS 50 EMPRESARIOS MÁS FUERTES DEL PAÍS RECHAZAN LA ACTITUD Y AGRESIONES DE AMLO. —El Consejo mexicano de Hombres de Negocios (CMHN) rechazó la actitud agresiva y de descalificaciones que les ha dirigido el candidato de Morena, el Peje, López Obrador, quien los califica de “minoría rapaz”, a quienes culpa de las malas condiciones económicas de los millones de trabajadores mexicanos.

Los empresarios, que son los que ofrecen 9 de cada 10 empleos formales en el país y que representan inversiones de miles de millones dólares cada año, para impulsar la economía nacional dijeron: “Así no”, ante la actitud agresiva y de insultos que les dirigió el candidato presidencial de Morena.

Resulta absurdo, por decir lo menos, que quien aspira a gobernar al país se enfrente, descalifique e insulte a los representantes de las empresas de la nación, porque son ellos los que en buena medida sostienen el avance financiero de México.

Sin embargo, el Peje no sólo no advierte que su actitud es contraria a la buena marcha del país, sino que ante la respuesta de los empresarios que utilizaron esa expresión de “Así no”, en rechazo a las actitudes agresivas y descalificadoras del aspirante presidencial, volvió a arremeter contra ellos, al señalar:

“Se sienten los dueños de México. Tienen confiscadas a las instituciones. El gobierno está secuestrado por esta minoría rapaz. Es un pequeño grupo que hace y deshace. Son los que mueven los hilos y ni siquiera dan la cara”.

Verdaderamente es increíble que un candidato a la presidencia se confronte de esa manera e insulte a quienes promueven la industrialización y el comercio en todo el país.

Sólo confirma el señalamiento que se ha hecho en su contra, en el sentido de que El Peje López Obrador ha dividido al país, a través de fomentar odios y descalificaciones, lo que sólo puede llevar a que entre los mexicanos se genere encono, diferencias graves, sin la posibilidad de que en caso de ganar pueda encabezar un gobierno de unidad, que cuente con el apoyo y la confianza de todos los sectores sociales y productivos del país.

El peje no es más que un chivo en cristalería