Hicieron bien la tarea

Alebrijes llevó a buenos términos su partido para vencer 20-2 a Queens

Iguala, Gro., Mayo 4.- Con coraje y determinación el conjunto de Alebrijes hizo efectivos los pronósticos ante Queens en su duelo de Micro Femenil perteneciente a la Liga de Basquetbol del Valle de Iguala, ya que su trabajo a la ofensiva le redituó con puntos que las llevaron a triunfar con marcador de 20-2, lo que deja en claro quién llevó las riendas del encuentro.

El trabajo en ofensiva comenzó bien para Alebrijes que en base a recuperar la pelota gestaba llegadas que terminaban en puntos; mientras que Queens buscó ponerse al tú por tí pero salió raspado en este intercambio donde terminó con un 7-2.

Para el segundo momento del encuentro pese a no haber mucho movimiento en los tableros el conjunto de Alebrijes aumentó su ventaja, sólo una ocasión logró hacer daño y con eso bastó para poner el encuentro 9-2, lo que las llevó a tomar las riendas del cotejo.

En el tercer periodo Queens volvió a tener problemas para encestar, su gente de ofensiva buscaba pero no encontraba respuesta, mientras que su rival no perdió el tiempo y logró acercarse al triunfo al dejar el marcador en 13-2.

Para el último llamado a la duela las acciones no cambiaron en mucho, Alebriijes explotó a la ofensiva para sellar de una vex por todas su victoria con marcador final de 20-2, lo que las pone cerca de la siguiente ronda donde buscarán su primer campeonato.