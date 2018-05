Día del Trabajo; los contrastes

La celebración del Día Internacional del Trabajo generó diversos contrastes en el Estado de Guerrero, que por fortuna pueden y deben ser resaltados. Poco menos de mil Maestros que militan en la CETEG, cometieron vandalismo, allanamiento y destrucción de equipo en la sede del Congreso local. Por otra parte, más de quince mil Maestros, pero de los que si desquitan el sueldo en las aulas y que militan en la Sección 14 del SNTE, desfilaron en los municipios, en Chilpancingo, Iguala, Acapulco, etc., haciendo alarde de disciplina, honestidad y defendiendo sus derechos laborales, pero con pulcritud y respeto a la ciudadanía.

En Acapulco, el Gobernador Héctor Astudillo Flores presidió la celebración acompañado por los líderes sindicales más importantes como el del SUSPEG, David Martínez Mastache. El mandatario expresó un reconocimiento pleno a todos los trabajadores porque dijo, son la base del desarrollo; los políticos son pasajeros pero ellos permanecen todo el tiempo y con su trabajo contribuyen a sacar adelante a todo el estado, dijo.

EL ORIGEN DEL DESGARRIATE.

Muy poco tiempo ha bastado para que se vaya conociendo la realidad de los hechos cometidos por los vándalos de la CETEG, durante la celebración del Día del Trabajo. Estos sujetos dañaron seriamente el edificio del Congreso local y lo peor, bloquearon por más de cinco horas la autopista Mexico-Acapulco, ocasionando grandes molestias y perjuicios a cientos de familias que se trasladaban a sus lugares de origen una vez terminado el fin de semana largo.

El dirigente de la CETEG, Arcángel Ramírez Perulero, es íntimo colaborador del dueño del partido MORENA, Andrés Manuel López Obrador; fue candidato a diputado por ese agrupamiento y ahora logró meter a cuatro maestros cetegistas, como candidatos a diputados. El domingo anterior vino a Guerrero uno de los hijos de AMLO, Gonzalo López Beltrán, quien en una reunión con su estructura local, regañó a todos los miembros.

Les exigió que le echaran más ganas a la campaña porque faltan muchos representantes de casilla, y en privado habló con el líder de la CETEG, quien estuvo de acuerdo en aumentar su presión contra el gobierno. Arcángel Ramírez Perulero declaró ayer en entrevista radiofónica, que quizá si se excedieron un poco con lo hecho en el Congreso pero que no fue por órdenes de López Obrador. Enseguida, el Senador priísta Esteban Albarrán Mendoza, vocero de la campaña, aseguró que fue MORENA y su dirigente, quienes ordenaron el vandalismo y bloqueo a la autopista.

Seguramente se buscó con estas acciones provocar una reacción del Gobierno estatal para acusarlo de represivo, si la policía antimotines golpeaba a los provocadores, generando un beneficio electoral para MORENA. Sin embargo, el Gobernador Héctor Astudillo Flores no cayó en la trampa y aplicó la tolerancia ante estos lamentables hechos. Los tigres de la CETEG seguramente continuarán provocando con su vandalismo, pero esto les durará hasta el día de las elecciones.

RENÉ JUÁREZ CISNEROS AL PRI.

De manera acertada, la dirigencia nacional del PRI aprobó la renuncia de su Presidente, Enrique Ochoa Reza, quien fue sustituido por el ex Gobernador de Guerrero, ex Senador, ex Subsecretario de Gobernación, entre otros cargos: René Juárez Cisneros, quien se convierte en el primer priísta guerrerense en ocupar dicho cargo. Debido al desgaste que había sufrido Ochoa Reza, la decisión de relevarlo ha sido considerada como urgente, para que el candidato de este partido, José Antonio Meade Kuribreña, cuente con más elementos; que suba en las encuestas y gane la elección presidencial.

René Juárez Cisneros comenzó su carrera política desde muy abajo. Sin embargo, gracias a su talento, capacidad de trabajo, sencillez y buen trato, fue armando una trayectoria política que lo ha llevado muy lejos. Al dejar la Subsecretaría de Gobernación, se incorporó a la campaña de Meade como coordinador y luego de hacer un trabajo intenso, recorriendo todo el país, ahora será el nuevo dirigente nacional del PRI, donde se da por descontado que nuestro paisano hará un excelente papel.

MINUTA EN ZUMPANGO.

Durante la semana anterior, el Secretario General del SUSPEG, David Martínez Mastache, realizó una gira de trabajo en el municipio de Zumpango de Neri, para firmar una minuta de acuerdos con el Presidente municipal, Maestro Pablo Higuera Fuentes, y la Secretaria general de la Sección XXII, María del Socorro Soto Almazán, que aglutina a los trabajadores de ese Ayuntamiento.

La minuta contempla la certificación institucional de los beneficios para el 2018, obtenidos mediante el pliego petitorio de las demandas laborales que interpusieron ante la parte patronal. El dirigente del SUSPEG, Martínez Mastache, expresó un agradecimiento pleno al Alcalde Higuera Fuentes, por la buena atención que le dio al pliego petitorio, que se traduce en beneficios reales y positivos para los trabajadores municipales.

El Alcalde Pablo Higuera Fuentes por su parte, agradeció la presencia del dirigente estatal suspegista y reiteró su plena disposición, para apoyar en forma permanente a sus trabajadores; porque ellos son quienes le dan vida y producen el trabajo del Ayuntamiento, para beneficiar a todo el pueblo de Eduardo Neri.