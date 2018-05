Frank en su tinta

OBRADOR se mantiene, Anaya recupera 4 puntos y Meade cae un punto. Motivo más que suficiente para la decisión este miércoles de sustituir a Enrique Ochoa Meza como dirigente nacional del PRI. Va al quite el ex gobernador de Guerrero, René Juárez Cisneros, más entrón, duro y con más oficio político…….. LA RECIENTE encuesta realizada por Grupo Reforma y publicada este miércoles arroja que el morenista Andrés Manuel López Obrador mantiene sus 48 puntos de ventaja, en la cima de la carrera por llegar a Los Pinos. El panista Ricardo Anaya Cortés, quien había caído 6 puntos, recuperó 4 y llegó a 30 por ciento de las preferencias electorales. El priista José Antonio Meade Kuribreña bajó de 18 a 17 puntos. Los independientes Margarita Zavala Gómez del Campo y Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” también cayeron. Margarita bajó de 5 a 3 puntos y “El Bronco” de 3 a 2…… POR CIERTO, en las ocho elecciones para gobernador más la del jefe de gobierno de la Ciudad de México el PRI y sus candidatos se ubican en segundo y tercer sitio, respectivamente. Es decir, en este momento el tricolor no ganaría la Presidencia de México ni los 9 gubernaturas en juego………. EN ESTE contexto, René Juárez llega al relevo de Enrique Ochoa en la dirigencia nacional del PRI. El exalcalde de Acapulco y exgobernador de Guerrero era coordinador de la campaña de Meade en la cuarta circunscripción, que incluye a Tlaxcala, Puebla, Morelos, Guerrero y la Ciudad de México. El relevo en la dirigencia del PRI se realiza a menos de dos meses de la elección y forma parte de los cambios en la campaña presidencial de José Antonio Meade, quien un día después del primero de mayo anunció el ajuste de la estrategia y equipo para el resto de la campaña……… EL RETO es grande para René Juárez, sobre todo porque los números no le favorecen al tricolor en este momento. Sin embargo, hay que reconocer que el guerrerense tiene “más tablas” políticas que el norteño Ochoa Reza. De entrada, Juárez Cisneros no hace chistes de mal gusto……. A PROPÓSITO de nombramientos, el senador (de Iguala), Esteban Albarrán Mendoza fue nombrado vocero del comité estatal del PRI (en Guerrero) por el dirigente Heriberto Huicochea Vázquez. No hay que perderlo de vista, pues Esteban podría ser el próximo presidente estatal del tricolor…….. MISIVA al Tintero: “A AMLO no lo corrieron del PRD. Él se fue solo para fundar morena siguiendo sus ideales. A mí, Antonio Helguera Jiménez me corrió de una reunión de 40 compañeros aproximadamente. Y cuando busqué la unidad un mes después con el equipo de él y el mío llevando como mediador a Catalino Macedo, Arines y Serafín, y como testigos dos compañeros del equipo de Socorro Peralta, literalmente nos mandó a la chingada. Esa actitud de Helguera terminó con la posibilidad de arreglar el conflicto. Nunca quiso recibir el documento firmado por 54 compañeros. Con esto Helguera selló su destino y yo el mío. Su candidatura realmente me vale un bledo. Estoy haciendo todo lo que está a mi alcance para que AMLO gane la presidencia, ganemos el Senado y la diputación federal. Lo demás hace tiempo que dejó de interesarme. Saludos. Atentamente: Maestro Felipe Ramírez Liborio”…….. YA VINO Margarita Zavala a Ciudad Altamirano. Ya vino José Antonio Meade a Acapulco y Chilpancingo. Ahora vendrá López Obrador a Iguala y Chilpancingo. En Iguala estará el 25 de mayo a las 11:30 de la mañana. Faltarían por visitar a Guerrero en campaña Ricardo Anaya y “El Bronco”, aunque ninguno tiene mucho qué hacer en el estado. Por ejemplo, muchos perredistas que deben apoyar a Anaya votarán por Obrador…….. SIMPLE pregunta: ¿Logrará René Juárez levantar de la lona al PRI, pero sobre todo al candidato presidencial, José Antonio Meade?....... PUNTO.