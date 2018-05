Monitoreo Político

Estimados lectores saludándoles con mucho gusto, ya entrando al quinto mes del año como es mayo en donde festejaremos a las reinas del hogar como son las mamás, bueno les comento que el candidato del PRI a Diputado local por el distrito XXI me refiero al alcalde con licencia Omar Jalil Flores Majul, inició recientemente su campaña política en busca de ser uno de los próximos legisladores en el Congreso de Guerrero que no tengo ninguna duda así será.

Omar ha iniciado su labor proselitista en los municipios que comprenden su distrito como son Taxco, Tetipac y Pilcaya en la cual la gente lo recibe con afecto debido a que el joven político ya desempeño esa función dejando un grato sabor de boca y en el cual en su momento gestiono diversos apoyos para los sectores que más lo necesitan; está iniciando una campaña en tierra ya se reunió con la prensa, ya estuvo con algunos transportistas quienes de igual manera le refrendaron su apoyo para que sea su representante en Congreso local, también ya sostuvo un encuentro con líderes de sectores y organizaciones a quienes hizo de su conocimiento de sus propuestas en materia de educación, salud sobre todo combate a la inseguridad las cuales serán temas apremiantes en la siguiente legislatura y desde luego la suma de esfuerzos de apoyar a quien es el primer priista de nuestro Estado al gobernador Héctor Astudillo Flores en donde desde el Congreso Omar Jalil estará impulsando acciones importantes en materia legislativa.

Sin duda estimados lectores un político que hoy más que nunca tiene más experiencia y que ha transitado en Tetipac y sus treinta dos comunidades, Pilcaya y sus diecisiete comunidades y por supuesto Taxco y sus ochenta y dos comunidades ha sido Omar Jalil Flores Majul conoce la dolencia de cada sus comunidades de sus cabeceras municipales del Distrito XXI y es por eso que me atrevo a decir que es la mejor opción para representarnos en el Congreso de Guerrero.

Como alcalde de Taxco Flores Majul realizó una cantidad importante de obras y acciones en los barrios, colonias, comunidades además en la zona urbana del municipio platero la gente lo ve con buenos ojos, reconocen su trabajo que realizó al frente de la administración municipal además del agregado de haber sido el alcalde que más Obras ha hecho en esta localidad. Así que hoy Omar Jalili candidato del PRI por el distrito XXI no la tiene tan complicada pero bueno también mencionar que ninguna elección es sencilla sin embargo con los antecedentes que les acabo de mencionar del buen trabajo que ha realizado en su momento como legislador y como funcionario público tiene bastantes probabilidades de GANAR la elección para diputado local el domingo primero de julio..!! Adelante Omar..!!

Por otro lado apreciables lectores les comento que otro de los candidatos del PRI que busca una diputación local pero por el distrito 01 y que comprende el municipio de Chilpancingo y que está empezando su campaña política con el pie derecho es el joven arquitecto César Armenta Adame quien al iniciar su labor proselitista inmediatamente demostró su músculo político al reunir a cientos de seguidores y simpatizantes que confían en su proyecto político, César ha mostrado durante su trayecto de vida ser una persona sencilla humilde que tiene la capacidad para escuchar y atender a la gente; Armenta Adame ha recorrido varios lugares de su distrito que comprende el municipio de Chilpancingo les ha reiterado a la población que su campaña es una campaña en la cual hará muchos compromisos con la gente una campaña en la cual se incluyen a los jóvenes a las mujeres a los transportistas de igual manera a los jubilados y pensionados que se han sumado de forma decidida a su proyecto político.

César Armenta está cerca de la población recorriendo los barrios y colonias escuchando ideas, propuestas lo que cada persona le plantea y se pueda llegar al triunfo en julio próximo; El Arquitecto Armenta Adame está poniendo en esta campaña mucho corazón, mucha pasión y sobre todo mucho trabajo para que sea el próximo diputado del distrito 01 de Chilpancingo..!! Excelente inicio de campaña César..!!

Hablando de otro tema vemos a diario una Política de Estado de Inseguridad el tema no es menor atañe a todos en lo individual y en lo colectivo en lo social a todos toca atenderlo en sus diversas trincheras nadie quiere vivir en un estado de riesgo permanente de intranquilidad y de inestabilidad; no es un problema solo del gobierno ni siquiera de manera exclusiva del gobierno federal ni tampoco solo de las Fuerzas Armadas ni de las Fuerzas Federales que incluyen soldados, marinos y pilotos y que integran a la Policía Federal y a muchas de las policías locales.

Ni en la gendarmería ni de ninguna guardia nacional nada de que yo he viajado y no he visto nada desde luego nos referimos a la inseguridad galopante en diversas partes del territorio nacional una inseguridad estimados lectores que no pregunta de que color político son las víctimas cuando a alguien lo asaltan no le dicen o le preguntan de que partido eres simple y sencillamente se comete el delito, una inseguridad que vive y se reproduce en múltiples lugares de nuestro país que es materializada en los distintos rostros de los que cometen delitos en la geografía nacional.

Requerimos una Política de Estado en cuestión de seguridad que apoye la seguridad nacional interior la pública y todas las seguridades que demanda la sociedad. Una Política de Estado que trascienda las políticas locales o federales, sexenales y anuales que vayan más allá que alcance a toda una generación que incluya a toda una sociedad los niveles de gobierno a los poderes a los académicos los especialistas los empresarios y sobre todo a las familias que no paren por nada que tengan los recursos necesarios para hacer efectiva que responde y particularice los problemas específicos que devuelva el valor necesario para erradicar este flagelo social para que regrese el tejido social y esto lo deben de plasmar claramente no solo los candidatos por la silla Presidencial sino los demás candidatos que contiendan por algún cargo de elección popular para que la ciudadanía vuelva a creer en nuestros gobernantes..!!

Por otro lado apreciables lectores les comento que el desplazamiento de tropas por parte del gobierno de Estados Unidos a la Frontera con México nuestra guardia nacional como tal tiene una función muy específica no es una guardia que esté armada son muy pocos en realidad esta los elementos de esta guardia nacional que están en la Frontera, sim embargo Estados Unidos ha mantenido una política de presión en función de su fuerza sobre todo de su fuerza militar sin embargo no se había presentado desde hace tiempo la propuesta directa de un Presidente Norteamericano de querer frenar ciertos convenios de poner una barrera en la relación que México y Estados Unidos en la que la cual nunca ha sido buena la relación de estos dos países es una relación de vecinos distantes pero al fin de cuentas somos vecinos del país del norte somos el principal socio comercial de ellos pero no significa una amenaza militar no significa tampoco una amenaza armada; creo que el Presidente Enrique Peña Nieto fue claro en su mensaje en función de decirle a Donal Trump que si él tiene un problema interno pues que lo arregle a nivel interno, el cambio del discurso de Trump en relación a que su guardia nacional lo que va hacer es frenar la entrada de drogas a los Estados Unidos ya que este país es la que la recibe.

No debemos de tomar esta llegada de soldados a la Frontera con nuestro país como tambores de guerra Estados Unidos no se va a distraer en declararle a nuestro país una hostilidad mayor al indignante como es el hecho de que te envíen a tu patio delantero en frente de tu casa a elementos de la guarida nacional que insisto no son soldados sino ciudadanos que se les pone un uniforme y que tienen una función que es simplemente verificar y proteger pero nunca atacar..!! Nos leemos hasta la próxima..!! Salud y Bienestar, Camarada..!! Ánimooooooo..!!