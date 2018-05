A todo el mundo le asombró la nota publicada ayer lunes en el Periódico Reforma, titulada: “Guerrero es líder mundial en crimen”. Los editores de este prestigiado periódico de circulación nacional afirman que basaron la nota en “Programa métrica y Evaluación de Salud”, de la Universidad de Washington, información que aún se encuentra sin publicar por parte de esa destacada institución.

Es cierto que en nuestra sufrida entidad, la violencia y el crimen son parte de las estadísticas nacionales; pero de ninguna forma Guerrero es líder mundial en crimen, como afirma la mariguanada que se publicó en Reforma.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), dio a conocer el pasado 20 de enero del presente año, que Guerrero ha experimentado un decremento del 1.03% en homicidios dolosos, en tanto que 26 estados subieron su estadística en gran medida. En ese sentido, tanto en delitos de alto impacto como en crímenes dolosos, Guerrero ha bajado sus niveles estadísticos y ocupa el tercer lugar a nivel nacional.

No se puede afirmar que somos campeones mundiales en esta terrible especialidad, cuando vemos lo que pasa en el Medio Oriente y en países como Siria y Afganistán por citar a dos de estos, o la violencia que se vive en estados mexicanos como Tamaulipas, Colima, Baja California o Veracruz. En nuestro Estado existe una guerra entre un grupo de cárteles que se disputan la venta de droga en zonas urbanas, y el trasiego de la Goma de opio que se cultiva en nuestros campos. Es un enfrentamiento cotidiano que genera muchas ejecuciones, pero no afecta en lo general, a la población civil, que nada tiene que ver en esos asuntos ni anda comprando o vendiendo droga.

Si Guerrero fuese líder mundial en crimen, como asegura esa información que carece del debido fundamento, el turismo que nos visita jamás se hubiese atrevido a conocer nuestros destinos y atractivos. Seguramente la nota de Reforma es tendenciosa y busca perjudicar a nuestra entidad, para crear incertidumbre entre el turismo nacional e internacional que nos visita. Atención.

COMIENZAN A SOLTAR A LOS TIGRES.

Nuevamente un grupo pequeño pero muy sintomático de la CETEG (¿Maestros?), aprovechó la celebración del Día del Trabajo para celebrarla, cometiendo en Chilpancingo actos de vandalismo en contra del edificio del Congreso local. Como hace tres años, estos vándalos –no imaginamos como educarán a sus alumnos- allanaron por la fuerza el inmueble cometiendo grandes destrozos en el equipo de oficina, rompieron ventanales, tiraron puertas y pintarrajearon el lugar.

Los aliados de Andrés Manuel López Obrador no esperaron que este perdiera la elección presidencial, soltaron a los tigres con mucha anticipación, demostrando cuál es su verdadero perfil social, que sigue siendo el mismo de siempre. Su actitud es sumamente repudiable por toda la sociedad, porque en México, con todos nuestros problemas, ya no vivimos los tiempos de rebeldía salvaje e injustificada.

Evidentemente, lo que hicieron ayer los cetegistas es un abuso de nuestro sistema democrático, que aunque no lo quieran reconocer muchos, ha experimentado importantes avances en el presente siglo. Hoy hasta al Presidente de la República se le mienta la madre y ninguna autoridad reprime como antes del año 2000. Los cetegistas no van a resolver a golpes algo que es con la cabeza. Afortunadamente cada vez son menos los Maestros que militan en este grupo de porros y delincuentes comunes. La gran mayoría cumple con su trabajo y aunque también tienen problemas como todos los trabajadores, no buscan quien se las pague, de grado o por fuerza.