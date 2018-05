Contexto Político

El domingo vino a Guerrero uno de los hijos de AMLO (¡viva el nepotismo!), cuyo nombre es Gonzalo López Beltrán, y su visita no fue para felicitar a los dirigentes de Morena en la entidad, sino para darles una regañada. Sí, así como lo oyen o, mejor dicho, leen.

El vástago del “Peje” exigió a los dirigentes dejar a un lado la “grilla” y les informó que en Guerrero no se ha conseguido el cien por ciento de los representantes de casilla que necesita Morena para la elección del 1 de julio.

“Debemos tener mejor organización, porque podemos tener a los mejores candidatos, pero ¿qué pasa si no tenemos estructura? Nos ganan. Aunque nuestros candidatos sean los más honestos no vamos a ganar, si no estamos organizados vamos a fracasar”, dijo. (El Sol de Chilpancingo/30-IV-2018).

De acuerdo al reportero Carlos Navarrete, la reunión en que Gonzalo López Beltrán regañó a los dirigentes de su partido se llevó a cabo en el salón Valentinos, en Chilpancingo.

“La simulación es una traición, que quede claro, quienes estén simulando traicionan a Morena, a Andrés Manuel y a millones de mexicanos, no se vale simular”, agregó.

Y advirtió: “Estaremos atentos del trabajo que se esté realizando y nos vamos a enterar de quién es un simulador, porque sabemos que tan sólida es nuestra estructura, así que habrá consecuencias”.

Se entiende que la visita del hijo del candidato presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena-PT-PES) ocurre en un mal momento para los dirigentes morenistas, ya que el reparto de candidaturas fue a todas luces mal proporcionado entre los tres grupos de Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, César Núñez Ramos y Marcial Rodríguez Saldaña, quienes no les dieron nada a los ilusos ex dirigentes históricos del PRD (Eloy Cisneros Guillén, Mauro García Medina, Misael Medrano Baza, Sebastián de la Rosa Peláez, etc.).

Tan mal andan en Morena que ni Nestora Salgado García “La Comandanta”, candidato al Senado, hace campaña en Guerrero.

Y, peor aún, en Acapulco durante el arranque de campaña de candidatos a diputados locales en los 7 distritos electorales que corresponden a dicho municipio, no juntaron ni siquiera 200 personas. Y eso que ahí estuvieron Adela Román Ocampo, candidata a la Alcaldía; los candidatos a diputados federales por los distritos 04 y 09, Abelina López Rodríguez, y Rosario Merlín García, y Félix Salgado Macedonio, quien va por el Senado.

Queda claro que son candidatos que lo único que les importa es colgarse de la imagen de su mesías, pero olvidan que la estructura del PRD no se la llevaron aquellos ex dirigentes y ex legisladores que decidieron cambiarse al bando de Morena antes del inicio de las campañas.

Luego entonces, la regañada que recibieron en Chilpancingo no estuvo nada mal.

ENTRE OTRAS COSAS… El que anda muy activo promoviendo las campañas de los candidatos de la coalición “Por Guerrero al Frente” (PAN-PRD-MC) en la entidad, es el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero.

El domingo estuvo en Chilpancingo en el arranque de campaña del candidato a diputado del distrito local 01, Luis Estephano Cervantes García, quien además es uno de sus cuadros políticos.

Por cierto, en el evento el mentado jefazo también manifestó su apoyo a Irma Lilia Garzón Bernal, candidata en el distrito federal 07; a Beatriz Mojica Morga, candidata al Senado, y a Antonio Gaspar Beltrán para la Alcaldía de Chilpancingo.