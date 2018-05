Lo definen con clase

CNOP hizo efectivos los pronósticos para derrotar 4-0 a Real Palomas

Iguala, Gro., Mayo 2.- El buen momento que tuvo el conjunto de CNOP en la fase regular del Clausura 2018 de Tercera Fuerza lo mantuvo en el arranque de la liguilla en su fase de dieciseisavos de final en donde con triunfo contundente de 4-0 sobre Real Palomas se enfiló a la siguiente ronda donde buscará seguir su camino rumbo a la final ante un San Pancho que viene de un triunfo contundente sobre Construcciones Miranda.

El primer tanto para la causa de los “rojinegros” se gestó a los 7 minutos de partido gracias a la intervención de José Flores, en el transcurso del primer tiempo pese a que Real Palomas tuvo algunas llegadas no pudo abrir la meta de su rival y para no variar antes de irse al descanso del medio tiempo recibieron el segundo en una jugada fulminante que firmó el mismo Flores.

Para el segundo tiempo las acciones se fueron acomodando para los “cenopistas” con el 3-0 que hizo efectivo Eduardo Vera al minuto 54, mientras que los “reales” poco a poco vieron cómo sus esperanzas de revertir la situación se fue desmoronando, ya que sus ofensores no encontraban la puerta rival y el trabajo de medio campo no fue efectivo, lo que provocaba que buscaran el trazo largo en busca de volar las líneas defensivas de su rival.

La estocada final por parte de la CNOP fue dado por el mismo Eduardo Vera al minuto 79 y tras el 4-0 ya no hubo más en esta historia que se tiñó de “rojo y negro”.

En otros resultados de esta liguilla, Jardines Campestres finiquitó su pase a la siguiente ronda tras vencer 3-2 al Deportivo Dabfsa y ahora le tocará jugar ante el Deportivo La Estrella.

Jaguares no aflojó el paso y confirmó su presencia a la siguiente etapa tras golear 4-1 al Villa Nicolás que no pudo evitar esta derrota, así que el siguiente paso para los “felinos” será enfrentar a Valedores de Metlapa; finalmente Deportivo IMSS mantuvo el nivel y se impuso 6-0 a Gladiadores, la escuadra dirigida por Óscar Mejia se enfrentará al Atlético Colonial.