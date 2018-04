Patrulla de papel

Antes un antecedente.- Sucedió una mañana en Gatos Güeros, EL Primo Salucio estaba de visita en el pueblo de sus abuelos, venía de North Caroline y pues era la primera vez que estaba en la que fuera la casa de su padre, Salucio era Ingeniero Civil de profesión y distraído por decisión.

Una mañana lo despertó el trinar de un Zensontle y pues él, acostumbrado a los sonidos de una ciudad se levantó embebido en el rítmico canto de esa ave; buscó la salida para ir a donde ese sonido y ¡madres!... justo al cruzar el pórtico cayó, su cara fue la que detuvo su caída, es decir -ni las manitas metió-.

¡¿ora primo, pos que le pasó¡? gritaron los parientes y se aprestaron a asistirlo; afuera tías y primas se escondieron para reírse a gusto del pocho.

-¡pos esa chingada bardita que está en la puerta!- espetó enojado el ingeniero, -¿cuál?- le respondieron más de dos -¡esta...esta!, fue y señaló el pocho -primos y tíos lo miraron o con extrañeza. -hijo, dijo la abuela, esa “chingada bardita” como tú le dices, tiene ahí más de 60 años, la puso ahí tu abuelo pa´que no se metiera el agua de las lluvias- sin embargo Salucio no quedó conforme, seguramente porque ya el dolor de su fracturada nariz le estaba calando -¡pues está mal puesta, es un obstáculo que no debe estar ahí, implica un gran peligro-.

-a la abuela no le gustó ni el tono ni la razón de su nieto extranjero, y le dijo -pues esa “chingada bardita” ahí se queda, la puso tu abuelo; tus tías y tíos ahí la han visto desde bebés y jamás se han caído como tú ...(Pen)(/ejo)- Salucio sólo atinó a decir, ya con voz gangosa -¡como sea, eso es un claro ejemplo de lo que es “ceguera de taller”,- abuela, tíos y primos se arrojaron unos a otros miradas de ¿what?-

Se entiende como “ceguera de taller” a el hecho de acostumbrarse a lo malo pero lo irregularmente útil y práctico pues anteponen la vieja costumbre de ese “riesgo”. La ama de casa que ya se acostumbró a usar la plancha aún con los cables expuestos, el conductor del camión que no arregla los frenos pues tiene otras prioridades, el vigilante de un cuartel que está acostumbrado a que frente a su campo visual se estacionen decenas de taxistas “piratas” para ahí hacer base. Más, cuando la amenaza se despliega la mujer muere electrocutada, el chofer provoca la muerte de pasajeros y peatones y el vigilante es ultimado pues un grupo de sicarios usó las carrocerías de los vehículos como parapeto.

¿Amenaza?...¿riesgo? La consultora de “riesgos” GLAC (Security Consulting Tecnology), está trabajando en México y, al igual que le pasó a Salucio en la casa de sus abuelos, esa se ha tropezado con dos o tres obstáculos del mismo perfil que los de la casa en Gatos Güeros, y sí, tal como lo hizo el pocho ellos han estado señalando grupos completos de amenazas.

Estos señores especialistas en “Risk Managment” se mueven buscando proyectar -modelos de seguridad con bienestar- en su praxis analizan -violencia y efectos criminales- y buscan localizar -componentes directos e indirectos- y lo que jaló nuestra atención fue que su objetivo final es caminar hacia la -calidad de vida- y que todo esté dentro del -libre ejercicio de los derechos individuales- es decir, lo que pretenden es -TRANQUILIDAD PÚBLICA y certeza en las normas- aterricemos un ejemplo.

Justo ayer “GLAC” desarrolla un estudio y en ese directamente habla de Guerrero. Estos “Gerentes de Riesgos” tocan el tema -al alza pobreza y extorsión a empresarios en Guerrero-. Como base de su análisis recuerdan, 1.- la suspensión de operaciones de la empresa CocaCola/FEMSA en Cd. Altamirano, 2.- los altos índices de criminalidad en Chilapa e incluso toman datos de Desastres Naturales (sismo del 19 de septiembre). Al gráficar sus resultados sitúan a esta Entidad Federativa en último lugar (hablamos de la situación -al alza pobreza y extorsión a empresarios en Guerrero-) acá viene lo importante,

Tomando como alegoría lo sucedido a Salucio en la casa de la abuela, allá en Gatos Güeros lo vamos a explicar así; el rol de el “empresario” lo toma Salucio, los tíos y primos son “la población de Guerrero” y la posición de “el Gobierno del Estado” obviamente es la abuela.

Así, la forma de responder a las amenazas por parte de el ESTADO no va a cambiar en el corto plazo, ¿escenarios? Casi en todos serán de -desinterés- por parte de las grandes empresas- solo en la Hoteleria se proyectan inversiones, eso por la nobleza del destino (los nativos excelentes anfitriones y las bahías de Acapulco y Zihuatanejo son preciosas) y un escenario más. La presencia de un proyecto hotelero y de bienes raíces identificado como “Mundo Infernal” que lucha por hacer metástasis en todo el golpeado Estado de Guerrero.

Ultimo patrullaje.- ahora este México que quiere ser democrático lucha contra aquellos que buscan blindar sus zonas de confort e intereses de poder; entonces, acá la solución no es defender al individuo que ya nos convenció, La solución está en IR A VOTAR, ¡aunque estemos horas en la fila de la insaculación! ¡Votemos por él! Si logramos que salga el 65% del electorado México habrá ganado, si es el 80% el mundo nos comenzará a creer, (y las inversiones llegaran).

