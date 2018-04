Espectáculo y debate

“Me están echando montón”, reprochó AMLO a sus adversarios en el debate del 22 abril. Sin coordinación ni plan de trabajar en equipo propiamente, los montoneros trataron evidenciar la inviabilidad de las propuestas que tiene y arrebatarle el primer lugar en que lo colocan las encuestas sobre preferencias electorales. El reproche, no queja, tuvo la intención de que la teleaudiencia identificara las causas del ataque compulsivo y las semejanzas que hay en los planteamientos que hacen Ricardo Anaya, José Antonio Meade, Margarita Zavala y El Bronco.

¿Era necesario llamar la atención? Sí. En cierta medida sirvió para dar claridad que, los adversarios de AMLO, están convencidos que hay mucho por hacer, pero todos los mexicanos estamos y vamos bien. Que lo que se necesita, creen y piensan, no es un cambio de régimen sino solamente consolidar las políticas que nos han impuesto, desde hace 30 años, pasando por dos sexenios gobernados por el PAN. Que no hay más alternativas; que sólo queda continuar en la ruta en la cual la corrupción, la pobreza, la miseria y la desigualdad indignan y han causado los problemas sociales del presente.

Fue importante visualizar y contrastar. La exposición demostró que las pretensiones de AMLO constituyen una opción diferente; enfocada a quitar privilegios a los menos y buscar el bienestar para la mayoría de los mexicanos. Los demás, realmente no tienen diferencias de fondo entre ellos; aparentan ofrecer soluciones distintas y mejores, pero en realidad proponen y quieren aplicar las mismas recetas; aunque la salud social haya empeorado. Por ese motivo de manera natural y espontánea coinciden poniéndose en contra del puntero incómodo distorsionándole declaraciones y propuestas para confundir al electorado. Por supuesto, en la conclusión de que en esta elección están contrastándose únicamente dos visiones para el futuro del país, habría que preguntar particularmente a Anaya y Pepe Meade ¿entonces por qué no se unen? ¿Por qué tanto brinco estando el piso parejo? En la propuesta de gobierno de coalición el candidato ciudadano del PRI cabría perfectamente. Incluso los nombres de las coaliciones que encabezan tienen mucho parecido.

Desde otra perspectiva en tanto espectáculo, dos horas de esparcimiento para el público en general no lo fueron para presidentes de los partidos y estrategas de las campañas electorales. Tenían que anotar y gravar qué sí y qué no dijeron sus candidatos y qué o cómo les respondieron; qué propinaron y recibieron. Tenían que hacer el recuento para luego, de inmediato, independientemente del buen o mal desempeño, salir ufanos a decir “ganamos”. Cuestión de recordar los debates posteriores en programas y canales distintos. Tal fue la actitud de Enrique Ochoa Reza y Aurelio Nuño (PRI), Zepeda y Jorge Castañeda(PAN), inclusive Ríos Píter y comunicadores como Leo Zuckerman, de La hora de opinar, en Foro Tv; éste prácticamente molesto porque Meade y Anaya en un momento pelearon entre sí olvidándose de López Obrador. Todos se esforzaron para influir con opiniones y comentarios como si nada más ellos hubieran visto la película; o, definitivamente, creen que los millones de televidentes carecen de capacidad de análisis.

No es así. Margarita Zavala, dicen que subió en las encuestas, muy bien. Sin embargo, muchos vieron que su nivel fue de una participante en concurso de oratoria de prepa. Desde luego que sí hay mujeres con trayectoria, talento y convicciones; lamentablemente no tienen las ventajas ni la suerte de haber sido primeras damas. El Bronco, impresionó al presentar el proyectil que quitó la vida a su hijo y asegurar que cortando la mano a los corruptos terminará con la corrupción. La primera ocurrencia lo hizo brillar y la segunda lo opacó. José Antonio Meade se empantanó pidiendo que AMLO le platicara y reconociera ser dueño de tres departamentos. Por su parte, Anaya quiso impactar exigiendo respuestas con un sí o no como si fuera reportero de un medio de comunicación y formulando dos preguntas a Meade: (foto de por medio) de cuánto fue la tajada que recibió de César Duarte y si realmente cree que su jefe, Peña Nieto, ha gobernado con honestidad.

Fuera de cualquier desplante genial, el debate-espectáculo sirvió apenas para ver cómo reaccionan e imaginar cómo podría ser quien gane la elección el 1º de julio. Por supuesto, el debate posiciona, pero no es determinante. No es certamen para seleccionar quien habla bien y fuerte, fino y pone énfasis con movimiento de manos o para descartar al que no puede hablar de corridito. En las actuales circunstancias cuenta y va a contar para el triunfo la confianza que inspiren a la mayoría de los electores. En este sentido al López Obrador le han sembrado el fantasma del populismo; por demás, dispuesto a pactar y perdonar a los criminales. Empero, Ricardo Anaya y Pepe Meade cargan el propio. El primero, el fantasma de traidor porque ahora está renegando hasta de la evaluación punitiva de la reforma educativa que aprobó, empeorada con la que lo hace sospechoso de ser brillante, valiente y capaz de lavar dinero. Al segundo, de por sí lo echaron al ruedo con una pesada carga negativa que ahuyenta y por la cual, desde el principio, no ha podido salir del tercer lugar.