Averígüelo Vargas

Este domingo arrancaron las campañas de los candidatos a las diputaciones locales, de los cuales 28 cubrirán los 28 distritos electorales en que está dividido el estado y de la votación que alcancen, se derivarán las 18 diputaciones plurinominales, para integrar la LXI Legislatura estatal, que tomará posesión el 15 de septiembre, para terminar su ejercicio 3 años después.

En Chilpancingo tienen sede las diputaciones 1 y 2 y por parte del PRI, Verde y Panal, están postulados César Armenta y en el distrito 2, Ricardo Moreno Arcos y plurinominal Jorge Salgado Parra.

En estos casos es bien conocido que Ricardo tiene una muy amplia aceptación por el trabajo político que ha hecho con su hermano mayor Mario Moreno, de quien es su principal operador en toda la región centro del estado y especialmente en la capital, Chilpancingo.

César Armenta, ex secretario particular el gobernador Héctor Astudillo logró hacer buen ambiente desde esa posición, además de que fue síndico en el segundo gobierno de Mario Moreno, mientras que Jorge Salgado Parra tiene amplia trayectoria buen trabajo político en varias posiciones y por su reincorporación al PRI, que fue avalada por el CEN priista.

En Iguala, hicieron su primer acto proselitista formal, en el Distrito 22, Erik Catalán, mientras que en el 23, de Huitzuco y Tepecoacuilco, va Héctor Ocampo Arcos.

Ambos son bien conocidos en esos lugares a los que esperan representar en la nuevo Legislatura estatal, especialmente Erik Catalán, ex secretario de Finanzas del PRI estatal.

HÉCTOR APREZA PATRÓN va en la primera posición de la lista de los diputados plurinominales de los priistas, lo que le asegura una curul y la coordinación de la bancada priista en el Poder Legislativo, pues ya estuvo en legislaturas anteriores y ocupó esa coordinación de la fracción parlamentaria del tricolor.

Ayer debieron iniciar sus campañas los priistas y los candidatos de los demás partidos contendientes, que de hecho integran varias coaliciones, como la del PRI, Verde y Panal, la de PRD, PAN y MC y la tercera de Morena, PT y PES.

Por su estructura, que es la más amplia en el estado, y la unidad que han mostrado, los priistas tienen una buena ventaja para llevarse la mayor parte de las diputaciones de mayoría, porque la unión del PRD, PAN y MC se muestra muy debilitada, ya que el PRD sufrió una fuerte desbandada de la gente que se fue a Morena, el PAN tiene un nivel de militancia muy baja, lo mismo que MC, que sólo tiene presencia en Acapulco y no la primera.

MANUEL AÑORVE SE CONFIRMA COMO PUNTERO DE LA CONTIENDA PARA EL SENADO. —El candidato a la senaduría por Guerrero, Manuel Añorve Baños, es de hecho el único aspirante que junto con su compañera Gabriela Bernal, hacen una campaña de verdad, porque las otras dos fórmulas, la de Morena, con Félix Salgado y Nestora Salgado no más no levanta, porque la gente no la toma con seriedad, por las mismas características del ex alcalde y por la mala imagen que lo caracteriza, además de ir acompañado por una mujer que tiene cuentas pendientes con la justicia, lo que haría inválida su candidatura.

No está mejor la pareja de Beatriz Mojica y Mario Ramos del Carmen, porque la Bety tiene una pésima imagen y hasta rechazo de los propios perredistas, por las divisiones que provocó y por ser la consentida del grupo de Los Chuchos, quienes hirieron de muerte a ese partido que tuvo la oportunidad de ser el principal e histórico partido de la izquierda mexicana, pero cayó en manos de esos oportunistas ambiciosos que lo tienen al borde de la desaparición o de ser otro de los partiditos integrantes de la chiquillería.

Añorve Baños y Gaby Bernal son los únicos contendientes a los que la gente toma en serio, como se vio en la reunión que tuvieron el fin de semana con los pescadores de Tres Palos, quienes les ofrecieron todo su respaldo, porque recordaron que cuando fue presidente municipal siempre les dio la ayuda necesaria para enfrentar sus necesidades y problemas.

En general en las regiones que han recorrido en el estado la aceptación de la ciudadanía ha sido generosa y amable, porque como señalamos líneas arriba, son los únicos que han buscado en realidad acercarse a la gente, dialogar con las comunidades y ofrecerles la ayuda necesaria para apoyar el desarrollo y el trabajo que cumplen para progresar y obtener mayores beneficios.

DOS ASUNTOS IMPORTANTES TIENE POR RESOLVER EL CONGRESO: CASO LEYVA MENA Y NUEVO FISCAL.—Cerca ya de concluir con su trienio los diputados estatales, muchos de las cuales apenas ingresaron a la representación al retirarse los titulares que van por nueva posiciones, tienen en la agenda cercana la obligación de cumplir con dos trámites necesarios: la demanda del alcalde con licencia de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, para retornar a ese cargo, por el tiempo que le resta a esa administración, que sería poco menos de 5 meses, además de resolver en unas dos semanas más el nombramiento del nuevo Fisca del Estado.

El Tribunal Electoral Federal emitió una nueva resolución en la que señala que no ha sido resuelta de fondo la exigencia del retorno del alcalde electo MALM, por lo que debe procesar de nuevo esa resolución y dio un plazo de 5 días para que informaran de su respuesta.

Se espera pues, una definición en el curso de esta semana o a más tardar en la próxima, ya que el actual presidente de la Junta de Coordinación Política, Héctor Vicario Castrejón, aseguró que la resolución del TEPJF se acatará totalmente, pero recordó también que el Congreso Estatal tiene también su margen de autonomía y legitimidad.

Mientras el acalde en funciones Jesús Tejeda Vargas mantiene su buen ritmo de trabajo, aunque por estar en pleno proceso electoral no puede comunicar los resultados de las obras y el esfuerzo que realiza en la capital del estado, pero recordó que él también fue electo como alcalde suplente, que es la tarea que cubre en la actualidad.