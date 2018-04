Suben a 42 los muertos en protestas de Nicaragua

La cifra de muertos en las manifestaciones en contra de la administración de Daniel Ortega en Nicaragua creció a 42, mientras se confirma que existe desplazamiento forzado entre los jóvenes, informó hoy el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).

“Tenemos confirmados 42 fallecidos, y 3 por constatar”, dijo a EFE una integrante del CENIDH, Meyling Sierra.

Aunque otras organizaciones defensoras de los derechos humanos han informado de hasta 63 muertos, basados en listas oficiales y no oficiales, los datos del CENIDH son más conservadores debido a que no incluyen a nadie mientras sus expertos no contrasten las fichas de las víctimas, verifiquen el cuerpo y su familia las reconozca.

Aunque el último dato sobre desaparecidos que ofreció el CENIDH fue de 48, Sierra advirtió que el mismo es ahora más incierto que nunca, debido a que hay “desplazamiento forzado”, considerado como una grave violación a los derechos humanos, ya que los desplazados tienen que emigrar de ciudad o país.

“Hay desplazamiento forzado, sobre todo de los jóvenes que participaron en la manifestación, ellos tienen temor a represalias, ni siquiera se atreven a poner una denuncia”, afirmó Sierra.

CAMPESINOS SE SUMAN A PROTESTAS ANTIGOBIERNO EN NICARAGUA

Cientos de campesinos del sur de Nicaragua que se oponen al proyecto de construcción de un canal interoceánico llegaron este sábado a la capital para apoyar las manifestaciones antigubernamentales.

“Que se sume el pueblo, que no tenga miedo (..) cuando el pueblo se levanta no hay” quien lo detenga, dijo Francisca Ramírez, líder de los campesinos anticanal, al entrar en Managua al frente de una caravana de camiones y vehículos que hacían sonar fuertemente sus bocinas.

Es la primera vez que los campesinos que se oponen a este proyecto marchan de manera pacífica, sin la represión a la que se han enfrentado en el centenar de manifestaciones que han protagonizado en los últimos cuatro años, y que han dejado varios heridos en sus filas.

Francisca Ramírez atribuye este logro a la sangre de los más de 40 nicaragüenses que han muerto en las protestas que sacudieron la semana pasada a Nicaragua, en medio de una fuerte represión que fue repudiada por la comunidad internacional y que obligó al gobierno a retirar a los antimotines de las calles.

“Ya no vamos a permitir más crímenes, no vamos a permitir policías antimotines terroristas” en las marchas, señaló la líder.

Los campesinos se unirán a la peregrinación “por la paz y la justicia” convocada por la iglesia católica para este sábado por la tarde en Managua, a la que se unirán jóvenes y diversos sectores que participaron en las protestas y que ahora exigen que se castigue a los culpables de las muertes.