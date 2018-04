De adicto a Adicto

Ahí estaban, yo los veía, escuchaba sus voces, oía sus pasos, yo los sentía que estaban adentro de los ductos de los aires de mi casa, dos tipos, el supuesto amante de mi mujer y un cómplice que querían bajar a mi casa a matarme, corrían de un lado a otro, atrás de los techos y paredes de mi casa, esa casa a la que mi madre le decía, el Castillo de Drácula, era enorme, como enorme mi adicción a la cocina, la que noche tras noche me secuestraba en verdaderas escenas de pánico y terror, mi ansiedad se disparaba al por mayor, sus voces, sus risas y pasos me volvían loco, no lograba consolidar el sueño y dormía con dos cuchillos en las manos,

Los celos, una enfermedad aparte

A través de mi recuperación, he visto muchos casos de celos, he palpado el dolor de compañeras y compañeros, he visto mi propia vida en la vida de ellos y no puedo dar un consejo a la ligera, tengo que hablar de mí, de mi propia experiencia y de lo que he investigado. He visto, tristemente como unos celos, dejaron de ser sospechas y confirmaron la infidelidad. Mis egos también eran un factor determinante.- ¿Cómo a mí, que va a decir la gente, que van a pensar mis familiares de que a mí me pusieron los cuernos? Me pegaba la diferencia de edades, le llevo 13 años y medio, me sentía demasiado viejo, hacia un gran esfuerzo por satisfacerla sexualmente, por llenarla y que ella viera la gran diferencia, por favor léase entre comillas, yo era de eyaculación precoz, mi sexualidad también se ha ido normalizando poco a poco, fui un masturbador compulsivo, soy lujurioso y pienso que ella es igual de mente cochambrosa y cachonda como la mía, le doy rienda suelta a la imaginación, no sabía detectar mis pensamientos chuecos, no sabía cómo se originó y como explotaba mi celotipia, hoy sé que todo está en mi mente y en mi corazón, sé que los celos, son veneno puro para mí y que lejos de dañarme a mí mismo. Daño a un ser querido como es a mi mujer y contamino de inseguridad y celotipia a mis hijos, les heredo mis celos, mis miedos, mi inseguridad, como a mí me los heredaron, como se hereda también la neurosis y las actitudes disfuncionales. Sin pretender buscar culpables... Mi cultura y formación machista me orillaba a vivir en el pasado, a tener falsas expectativas sobre las atenciones que mi esposa debía de tener hacia mí y como no me atendida, no era capaz de levantarme el plato de la mesa, de coserme un botón de la camisa, de atenderme en muchos sentidos, de llevar el hogar con un sentido de responsabilidad, le venía valiendo gorro todo y yo le daba rienda suelta a mis pensamientos. Me angustiaba y me dolía su pasado, como macho, yo quería haber sido el único en su vida. Yo quería tener atenciones. Viví en el pasado de ella, incluso llegue a visualizar los rostros de sus ex novios, la vi en un sin fin de escenarios degenerándose y prostituyéndose, bastaba con que ella me diera algún inicio, de su pasado, alguna foto, algún recuerdo de sus ex parejas, algo simple y vago para mí era motivo suficiente para atormentarme y denigrarla a ella y a mismo. Perdí una cantidad enorme de energía, le di demasiada importancia a algo que no lo tenía y hoy sé que los celos, son una enfermedad, progresiva y moral si son curables y la receta es muy simple.- Amor, dignidad, respeto, valores y Dios.- Jamás puede confirmar la infidelidad de ella, cuando descarte que me engañaba con hombres, genere que era lesbiana, que tenía relaciones con su mejor amiga.-

Alcohol y drogas me trastornaron

Con el tiempo, confirmo en mi propia experiencia, el severo daño que me provoco el abuso en el consumo de sustancias toxicas, veo, como activaba me mente enferma, esa mente enferme que se esconde en mucho, en mí no, yo viole a mi esposa muchas veces, la violente par que tuviera relaciones conmigo y sé que pocos lo comprenden, menos lo aceptan, pero mis excesos, me cambiaron, el alcohol me volvió neurótico, violento, la cocaína, activo a la loca de la azotea, los fármacos generaban en mi depresión, me convertí en un maniaco depresivo, caía en la cama ante la más mínima provocación, me volví aislado, refugiado en mis especulaciones, sufriendo en secreto, siendo por demás egocéntrico, se, como moldearon mi personalidad y muchos joven marihuanos, no lo aceptan cuando les regalo la historia de mi vida, luego, pasan los años y me revelan.- Ernesto, oigo una voz en mi mente.- Platico con el diablo.- Veo a la Santa Muerte.- comienzan a tener delirios de percusión, delirios auditivos, como los borrachos, como cualquier mediocre que se atasca de sustancia, el cristal, los vuelve locos, h hecho, el los drogadictos maten sin consideración a sus propias madres e hijos, mientras, alguien como yo, anda por ahí alertando a los niños, a que les sigan no a las drogas, motivándolos con el grito d VENCEREMOS A LAS DROGAS!!!! Y tratando de ayudar a que el drogadicto se recupere, pero no, son igual que yo, negados, obsesionados con el pensamiento absurdo de decir.- Cuando yo quiero, dejo de drogarme.

Tuve que perderlo todo

Esta enfermedad, perra, La Saliva del Diablo, me hizo trizas, desgarro cualquier sensación de vida, mato mis sueños, violo mis ilusiones, extermino mi presente y mi futuro, me volví loco, me quede solo, por supuesto, que fueron muchas pérdidas, perdí mi trabajó, me encantaba mi programa de radio, La Voz de Chihuahua, después de humillarla, denigrarla, hostigarla, insultarla, maltratarla, mi mujer se fue, me abandono, me quede solo con mi cocaína, mis pastillas y mi alcohol, mas mi morfina, hundido n depresión, enfermo físicamente, secuestrado por mi mente enferme, perdí tiempo, salud, dignidad, perdí la esencia de la vida y hablando de ello, vivo de milagro, llegue a pesar menos de 50 kilos, tuve qué sufrir mis propias consecuencias y ahora, sé que a esta maldita enfermedad perversa del alma, no hay quien le gane, esta asquerosa enfermedad qué está matando niños, seres inocentes que han entrado a ese laberinto y del que difícilmente habrán de salir, simplemente, porque en recuperación, estamos en pañales y en prevención, queremos jugarle al vivo, colocando posters en las escuelas, creó que el problema de la adicción al cristal, merece talento, profesionalismo, merece capacitación emocional para maestros, padres de familia, medios de comunicación, esta droga, es del diablo, forma parte de la escuela de la delincuencia, forma parte de los futuros sicarios, de mal que vivimos y nadie hace nada por detenerlo, el mal esta hecho, pero hablando de mí, tengo que despertar conciencia y elevar mi espíritu a las más grandes de las motivaciones, para bajar mi ansiedad, para hacerme responsable de mí mismo y motivarme a dar pasos firmes hacia mi recuperación, que es Dios, confirmó, que cualquiera que quiera, ahí no sé queda, sé que somos muchos los del problema, pero somos pocos los elegidos, estar en sobriedad y en recuperación constante es una verdadera bendición de Dios.- Hechos son amores , y no buenas razones.- Gracias por leerme y más por escribir.- [email protected] 614 256 85 20.- Tengo 9 libros que te pueden ser de gran utilidad.- montrealquebeclatino.com Tratamiento ambulatorio en línea, asesoría, información y orientación.-