Que conste,...son reflexiones

En México se protege más la totoaba, a los bancos y a los banqueros, a los delfines y a los multimillonarios que nos explotan y saquean los recursos naturales que a los jóvenes a los que se deja sin empleo y sin escuela, y ahora, los inducen a ser parte de los vendedores y consumidores de drogas, o bien, se incorporen para ser sicarios y bandoleros o cuando mucho, los premian con ser policías o guardaespaldas de los niños bien… por eso estamos tan pero tan jodidos, invertimos más de miles de millones de pesos por sexenio, en policías que no sirven, en guardaespaldas que solo cuidan a los ricos y en publicidad, que en brindarles seguridad a los jóvenes y a sus familias. Eso sí, México, y los bandoleros del sistema, se sienten muy orgullosos de tener ahora bancos extranjeros y banqueros del otro lado, que salvaron por medio de endeudar a todos los mexicanos, y de eso, ya no quieren ni hablar, porque con ello empezaron a desmantelar y a saquear al país, y esa, es la realidad.

Y para que veamos el horror y el terror de acuerdo a los datos de Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, nos dice: “… CADA DÍA SE ASESINAN A 3.5 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES, Y DESAPARECEN CUATRO. EN LOS AÑOS RECIENTES HAN SIDO ULTIMADOS 11 MIL 800 Y SEIS MIL 100 DESAPARECIERON”, ahora falta que con ese pretexto, el carnicero, Trump, invada al país como lo hace en otros lados, donde ellos propician sus guerra para vender sus armas, al parecer, lo bueno con México, es que las armas las venden a las autoridades o las regalan y les compramos material y vehículos de guerra en vez de tecnología para industrializarnos y generar empleo para los jóvenes, miles de armas, se habla de más de 250 mil por año se contrabandean a los grupos del crimen organizado para que sigan la guerra que deja ya, más de 250 mil asesinados en doce años, más de 32 mil desaparecidos, más de medio millón de desplazados de sus zonas de conflicto, miles de huérfanos y miles de viudas y encarcelados y, eso sí, seguimos protegiendo a los inversionistas extranjeros y a los muy pocos riquillos del país, y salvando bancos y banqueros, y ahora, preparan el nuevo “fobaproa” para salvar a los bancos y a los políticos que en los gobiernos han defraudado y robado o saqueado más de trescientos mil millones con el cuento de que son préstamos bancarios, y como son, los tenemos que pagar los mexicanos no los que se los robaron y les ayudaron a ese saqueo…. Lo DICHO, EN MÉXICO, SALVAMOS A POLÍTICOS, EMPRESARIOS, FINANCIEROS, BANCOS Y BANQUEROS HACIENDO, LAS DEUDAS PRIVADAS en DEUDAS PÚBLICAS, PARA QUE LAS PAGUEMOS LOS MEXICANOS Y, LOS RESPONSABLES, LA SIGAN PASANDO BIEN …

La DEA es un organismo que combate el narcotráfico en varios países no solamente en el suyo, curiosamente no detiene a muchos gringos que están en el negocio, pero son hábiles para cazar a los pinches mexicanos a los que ellos mismos dan las facilidades para operar en el tráfico de drogas, el caso es que coincidentemente con los sucesos de Iguala y los normalistas desaparecidos de la normal de Ayotzinapa, los agentes de la DEA, tenían montada una operación para captar la forma de operar de los delincuentes de México y de esa zona en el tráfico de la goma de opio y los delincuentes de EU que contrabandean, y son, supuestamente, los jefes de los de acá, por ello, muchos políticos y operadores de los mismos narcos sostenían que el Ejército Mexicano, y en especial, los miembro del 27 Batallón de Iguala, era la clave para encontrar a los normalistas, y ahora se sabe que los mismos delincuentes estaban operando la desinformación y ordenando la matanza para rescatar un vehículo donde transportaban droga, tal como lo dejaron saber en la entrevista realizada por Carlos Marín, al general Alejandro Ramos Flores, director de Asuntos jurídicos de la Secretaría de la Defensa nacional y Virgilio Hernández. Y qué bueno que después de meses, no entendemos la razón de ese atraso, la DEA, brinde los datos y se comience a encontrar el verdadero cabo suelto en este asunto, donde el grupo de los “guerreros Unidos de Chicago y sus cómplices en Iguala, fueron balconeados en el tema. Claro que para cuando se utiliza un tema como este en un asunto político y donde entran los intereses de los grandes grupos del narcotráfico internacional, las cosas se enredan ya que ellos tienen control en el manejo de la desinformación y las movilizaciones que ocultan su participación, para culpar a los mandos castrenses, y es por ello que, ahora sí, la DEA, no se manchó, se desmanchó con dicha información que clarifica lo que en verdad sucedió en la desaparición de los normalistas...