Educando con Valores

“En el Siglo XXI ya no es suficiente con culminar un ciclo educativo en el que solamente se adquieren conocimientos de las disciplinas tradicionales, y menos aún si se abusa de la memorización de conceptos e información que a lo largo del tiempo se desvanecen. En el México de hoy, es indispensable que los jóvenes que cursan el bachillerato egresen con una serie de competencias que contribuyan a desarrollar su capacidad de desplegar su potencial, tanto para su desarrollo personal como para el de la sociedad”

Subsecretaría de Educación Media Superior, 2008

Existen numerosas aportaciones en torno al enfoque por competencias dentro del ámbito educativo. Especialistas han determinado que ser competente nos permite realizar una actividad con un nivel de dominio considerable, con respecto a un criterio establecido; y han especificado que el nivel de dominio que se puede alcanzar en una tarea depende de los recursos con los que cuenta, e involucra conocimientos, creencias, habilidades en diversos campos, destrezas, actitudes, valores, etc. Educar con un enfoque por competencias significa crear experiencias de aprendizaje para que las y los estudiantes desarrollen habilidades que les permitan movilizar, de forma integral, recursos que se consideran indispensables para realizar satisfactoriamente las actividades demandadas.

Dada la trascendental tarea de la educación en nuestros días, -pues no se trata únicamente de transmitir conocimientos, sino de lograr formar generaciones de seres humanos que transformen nuestra realidad actual-, y teniendo como antecedente que las competencias movilizan recursos con los que el sujeto cuenta, pero no se reducen a ellos, -pues un mismo recurso puede ser aprovechado para ejercitar distintas competencias-, considero indispensable abordar algunos aspectos relacionados con las competencias genéricas en el nivel medio superior. Como marco contextual, es importante citar que, de acuerdo al documento denominado “Creación de un Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad”, las competencias genéricas son “aquellas que todos los bachilleres deben estar en capacidad de desempeñar, las que les permiten comprender el mundo e influir en él, les capacitan para continuar aprendiendo de forma autónoma a lo largo de sus vidas, y para desarrollar relaciones armónicas con quienes les rodean y participar eficazmente en su vida social, profesional y política a lo largo de la vida”. Dada su importancia, las competencias genéricas se identifican también como competencias clave, y otra de sus principales características es que son transversales; es decir, no se restringen a un campo específico del saber ni del quehacer profesional; así como su desarrollo no se limita a un campo disciplinar, asignatura o módulo de estudios: la transversalidad se entiende como la pertinencia y exigencia de su desarrollo en todos los campos en los que se organice el plan de estudios. Aunado a lo anterior, las competencias genéricas son transferibles, en tanto que refuerzan la capacidad de las y los estudiantes de adquirir otras competencias.

La Secretaría de Educación Pública establece, a través del Acuerdo 442, la creación del Sistema Nacional de Bachillerato en un Marco de Diversidad, y define a las competencias como “…la integración de habilidades, conocimientos y actitudes en un contexto especifico”. En octubre del 2008, a través del Acuerdo 444, establece las competencias que constituyen el Marco Curricular Común del Sistema Nacional del Bachillerato, mismas que se categorizan en: competencias genéricas, las disciplinares (básicas y extendidas), y las profesionales. En cuanto a las competencias genéricas, describen, según el documento arriba citado, “fundamentalmente conocimientos, habilidades, actitudes y valores, indispensables en la formación de los sujetos que se despliegan y movilizan desde los distintos saberes; su dominio apunta a una autonomía creciente de los estudiantes tanto en el ámbito del aprendizaje como de su actuación individual y social”.

Desde el punto de vista de su contenido, las competencias genéricas deben tener las siguientes características: a) Formar capacidades que, en su vinculación con las disciplinas y diversas experiencias educativas, permitan concretar el perfil del egresado; b) Relevantes para el desarrollo de cada individuo, permitiéndole potenciar su dimensión física, cognitiva, afectiva y social; c) Relevantes para la integración exitosa del individuo en los ámbitos de la vida ciudadana, académica y profesional; d) Transversales en su formación y transferibles a distintos ámbitos de la vida y campos profesionales; y, e) Importantes para todos y todas, independientemente de la región en la que viven, su ocupación o trayectoria futura de vida.

Existen seis categorías generales de competencias genéricas: 1) Se autodetermina y cuida de sí; 2) Se expresa y comunica; 3) Piensa crítica y reflexivamente; 4) Aprende en forma autónoma; 5) Trabaja en forma colaborativa; y, 6) Participa con una conciencia cívica y ética. Para cada categoría se describen una o varias competencias, dando como resultado las 11 competencias genéricas establecidas para el nivel medio superior: 1) Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue; 2) Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros; 3) Elige y practica estilos de vida saludables; 4) Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados; 5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos; 6) Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva; 7) Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida; 8) Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos; 9) Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo; 10) Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas sociales; y, 11) Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables. Finalmente, se redactaron los principales atributos en las que éstas se pueden desagregar atendiendo a sus dimensiones cognitiva, afectiva y psicomotora. Los principales atributos comparten el carácter global de las competencias, dando cuenta de las distintas maneras de integrar conocimientos, habilidades, actitudes y valores, pero alcanzan un nivel mayor de especificidad.

Ante los grandes retos que presenta el siglo XXI, se hace necesaria cada vez más una educación media superior para la vida: que prepare a las y los jóvenes para lograr un pleno desarrollo de sus capacidades, que les ayude a mejorar sus condiciones de vida, a integrarse al mundo del trabajo y a participar como ciudadanos (as) responsables. Para lograrlo, se requiere que las y los docentes, por un lado propicien que estimen el valor o la importancia de cada disciplina fomentando interés en conocerla y en usarla para comprender o explicar fenómenos psicológicos, sociales, políticos, históricos, económicos, físicos, biológicos, ecológicos y/o éticos que ocurren en el mundo, así como resolver problemas y actuar en situaciones cotidianas y extraordinarias; y por otro, que asuman abiertamente la intención de desarrollar competencias genéricas dentro de cada asignatura. Además, también debe considerarse que en las actividades extraacadémicas: culturales, deportivas, cívicas, etc., son espacios en los que las y los jóvenes estudiantes fortalecen aprendizajes para la vida, por lo que se deben incentivar, promover y cuidar.

