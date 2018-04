Contexto Político: El Congreso y el próximo fiscal

Luego de la renuncia de Xavier Oléa Peláez como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), el Congreso local emitió la convocatoria correspondiente para que profesionales del Derecho se puedan registrar para ocupar el cargo.



Las solicitudes de registro iniciaron a partir de este viernes al 7 de mayo, con excepción de los días 28, 29 y 30 abril, en la sede del Congreso local.

De acuerdo al diputado presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Héctor Vicario Castrejón, los integrantes de la LXI Legislatura local designarán al nuevo fiscal lo antes posible, ya que la FGE no puede estar sin un titular legalmente nombrado.



Realmente son 20 días hábiles que los legisladores tienen para designar al sucesor de Oléa Peláez, ya sea varón o mujer.



Los integrantes de la Jucopo verificarán el cumplimiento de los requisitos, y una vez que realicen la valoración curricular, elaborarán una lista de al menos diez candidatos que contenga en orden alfabético, los nombres de las y los aspirantes que se propondrá al Pleno del Congreso para su aprobación, para ser enviada al gobernador Héctor Astudillo Flores.



Corresponderá al gobernador dentro los diez días siguientes de haber recibida la lista de aspirantes, formular una terna y enviarla a la consideración del Congreso del Estado.



Una vez recibida la terna, el presidente de la Jucopo, comunicará a cada uno de ellos (aspirantes) fecha y hora para la comparecencia y exposición de su plan de trabajo.



Desde que se conoció la renuncia de Xavier Oléa como fiscal general del estado, inmediatamente empezaron a manejarse nombres de posibles aspirantes a relevarlo, destacando los nombres de Erit Montúfar Mendoza, actual delegado de la Secretaría de Gobernación en la entidad y ex aspirante del PRI a la Alcaldía de Coyuca de Catalán; José Balbuena Herrera, ex coordinador de Asesores y ex visitador general de la FGE; Jesús Zamora Muñoz, ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en la entidad y Jorge Zuriel de los Santos Barrila, actual subsecretario de Gobierno para Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno.



Trasciende que David Augusto Sotelo Rosas, ex titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) durante el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo y ex subsecretario de Gobierno para Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, también aspira ocupar el cargo que dejó Xavier Oléa.



Dentro de los próximos días se manejarán más nombres.



Claro, se registrarán varios abogados. El Congreso local seleccionará una lista de diez aspirante y la enviará al titular del Poder Ejecutivo estatal para que valore los mejores perfiles y posteriormente envíe la terna correspondiente a los legisladores, quienes recibirán a los tres aspirantes para comparecer en el recinto legislativo en la fecha y hora señalada por el presidente de la Junta de Coordinación Política.



¿Quién será el afortunado para llegar a la FGE? O, mejor dicho, ¿quién se sacará la rifa del tigre?



Ser fiscal no es una tarea sencilla y menos en una entidad tan conflictiva como Guerrero.



Se requiere a un profesional del Derecho, un jurista íntegro, que tenga especial conocimiento del Derecho Penal; alguien que tenga credibilidad ciudadana y no utilice la institución para satisfacer sus intereses personales y partidistas.



Xavier Oléa fue juzgado antes de irse como un pésimo fiscal. No pudo con el cargo, ya que no tuvo un buen equipo y cada vez que hablaba metía la pata.



Don Xavier dejó investigaciones inconclusas y no cumplió su palabra en darle pa’ abajo a Raybel Jacobo Dealmonte, “El Tequilero”, ni detener al diputado local con licencia, Saúl Beltrán Orozco, a quien llamó “El Tequilero número uno”.



Estaremos atentos quiénes se registran para ocupar la titularidad de la FGE.



ENTRE OTRAS COSAS… “La propuesta de amnistía no la comparto ni la compartiré, porque los delincuentes han causado dolor”, señaló el gobernador Héctor Astudillo Flores luego de la presentación del libro “Visión panorámica de las Constituciones de México, anhelos y desafíos de una Nación”, en el recinto de la Cámara de Diputados, en la Ciudad de México.



