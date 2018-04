Recibe Congreso local sentencia del TEPJF sobre el caso de Marco Leyva

Chilpancingo, Gro., Abril 28.- El Congreso del Estado recibió la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), referente al Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de Marco Antonio Leyva Mena, en la que se ordena a la LXI Legislatura emita una nueva respuesta a la solicitud de reincorporación al cargo de presidente municipal.

En el documento recibido este viernes, se informa que Marco Antonio Leyva impugnó el 3 de abril ante dicho órgano jurisdiccional la resolución emitida por el Congreso local, argumentando que existe una indebida fundamentación y motivación del dictamen. Por lo anterior es que TEPJF pide que se emita una nueva respuesta a la solicitud de reincorporación de manera “fundada y motivada”, dentro del término de 5 días contados a partir de la notificación.

En la sentencia se reconoce que el Congreso del Estado es quien tiene la competencia para resolver en primera instancia la solicitud de reincorporación del alcalde.

TEPJ NO ORDENÓ REINSTALAR A LEYVA

Al respecto, el secretario de Servicios Parlamentarios, Benjamín Gallegos Segura, dijo que según el trámite legislativo en la siguiente sesión se dará cuenta al Pleno y la Mesa Directiva la turnará a la Comisión correspondiente para dar respuesta puntal a lo resuelto por la Sala Regional del TEPJF.

Dijo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), no ordenó la reinstalación de Marco Antonio Leyva Mena al cargo de presidente municipal de Chilpancingo, precisó el secretario de Servicios Parlamentarios del Congreso local, Benjamín Gallegos Segura.

Consecuentemente, explicó, el Poder Legislativo tiene “plenas facultades” para determinar el sentido del dictamen con base a la nueva sentencia del TEPJF de este jueves 26 de abril, en la que señala que la licencia que solicitó Leyva Mena “por el resto del periodo” no debe entenderse como renuncia al cargo.

En entrevista, Gallegos Segura explicó que la sentencia del TEPJF no dictó el sentido del próximo dictamen que seguramente emitirán a pleno en la sesión del martes 1 de mayo, y “deja plenas facultades para resolver”, aseguró.

Aclaró que esa determinación será parte del análisis de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, a la cual se turnaría la sentencia del órgano jurisdiccional para emitir nueva respuesta.

Explicó que el TEPJF concluyó que en la licencia que solicitó el alcalde Marco Leyva, en octubre de 2017, se estipula “por tiempo indefinido” y que la frase “por el resto del periodo” no debe entenderse como una renuncia al cargo.

“Son cuestiones de interpretación; el Tribunal resuelve que la licencia aprobada (a Leyva Mena) fue por tiempo indefinido y que no fue renuncia. El hecho de que haya dicho que su licencia era por el reto del periodo no debe entenderse como una renuncia”, abundó Gallegos.