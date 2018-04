En cuanto al marco jurídico del Sistema Interamericano en el que se sustenta el PROTOCOLO HOMOLOGADO DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, que será de obligado comportamiento de las Procuradurías o Fiscalías Generales de carácter federal o estatales, el Fiscal Especial de la materia de la Procuraduría General de la República, como ha quedado expuesto, también se sustenta en el Sistema Interamericano, en los siguientes ordenamientos vitales:

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Convención sobre los Derechos del Niño Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención Belém Do Pará”. Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.

Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia. Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión y los Antecedentes e Interpretación de la Declaración de Principios. Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos de abusos de poder.

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial. Corte IDH. Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y Otros) Vs. Chile. Sentencia 5 de Febrero de 2001. Corte IDH. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Sentencia de 6 de Febrero de 2001. Corte IDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Corte IDH. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Sentencia 31 de Agosto de 2004.

Corte IDH. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Sentencia 22 de noviembre de 2005. Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Corte IDH. Caso Kimel Vs. Argentina. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Corte IDH. Caso Tristan Donoso Vs. Panamá. Sentencia de 27 de enero de 2009. Corte IDH. Caso Ríos y otros Vs. Venezuela. Sentencia de 28 de enero de 2009.

Corte IDH. Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Sentencia de 28 de enero de 2009.Corte IDH. Caso Usón Ramírez Vs. Venezuela. Sentencia de 20 de noviembre de 2009. Corte IDH. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Corte IDH. Caso Gómez Lund y otros. Vs. Brasil. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Corte IDH. Caso Fontevecchia y D’Amico Vs. Argentina. Sentencia de 29 de noviembre de 2011. Corte IDH. Caso González Medina y Familiares Vs. República Dominicana. Sentencia de 27 de febrero de 2012.

Corte IDH. Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Corte IDH. Caso Uzcátegui y otros Vs. Venezuela. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Corte IDH. Caso Norin Catriman y Otros (dirigentes, miembros del pueblo indígena Mapuche) Vs. Chile. Corte IDH. Caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) Vs. Venezuela. Sentencia de 22 de junio de 2015. Corte IDH. Caso López Lone y otros Vs. Honduras. Sentencia de 5 de octubre de 2015. Corte IDH. Caso I.V Vs. Bolivia. Sentencia de 30 de noviembre de 2016. CONTINUARÁ.

