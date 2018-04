Triunfo contundente

Pandilla de Titanes impuso condiciones para derrotar 48-10 a Supersónicos

Iguala, Gro., Abril 25.- Con una sonrisa de oreja a oreja terminó el conjunto de Pandilla de Titanes su compromiso de Mini Varonil, en donde se tuvo que emplear a fondo para derrotar a una enjundiosa quinteta de Supersónicos con marcador de 48-10; con este triunfo los “titánicos” siguen con paso firme en este certamen que coordina la Liga de Basquetbol del Valle de Iguala.

Desde el primer balón puesto en el aire fue el conjunto de Titanes quien supo cómo contrarrestar a su rival con una serie de penetraciones que terminaron en su objetivo, mientras que Supersónicos intentó defenderse pero no pudo hacer mucho para evitar la caída por 22-6.

En el inicio del segundo episodio los “sónicos” buscaron hacer presión pero no pudieron recortar distancias por el buen trabajo defensivo de los “titánicos” que volvió a hacer mella para que siguieran en desventaja, pero ahora con un 31-6.

Para el tercer cuarto las cosas empeoraron para Supersónicos, la falta de efectividad en sus embates provocó que no pudieran subir en el marcador, mientras que su rival en cada minuto se motivaba más para aumentar su cuota y luego de 30 minutos las cosas ya estaban en 39-10.

En el último momento del encuentro las cosas cambiaron muy poco, Pandilla de Titanes aumentó su cuota para sellar una victoria contundente por 48-10, con lo cual siguen entre los mejores y de paso son serios aspirantes para llegar a la corona una vez más.