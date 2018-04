Ya esperan la fiesta

Tamarindos “B” ligó su victoria 9 del torneo luego de vencer 8-3 a Cañeros

Iguala, Gro., Abril 25.- El cierre del torneo regular del Clausura 2018 de Cadetes sigue fortaleciendo al conjunto de Tamarindos “B”, hasta el momento suma 31 puntos luego de 10 victorias, un empate y todavía no conoce la derrota desde el certamen anterior hasta la actualidad; en su duelo de la fecha 10 los “albiverdes” no se guardaron nada para llegar a la victoria con un 8-3 sobre Cañeros, con esto siguen en el segundo puesto por diferencia de goles y ahora sólo esperan la llegada de la liguilla en esta segunda edición de Cadetes.

A los 2 minutos de iniciado el encuentro Tamarindos “B” llegó al gol en los botines de Isael González, pero la respuesta de Cañeros fue con “furia”, primero al minuto 19 vía William Rojas, pero la sorpresa llegó con el 2-1 que firmó para los “leones” Oliver Salinas al 24; el tercero para Cañeros fue una realidad al minuto 27 por conducto del mismo Rojas.

En el arranque del segundo tiempo llegó la reacción de los “albiverdes” con el 2-3 que realizó Evan Reza al minuto 35, a partir de este momento las cosas cambiaron radicalmente, Tamarindos se adueñó de las acciones para revertir el mal momento, Evan Reza se volvió a aparecer a los minutos 34 y 55, Emilio Martínez al 42, Isael González al 57 y Juan Gatica al 53 cerraron la cuenta de esta victoria que los tiene esperando solamente la última fecha y posteriormente el arranque de la “fiesta grande”.

En más resultados de la jornada 12, San Miguel se afianzó en la cima del torneo tras imponerse 14-0 al Cesvi Universidad que no ha podido levantar el vuelo; 20 de Noviembre quiere cerrar con todo el torneo y ahora dio cuenta de Tamarindos “A” con marcador de 3-1; Lobos Iguala “A” es otro de los conjuntos que mantuvo su invicto al imponerse 11-0 a Nueva Alianza; San Juan ganó 4-1 al San Nicolás; mientras que Preventivos y Ruffo Figueroa ganaron por default.