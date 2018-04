Palabrerío

¿Quién ganó el debate entre los candidatos a la presidencia de La República del domingo pasado?, es la pregunta que muchos se hicieron y otros tantos contestaron en los medios de información y en las redes sociales. Cada candidato se adjudicó el triunfo solapado por sus seguidores y periodistas afines a sus intereses económicos. Y como nadie dice ni dirá que no se sintió favorecido en el debate, pues el electorado se quedará con la idea de que todos ganaron, que tenemos en México políticos que pertenecen todos a una casta de campeones.

Y veamos si son ganadores todos los candidatos que actualmente aspiran a ser presidentes de nuestro país. Margarita Zavala, fue diputada federal, diputada local en el Distrito Federal y su marido fue presidente de La República Mexicana. Jaime Rodríguez, El Bronco, diputado local, diputado federal, presidente municipal y gobernador con permiso. José Antonio Meade, secretario de Energía, de Hacienda, de Relaciones Exteriores y de Desarrollo Social. Ricardo Anaya, diputado local, diputado federal y presidente nacional del PAN. López Obrador, presidente nacional del PRD, jefe de gobierno del Distrito Federal, y becario permanente del PRD, después del PT y actualmente de MORENA. Todos ellos han ganado y ganan salarios y prebendas no menores a los 50 mil pesos mensuales, ingresos que según el INEGI sólo percibe el 1% de la población total que trabaja en el país. Por ello ninguno de estos debatientes es perdedor, pues siempre estarán económicamente muy por encima del 99% de los mexicanos, quienes son los auténticos perdedores de cuanto circo, maroma y teatro hagan los políticos de por estas tierras del nopal.

En un debate no se puede decir que alguien lo ganó porque no es como una pelea de box, un partido de futbol, o cualquier tipo de certamen. Un debate es exposición de ideologías, conceptos, o discusión de planes, proyectos y su posibilidad de llevarse a la práctica a través de acciones específicas y concretas. Sirven no para saber quién ganó, sino para conocer mejor a los participantes en cuanto a su preparación y si sus propuestas son viables o no, y si no son candidatos los participantes pues conocer más sobre el o los temas del debate.

Por las participaciones del debate, me dio la impresión de que no aspiran a ser los representantes del pueblo en el Poder Ejecutivo Nacional, sino los dueños del país, porque les escuché decir: “yo te voy a ayudar, yo te voy a dar, yo voy a hacer que logres, yo te voy a beneficiar”, como si fueran a ser los dueños del erario, ahora es mío el dinero y puedo hacer lo que quiera con él, darte esto, darte lo otro, hacerte esto, hacerte aquello, nada más les faltó decir: “El pueblo soy yo”. Como que sienten que serán poseedores del poder absoluto, poder monolítico en donde lo que menos importa es lo que quiera el pueblo, por ejemplo, AMLO dice que les va a dar mensualmente 3 mil 500 pesos a los jóvenes que ni estudian ni trabajan (NINIS) mientras se encuentran a sí mismos y deciden qué hacer de manera productiva en su vida, ¿estarán de acuerdo todos los jóvenes que a base de sacrificio tienen la oportunidad de estudiar, trabajar, o hacer las dos cosas? De igual manera están los otros 4 candidatos, y menciono esta decisión de AMLO porque es la que más llama mi atención, gastar 7 mil 700 millones mensuales aproximadamente de manera improductiva, en lugar de invertirlos en salud, el campo, agua potable, protección ecológica, seguridad pública, etc. Me parece una locura.

La teoría política, señala que los cambios sustantivos en una sociedad se dan primero en el plano ideológico y después en el pragmático, ¿alguien de los candidatos opositores al PRI ha abordado el aspecto ideológico con su militancia o seguidores? Claro que no, pues sólo los manipulan, no quieren que piensen, sólo que voten por ellos.

En el debate en cuestión solamente escuché propuestas caducas de una política en decadencia que va desmoronando poco a poco al país, porque le dan más importancia a los políticos y a sus partidos que al propio pueblo mexicano.

Les debo el segmento literario que ya no publiqué por falta de espacio. Hasta el martes próximo.