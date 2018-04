Patrulla de papel

En Mazatlán (Sin) concluye hoy la fiesta de los hoteleros mexicanos, reunión festiva mejor conocida como -Tianguis Turístico- y sí; obvio que si un sector sabe hacer fiestas y presentarlas antes los medios ese es el Sector Hotelero. Y cuando esa capacidad de festinar se cruza con -la política- sin duda que la fiesta (como dirían en la costa) ¡se anancha!

Ahora, a manera de pregunta ¿la industria hotelera en México tiene motivos para festejar?...creemos que sí. Sus números son muy buenos. En 2012 este país recibió 23.4 millones de turistas venidos de allende las fronteras, ya para el 2017 fueron 39.3 millones de turistas internacionales; como leen el incremento en cinco años fue del 68%. Así entonces, Enrique de la Madrid C. puede ver a los hoteleros a los ojos, y decirles -este país de mexicanos es ya el sexto destino del turismo internacional-. Sin embargo (siempre habrá un “sin embargo”) acá en Guerrero no podemos engancharnos a los logros de ese -sexto lugar-. Explico.

Desde algún cubícalo de la SECTUR nos envían información que utilizamos para desarrollar un diagnostico; lea usted:

-En las áreas de Inteligencia Financiera los números son bloques de hielo que se congelan más cuando se convierten en información útil; empresarios que buscan hacer negocio en la Hotelería encuentran en esa los números definitivos-.

Los propietarios hoteleros quieren respuestas que les ayuden a decidir el -meter o no meter lana al destino objetivado-, es por ello que, para para tomar decisiones le piden a sus analistas la respuesta a la pregunta base -”¿Cuántos turistas llegan a los cuartos de hotel de ese destino?”- párrafos abajo están datos arrojados en el 2017.

La Secretaria de Turismo (SECTUR) nos muestra el mapa con los resultados de 17 centros turísticos, los ordena así. -cuantos turistas nacionales, cuantos turistas extranjeros y que suma el gran total.

En el 2017 a Los Cabos llegaron 1,913.254, de esos 370.618 fueron NACIONALES y 1,542.636 EXTRANJEROS. A Tijuana llegaron 1,157,017; 764,167 nacionales Y 392.850 extranjeros. San Luis Potosí, 1,017,043; 950.518 nacionales y 58,525 extranjeros. Monterrey; 2,655,276, de esos, 2,192,314 nacionales y 462,962 extranjeros. Toluca; 985,400, nacionales 925,182 y extranjeros 60,218.

La relación de SECTUR sigue. A la Ciudad de México en el 2017 llegaron a los hoteles 11,812,074, 9,449,229 nacionales y 2,362,845 extranjeros. Puebla, 2,700,124, nacionales 2,265,370, extranjeros 434,754. Veracruz (b/del Río) 2444,069 de esos 2,429,910 son nacionales y 14,259 extranjeros.

Vamos a la Península de Yucatán. En Mérida estos son los números. llegaron a sus cuartos de hotel 1,418,860, nacionales fueron 1,153,619 y 265,241 extranjeros; ¡Cancún! 8,178,750, nacionales 2,139,499 extranjeros 6,039,251. Riviera Maya (P/del Carmen, Tulum) la SECTUR registra 4,147,256 llegadas a turistas a cuartos de hotel, no da detalles.

En Oaxaca (me hermosa y rica Antequera) estos son los números: la llegada de turistas a cuartos es así; 1,124,262, de esos 1,033,536 fueron nacionales y 96,726 eran extranjeros. En Querétaro 1,413,280 fueron los que llegaron, 1,325,685 fueron nacionales y 87,595 extranjeros. Siguiendo en el Bajío, en León llegaron 1,762,253; nacionales,1,677,785 y 84.468 extranjeros. Vamos a Guerrero.

En Acapulco...¡en Acapulco!, por favor, ponga atención. En el 2017 se registró la llegada de turistas a cuartos de hotel así. En total llegaron 6,464,472, de esos nacionales fueron 6,379,414 y extranjeros 85,058. Para que en Ixtapa - Zihuatanejo se den estos números. Llegaron 1,060,849, nacionales fueron 937,645, extranjeros 123,204.

Terminemos esta numeralia contando lo que nos dicen de Jalisco. En Guadalajara llegaron 3,786,272 turistas a cuartos de hotel, de esos 3,316,615 fue turismo nacional y 469,657 extranjero. Puerto Vallarta nos hace saber que, llegaron turistas a sus cuartos de hotel y dejaron estas cifras; fueron 2,143,946 los cuales, 1,458,883 fueron nacionales y 685,063 extranjeros, y en Nuevo Vallarta así están los números, total llegaron 1,425,183 turistas, nacionales 899,458 y extranjeros 525,725.

Demos los últimos números, cerremos con Mazatlán. En el 2017 llegaron a “La Perla del Pacífico” 2,462,254 turistas a sus cuartos de hotel, ahí fueron 1,886,691 nacionales y 576,179 extranjeros.

Como nos dejan saber estos zombies inhumanos llamados “números” 1.- el turismo nacional prácticamente está salvando a la Hotelería en México 2.- son cuatro los destinos más visitados por extranjeros; Los Cabos, la Riviera Maya, Cancún y la CDMX. Y sí, en estos datos alcanzamos a leer que -3.- Acapulco está ya fuera de competencia en los mercados (nacional y extranjero) ... No lo digo yo, lo dicen estos números pragmáticos y sinceros.

Ultimo patrullaje.- no obstante los señalamientos hacia los malos manejos del FIDEICOMISO para el TURISMO en Acapulco (FIDETUR) esos se siguen dando, el Gobierno de Héctor Astudillo se niega a mover de esa oficina a Pedro Haces; Directores de Hoteles (pero sobre todo, propietarios) no han asimilado el que, las lozas que bloquean el renacimiento del Puerto de Acapulco son -la percepción de inseguridad, las inoperantes políticas públicas (del Gobierno Estatal) para asuntos de turismo y “los compadres” que están incrustados en ese sector-. Como sea, el gasto que presenta FIDETUR no va de acuerdo con los resultados que arriba encontramos. El objetivo preciso de la -promoción de Acapulco- es ¡ocupar los cuartos de Hotel!

Balazo al aire.- 2 más 2 siempre son 4, por más que se quiera hacer política para que ese resultado no sea.

Greguería.- la escritura China es un cementerio de letras.

OXIMORON.- hotel hogar.

HAYKU.- pensar en ti es,...caminar en el desierto,

pensando que pronto lloverá.

