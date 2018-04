Crónicas del Sur

En el último día hábil de la semana anterior, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) en Guerrero, aprobó las fórmulas de candidaturas a diputaciones locales, plurinominales y la lista de alcaldes, síndicos y regidores por los partidos, coaliciones y candidaturas comunes, así como independientes.

Los guerrerenses nos encontramos envueltos en un torbellino electoral de dimes y directes. El próximo domingo inician las campañas para las fórmulas de diputados y el 19 de mayo para presidentes y planillas municipales, conformadas en 81 municipios de la basta geografía guerrerense y distribuida en ocho regiones políticas. Los problemas de inseguridad están al rojo vivo, sin embargo, el proceso electoral camina con paso firme por estas tierras surianas.

Aquí en Taxco, puerta de entrada al estado de Guerrero, las listas de participantes de diferentes coaliciones y partidos políticos ya están definidas y registradas ante el IEPC, con posibles cambios antes de que inicie la “madre de todas las guerras”, la campaña electoral de manera oficial.

El PAN aporta como candidato al contador Marcos Efrén Parra Gómez y como suplente esta Benito García Meléndez. Al cargo de sindica participará la regidora con licencia del PRD, Delfa Thalía Rodríguez Rodríguez y como suplente está en la lista Martha Lara Corrales.

En la lista para regidores figura en primer lugar al ex presidente del PAN estatal, Andrés Bahena Montero; en el segundo lugar esta anotada Ma. Elena Hernández Pérez; el tercer sitio es para Venancio Díaz Arroyo; en el cuarto lugar es para Brenda Martínez Morales y la quinta posición será para Guillermo Cordero Sánchez. El PRD propone en la lista a Carlos Barrera Alday también como candidato a regidor.

Por su parte el PRI-PVEM en coalición “Transformando Guerrero”, finalmente el sueño dorado se cumplió y está ya en la lista para PRESIDENTA a la diputada con licencia, Flor Añorve Ocampo. Como suplente elije a la señora Vanessa Cecilia García Ricárdez. En la sindicatura pretende nuevamente estar Alejandro Trujillo Leguizamo de la CTM y como suplente está el comerciante Cornelio González García.

En las primeras regidurías la señora Añorve resolvió llevar en su equipo a la señora Sandra Castro Zambrano, esposa del “chaparrito” y secretario particular, Erick Cardona Martínez. Aunque la señora Sandra no tiene el más mínimo trabajo social o político a favor de la comunidad “es una don nadie” y es una desconocida, pero será regidora. En la segunda posición está en la elenco Juan Ángel Pérez Guadarrama; estos dos estarán seguros en el cargo gene o pierda el PRI. En la posible tercera regiduría vemos nuevamente a la actual regidora quién buscará reelegirse; Erika Liliana Cabrera Roldan, impuesta por Salomón Majul González, anqué no hizo nada de nada por Taxco en la actual comuna municipal.

En la cuarta, quinta y sexta posición para regidores, será muy difícil de llegar aun que gane el PRI. En esta decisión están los nombres de Raúl Burgos Ocampo, pieza de Álvaro Burgos Barrera, quién usa sus influencia y mete a su familiar en el atole champurrado. Guadalupe Martínez Montenegro y Francisco Jesús Bustamante Luis. Estos tres últimos, al igual que los suplentes, no es posible que lleguen a buen puerto, pero ya de entrada, si llega a ganar el PRI, tienen una chamba asegurada por tres años.

En el municipio de Taxco competirán por la alcaldía, como decía, tres coaliciones y siete partidos políticos: En coalición van “Juntos Haremos Historia” con el Partido Encuentro Social y MORENA, al frente compite Jorge Domínguez Salgado; Por Guerrero al Frente: PAN, PRD Y MC con Marcos Efrén Parra Gómez y Transformando Guerrero PRI y PVEM pasa Flor Añorve Ocampo.

Los actores políticos que participan solos son: Coincidencia Guerrerense con Uriel Raúl Sánchez Venancio; Impulso Humanista de Guerrero va Tomas Barrera Lagunas; Nueva Alianza estará en la boleta Mario Figueroa mundo; en el Partido del Pueblo de Guerrero, figura el nombre de Fernando Cutberto Figueroa Román; en el Partido del Trabajo, está listo Eduardo Farid Fajardo Jaimes; en el Partido Socialista de Guerrero, decidió participar Ismael Fernando Martínez Padilla y en el Partido Socialista de México está apuntado Jaime Gómez Domínguez.

Mientras que en Distrito local 21 que conforman Taxco, Tetipac y Pilcaya competirán tres coaliciones: Juntos Haremos Historia (Partido Encuentro Social y MORENA): Alejandra Dueñas Delgado; Por Guerrero al Frente: PAN, PRD Y MC, va Corey Sánchez Silvar y Transformando Guerrero con el PRI –PVEM, hará campaña Omar Jalil Flores Majul, quién lleva por mucho la delantera y el éxito.

En otros partidos políticos estará presente el Partido del Trabajo: Dulce María Padilla Eloísa; Nueva Alianza: Miguel Ángel Marín Jaimes; Partido del Pueblo de Guerrero: Teodoro Hernández Rogel; Impulso Humanista de Guerrero: José Eduardo Mateos Bustos; Coincidencia Guerrerense: Luis Patricio Ramírez García; Partido Socialista de México: Enrique Ortiz García y el Partido Socialista de Guerrero, participará Marilú Martínez Rodríguez.

A nivel todo Guerrero y en a la paridad de género para diputados locales, participarán 145 mujeres y 138 hombres, y en la elección de ayuntamientos contenderán 2 mil 94 mujeres y 2 mil 32 hombres, por alcaldías, sindicaturas y regidurías.

Los candidatos a diputados locales podrán iniciar campaña a partir del 29 de este mes y a las alcaldías el 19 de mayo, para concluir el 27 de junio.

Asimismo, el Consejo General del IEPC Guerrero al dar por terminado el proceso de registros para cargos de elección por la vía proporcional y de mayoría relativa y alcaldías, recomendó a la ciudadanía que emitan el 1 de julio su voto de una forma razonada y responsable…gentedeta [email protected]