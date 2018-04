Evocación de recuerdos

Hace dos semanas, casi un centenar de personas de Laguna de Huayanalco, comunidad serrana del municipio de San Miguel Totolapan, ante el temor y presión de grupos delincuenciales, dejaron sus pertenencias y aprovechando el auxilio que recibieron prefirieron desplazarse a la Costa Grande. En Atoyac, la población y el H. Ayuntamiento, han sido generosos con ellos. No son los primeros. Merced a la desgracia que nos envuelve, probablemente ni serán los últimos guerrerenses que, al habitar en localidades alejadas y agrestes, las circunstancias los ponen en la disyuntiva de huir, abandonando patrimonio y la tierra donde nacieron, o atenerse a fatales consecuencias.

En septiembre de 1968, a punto de cumplir medio siglo, ¡Cómo pasa el tiempo, caray!; arribamos a Tlacotepec, cabecera municipal de Heliodoro Castillo y de la 5ª. Zona escolar, diez profesores egresados de la normal de Ayotzinapa y uno del CREN. Nos ubicaron en Tetela, Acatlán del Río, Amacahuite, Yolotla, Las vinatas, Huautla, Laguna de Huayanalco y al egresado del CREN, en Otatlán. Jesús Radilla Zamora, de Costa Grande, 15 días después, refunfuñaba porque de Tlacotepec a Laguna de Huayanalco tenía que caminar 12 horas. Lo tranquilizaba saber que Evaristo Ramos Barrera, del CREN, caminaría dos horas más que él.

Genaro Vargas Rivera y un servidor, ignoro el motivo, llevábamos órdenes directas de la entonces poderosa Dirección General de Educación Primaria, para ser adscritos en Huautla, seis horas a pie o en caballo, pasando por El ocote, Tepehuajes y muy cerca de Las piñas, lugar en que laboraba Willian Segura Seca, profesor de Yucatán. En Yolotla, hora y media después de Huautla, ubicaron a Adolfo Catarino Vázquez (+), de Tixtla. Había que pasar por estos lugares para llegar a Huayanalco, lugar en el que, al menos un semestre, también estuvo Miguel Tenorio Díaz, actual integrante del personal de la UPN en esta ciudad.

Reabrimos la escuela Hermenegildo Galeana, siendo mi compañero el encargado de la dirección y maestro de los grupos de tercero y cuarto. Me hice cargo de primer y segundo grados, pero del grupo de primero eran 82 niños. Decidí trabajar en la mañana con segundo año y los repetidores de primero; y atender por la tarde a los de nuevo ingreso. Nada fácil. Sin embargo, éramos jóvenes y en esos tiempos en el magisterio y las autoridades había otra mentalidad. De pago quincenal recibíamos 672 pesos y nada de compensaciones extras. Aun se hablaba de apostolado y mística de servicio, ideas ahora totalmente en desuso. Al año siguiente, inscribimos alumnos de quinto año y el municipio nos apoyó enviando una maestra. Integrarnos a la comunidad no fue sencillo; superamos miedos, con imaginación cualquier deficiencia profesional y logramos importante impacto social.

La casa del maestro, había sido la cárcel. Incluso, afuera, permanecía guardada una mesa grande que servía para tender los difuntos. Ocurrido un asesinato, sin importar la hora, llegaban por nosotros para levantar “el parte”. Teníamos que anotar dónde y cómo estaba tirada la víctima; describirlo y revisar cuántos balazos le habían quitado la vida; cuántos lo habían atravesado y cuántos no, posible distancia y calibre del arma. Siempre guiados y ayudándonos por el comisario y sus acompañantes. Nunca había demanda ni esperanza en la justicia; más o menos igual que ahora.

Al tercer año mi compañero salió por cambio y quedé al frente de la dirección con tres maestros de grupo. La tarde del día 20 de noviembre de 1971, cuarto de servicio educativo, al terminar el programa alusivo a la fecha e iniciando una kermés con baile y después de una intensa jornada con desfile y encuentros deportivos con equipos de comunidades cercanas, una persona de nombre Domingo Rodríguez, fue asesinado a vista de los presentes. Cargado de sentimientos de impotencia y frustración, habíamos logrado que la gente no asistiera a las reuniones en la escuela portando sus armas, decidí abandonar la comunidad. Tres días después, una comisión numerosa llegó a Tlacotepec para hablar con el Inspector y sobre todo conmigo, pidiendo regresara. Recuerdo las palabras de la madre del finado que cayó a un metro de donde yo estaba hablando por micrófono. Dijo la señora: “Profe, me duele, pero sabía que mi hijo así iba a terminar algún día, y yo tengo nietos que van a la escuela; por ellos quiero que regrese; los niños y mi pueblo lo quieren, regrese a la escuela, no nos abandone”. Me dobló. Regresé a terminar ese ciclo escolar cumpliendo cuatro años en la misma comunidad como nadie antes.

Algunos compañeros y amigos desde entonces, que viven en Iguala o cerca, son: Margarita Basilio, Reyna Luna, Lucía Tenorio Díaz, J. Asunción Noceda Pérez, Roberto Arce Vélez, Octavio López Uriza, Benjamín Lozano Cardona, Joel Farías Rubio (Sabana Grande), Romeo León Ocampo (Nuevo Balsas), Edmundo Olea (Coacoyula), Isauro Salgado Rabadán (Cocula), Israel Torres de los Santos (Rancho del Cura), Israel Salgado y Alberto Silva (Apaxtla) entre otros. Pido disculpas a los que, al momento de escribir, presionado por terminar para ver el debate entre presidenciables, no pasan por mi mente. Lo importante es que, en esta ocasión, el caso Laguna Huayanalco desempolvó recuerdos y me provocó enormes reflexiones: ¿Acaso el pasado fue mejor? Antes, era común ver en la carretera burros, caballos o reses atropellados en la carretera; hoy, seres humanos, incluso descuartizados e incompletos. ¿Estamos peor que antes? ¿Como será la situación dentro de 20, 30 o 50 años?