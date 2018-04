Muy buen día, apreciado lector. El día de hoy quiero presentarme contigo para comenzar una estrecha relación. Quizá ya habías leído mis columnas en “Internacionalistas 21”, si así fue, muchas gracias por seguirme a lo largo de ese proyecto y te doy la bienvenida a esta nueva columna denominada “A título personal”. Para los que no me conocen, soy Licenciado en Relaciones Internacionales y estoy a dos meses de contar con una Maestría en Derecho Internacional, de ahí mi gusto por los temas con amplio análisis político, económico, jurídico, cultural y social, te invito a que cada lunes nos encontremos en este espacio y que me hagas saber tus inquietudes, comentemos ideas y lleguemos incluso a debatir. Mi cuenta de Twitter es @jorge_albarranR, por si quisieran contactar.

Entrando en materia, el tema en boga son las elecciones presidenciales y todos debemos pensar muy bien por quién vamos a votar. Aclaro que esta columna no tiene fines partidistas, tampoco busca “evangelizar” a nadie, pero sí te voy a contar por quién me voy a decantar en mi quinta entrega.

La crisis de seguridad en el país es una realidad, Guerrero es uno de los estados más golpeados en todo el territorio y esta agenda debería ser vital. Un elemento clave, desde mi óptica, son las propuestas que beneficien a las instituciones que se encargan de reestablecer la paz. Específicamente las que confrontan directamente el problema.

Ya hubo un candidato que se atrevió a decir que no necesitamos un ejército para la defensa y peor aún, se atrevió a decir que los jefes militares, tanto del Ejército como de la Marina no son capaces y no sirven, acusó a ambas instituciones de llevar a cabo “acciones militares que le quitan la vida a seres humanos”, sin embargo, nunca he visto a este candidato quitar escombros en alguna zona de desastre después de un sismo, tampoco vi a este candidato rescatando personas luego de un huracán, mucho menos he visto a este individuo enfrentando los problemas de narcotráfico en este país.

Andrés Manuel López Obrador, permíteme hacerte un recuento de actos sólo del último año de aquellas personas que sí trabajaron, que sí se esforzaron e hicieron algo por servir a México, no como tú, que durante 18 años has estado viviendo del “sistema” como a ti te encanta llamarle.

Para ello quiero retomar el discurso del General Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional, durante la XXIX Reunión de Embajadores y Cónsules 2018, a inicios de este año.

El Ejército Mexicano tiene una actividad sustantiva en las metas “México con responsabilidad global” y “México en paz”. De acuerdo al discurso del general, las Secretarías de Marina y de Defensa Nacional han mantenido una participación activa en organismos internacionales y forman parte de los mecanismos de cooperación militar de carácter bilateral y multilateral.

México mantiene su presencia militar en la misión permanente de México en Nueva York y Ginebra, asumiendo un rol importante en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Por otro lado, un general mexicano se desempeña como asesor militar de la misión permanente de México en la Organización de Estados Americanos, así como otro miembro del Ejército Mexicano ocupa el cargo de “Gerente del Programa de Seguridad Cibernética” del Comité Interamericano contra el Terrorismo.

Así mismo, México tiene presencia en la Junta Interamericana de Defensa (JID) con un total de 23 elementos, destacando que el Presidente del Consejo de Delegados es un General mexicano, mientras que otro elemento del mismo grado ocupa el cargo de Jefe de Estudios del Colegio Interamericano de Defensa.

En cuanto a los mecanismos de cooperación regional, México es parte de la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA), ocupando la Presidencia en el ciclo 2017-2018, siendo la primera vez que nuestro país desempeña esta tarea, proyectando liderazgo, imagen propositiva y activa entre los 34 países miembros.

En la Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC), México fue aceptado como observador, situación que fue recibida con beneplácito por parte de los países centroamericanos.

En el año 2017, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Relaciones Exteriores organizaron de manera conjunta la Conferencia de Seguridad de Centroamérica (CENTSEC) en Cozumel, resaltando que la conferencia contó con la presencia de los Comandos Norte y Sur de los Estados Unidos de América, señalando que los recursos para su realización fue capital mexicano, por lo que México puso la agenda en beneficio de los intereses nacionales.

Por otro lado, para promover el conocimiento recíproco y el intercambio de ideas en el campo de la Defensa y la Seguridad Nacional, se reunieron los ministros de defensa de Brasil, Colombia, Estados Unidos de América, Nicaragua y Perú, así como los representantes de Alemania, Canadá, España, El Salvador, Francia y Guatemala.

Se firmaron 21 acuerdos interinstitucionales en materia de cooperación de defensa y 8 más están en proceso de negociación.

Señor Andrés Manuel, esto que acabo de resumir es sólo una pequeña muestra de lo que el Ejército, por medio de su personal de generales, jefes, oficiales y tropa hacen en beneficio de nuestro país, sirviendo con capacidad y tenacidad, preparándose y obteniendo títulos de licenciatura, maestría y doctorados a nivel nacional e internacional, capaces de leer datos macroeconómicos, hacer diplomacia, hablar dos idiomas o más, representar intereses nacionales y siempre dar todo por México, no sólo por medio de las armas, también por medio de la academia, el estudio y la preparación, no como tú, un verdadero fósil que tardó 14 años en obtener un título universitario con apenas un mediocre 7.7 de calificación final. No vengas a criticar o hablar de “capacidades” porque entonces te vas a quedar muy pequeño.