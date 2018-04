Sin tregua ni descanso para frenar crimen: HAF

El mandatario estatal, Héctor Astudillo, dijo que en el problema de la inseguridad no existen indecisiones y se tiene toda la determinación de salir hacia adelante

Acapulco, Gro., Abril 22.- En el problema de la inseguridad no hay tregua ni descanso, no hay indecisiones, aseguró el gobernador Héctor Astudillo Flores y agregó que tiene “toda la determinación de salir adelante por ustedes, pero también necesito de los grupos organizados para que no tengamos duda de lo que se hace en Guerrero”.

Luego de clausurar los trabajos de la 124 Asamblea Ordinaria del Congreso Médico Estatal “Doctor Manuel Sáenz Cabrera”, el Ejecutivo estatal llamó a las agrupaciones organizadas a cerrar filas para que actúen también a favor de esta lucha, “ya que se requiere de la fuerza de la sociedad en los temas que nos lastiman”.

En la también toma de protesta al nuevo presidente de la Federación de Médicos del Estado, Jaime Heriberto Jiménez Silva, el mandatario guerrerense enfatizó que cuando se tiene que actuar, el Estado requiere de la fuerza de la sociedad, “el Estado tiene que actuar con una gran contundencia frente a quienes transitan fuera de la ley y el gobernador tiene muy claro el papel que le ha tocado jugar”.

El mandatario recordó el tiempo en que compitió por la gubernatura y la serie de interrogantes que se le plantearon por la compleja geografía de Guerrero y los problemas ancestrales en la entidad, sin embargo respondí: “Entiendo a lo que voy y lo voy a hacer con una gran determinación”.

Señaló el gobernador Astudillo Flores, “son tiempos difíciles, lo reconozco, hay mañanas que trato de acomodar mi mente y mi corazón para enfrentar los problemas que todos los días camino, pero tengan presente que el gobernador tiene muy claro qué es lo que tiene que hacer”.

En la 124 Asamblea Ordinaria del Congreso Médico Estatal “Dr. Manuel Saénz Carrera”, en la cual participaron médicos provenientes de por lo menos 22 estados de la República Mexicana, el gobernador deseó éxito al frente de esta agrupación para mejorar los servicios en materia de salud y beneficiar las actividades de profesionalización de los médicos guerrerenses.

El mandatario guerrerense manifestó que “puede haber muchas carencias, pero un médico siempre va a estar en la comunidad, en el pueblo, en la ciudad, el médico siempre piensa que tiene que trabajar sin descanso, el médico es uno de los profesionistas más congruentes entre su ética profesional y lo que hace todos los días en favor de la sociedad”.

En su intervención, el presidente saliente de la Federación Médica del Estado de Guerrero, José María Morelos Martínez, hizo un reconocimiento al gobernador por su compromiso con el gremio médico al eliminar el impuesto del 4 por ciento en el ejercicio de su profesión, acto de justicia al gremio médico.

Respecto a este punto, la respuesta del Ejecutivo estatal fue puntual: “He tratado de ser congruente en lo que me comprometí para eliminar ese impuesto, porque siempre he pensado que como dice la constitución, no puede haber impuestos especiales y como abogado que soy le di la interpretación que le tuve que dar para quitar ese impuesto”.

Durante este evento estuvieron también el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, el secretario de Finanzas y Administración, Tulio Pérez Calvo, entre otros funcionarios y del gremio médico.

Todos los días lucharemos en contra de quienes estén al frente de los males, afirmó Astudillo Flores

La delincuencia organizada piensa que el pueblo de México tiene que estar arrodillado, sin embargo, no lo permitimos y no lo vamos a permitir, advirtió el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, en su mensaje por el CIV Aniversario de la gesta heroica del 21 de Abril de 1914 en Veracruz.

Agregó que si en el siglo pasado era desmedido el interés de invadir a México para manejarlo, manipularlo y servirse de él, hoy los males están perfectamente ubicados y todos los días hay que luchar contra quienes representan esos males que lastiman y afectan a la sociedad mexicana y guerrerense.

El mandatario estatal convocó a la unidad nacional para que en México todos transiten por el camino de la ley.

Insistió que con la unidad se puede enfrentar los acontecimientos que aquejan y lastiman al estado y al país, “los que en el siglo pasado fueron invasores y querían ver a México de rodillas, hoy están en el mundo de la ilegalidad”.

“Hoy la delincuencia piensa que el pueblo de México tiene que estar arrodillado, no lo permitimos, no lo vamos a permitir, esto me permito decirlo frente a ustedes porque reconozco su valor, la lealtad y el patriotismo con el que actúan en momentos difíciles”, precisó.

El gobernador del estado dijo que así como se recuerda la defensa heroica del puerto de Veracruz del 21 de abril de 1914, el gobierno de Guerrero reconoce y convoca una vez más a la unidad nacional para que México encuentre y transite en el camino del bien, en el camino de la ley.

Ante el Almirante Romel Eduardo Ledezma Abaroa, comandante de la VIII Región Naval, Astudillo Flores expresó su amplio reconocimiento a todas las Fuerzas Armadas tanto de la Marina Armada de México, Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.