A falta de espots, el debate es una oportunidad: Zavala

Margarita Zavala, candidata independiente a la Presidencia de la República, se declaró lista para el debate de este domingo y afirmó que va a aprovechar este ejercicio de discusión para dar a conocer sus propuestas, tomando en cuenta que ella no tiene acceso a espots de televisión.

Luego de acudir al Palacio de Minería para realizar un ensayo de su intervención en el debate, la aspirante dijo estar muy contenta por participar en éste y dijo no tener ninguna queja del lugar que le tocará ocupar en el estrado este domingo ni tampoco de los moderadores.

“La inequidad está en los espots (a lo que no tienen derecho los candidatos independientes) y en los miles de millones de pesos que ni siquiera les han servido gran cosa” a los candidatos de partidos y coaliciones, señaló.

Con respecto de los temas del primer debate, Zavala afirmó que se trata de asuntos “que nos duelen mucho: el miedo por la inseguridad, la indignación por la corrupción y temas de desigualdades y democracia que tenemos que resolver como país”.

La esposa del ex presidente Felipe Calderón recalcó que “realmente el debate es una oportunidad para mí, porque no tengo espots de televisión. Sin duda alguna éste es un ejercicio democrático con un nuevo esquema que me parece que es mejor que los otros y que va a estar fluido. Esperemos que todos estemos a la altura”.

Zavala afirmó también que está a favor de modificar el artículo 102 constitucional para crear una Fiscalía General autónoma e independiente y aseveró que el anuncio del ahora ex candidato independiente Armando Ríos Piter de unirse a la campaña del priísta José Antonio Meade es una “decisión personal”.

Cuando ya se retiraba, un grupo de personas comenzó a gritarle a Zavala “¡Obrador, Obrador!” Frente a ello, la candidata independiente únicamente sonrió y se tomó selfies con algunas personas que se lo pidieron.

Una persona más comenzó a impugnar a Zavala diciéndole que durante el sexenio de Felipe Calderón hubo miles de muertos y desparecidos generados por la llamada “guerra contra el narcotráfico”.

Este mismo sábado acudirán al Palacio de Minería el resto de los candidatos presidenciales para conocer el recinto donde se llevará a cabo el debate mañana y ensayar su intervención en el mismo.