De adicto a Adicto

Mal de muchos….

Nancy tiene 17 años, 4 de ellos los ha vivido en centros de rehabilitación, intentando dejar de consumir y de rehacer su vida, no ha podido, o no ha querido, Abigail, desde los 13 años, igual, entra y sale a los anexos, ahora con dos bebes enfermos, mal nacidos a consecuencia del consumo de drogas durante el embarazo, son miles de seres humanos atrapados en La Saliva del Diablo, gente que lo tuvo todo, y ahora la droga les ha robado todo, borrachos que orgullosamente dicen, yo solo cerveza, puro alcohol,- ignorantes que desconocen o que no quieren aceptar que la cerveza es una droga, que el alcohol es la droga que causa el mayor número de muertes y tragedias en el mundo, muchos, no se han cansado de fastidiar a sus familias, de amargarle la existencia a sus esposas, como yo, no se han cansado de ser el repudio familiar, la oveja negra, la vergüenza de todos y les importa un comino todo el daño que las sustancias les han provocado, peor aún, la sociedad, que es víctima de este grave problema que causa pérdidas humanas, no se ha puesto alerta para prevenir este mal, por el contrario, como que alimenta la cultura del consumo, a donde quiera que vayas, está la cerveza de por medio. Mas ignorancia, apatía, marcada ausencia de responsabilidad por parte de la esfera gubernamental, inútil, cómplice? que no ha medido las consecuencias de esta enfermedad, física, mental, emocional y espiritual, que daña la personalidad y una gran mayoría lo ha vivido en casa con padres y hermanos borrachos, como esposas y se mantienen cruzados de brazos, mientras el niño, el joven da muestras de que su destino es hundirse en el pantano, como un mediocre drogadicto.- ¿por qué?- Yo tuve que vivir mi propia experiencia y haber estado muerto en vida, en un callejón sin salida.

Somos muchos los del problema, pero pocos los elegidos

Por su puesto que viví el síndrome de abstinencia, el de supresión, llamado borrachera seca, valiendo monjas. Yo, como muchos, dejé de consumir, gracias a un despertar espiritual que tuve durante mi proceso de tres meses en un centro de rehabilitación, pero días pasaban, semanas, meses y nada, seguía igual, únicamente, lo que había hecho, era haber tapado la botella, deprimido, iracundo, neurótico, huecote, celoso y peor que antes, mi mujer me decía.- Mejor vete a drogar…estábamos mejor antes que te drogabas, que ahora que estás con los Alcohólicos Anónimos. Hay quienes consumen Tafil a lo loco, tapan la botella y se están empestillado con otras drogas, así van a las juntas, a ver que juntan. He vivido esta parte amarga del autoengaño, al menos, solo por hoy, he podido comprobar que mi enfermedad es muy compleja, es progresiva, incurable, mortal, es mental, física, emocional y espiritual, es una enfermedad perra, maldita enfermedad perversa del alma, cruel, que no es simplemente alcohol y drogas, es mucho más que eso, nunca pensé en trabajar tantas cosas, como mis heridas profundas de mi alma, mis patrones de conducta equivocados, miedos, defectos, neurosis, mi mente muy enferma, la que yo llamo la loca de la azotea

Alcohólicos Anónimos, un gran aprendizaje

Tuve la fortuna de qué muchos de mis artículos, hace algunos años, se publicarán en la revista Plenitud de la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos y en Venezuela, también publicaban mis colaboraciones en la revista Gratitud, tuve la satisfacción como AA que soy, de que me hicieran el favor de incluirme como colaborador una publicación de AA en Nueva York y Cuba, de nuevo vuelvo, hoy en día, con las pilas con que inicié, no se me han quitado, de la misma manera me aboqué al servicio, iba a dar el mensaje en México, al Hospital Español, a grupos de 24 horas, a un grupo, donde nadie hablaba de cuarto y quinto paso, también iba a un centro de rehabilitación, en el metro Constitución, en Tláhuac, di lo mejor de mí como servidor, fui el cafetero en jefe de todos los grupos de AA en San Agustín, ahí estaba mañana, tarde y noche, con los Alcohólicos Anónimos, pero yo seguía igual como una Coca Cola sin gas, sin la chispa de la vida, y buscando, buscando, encontré a Ernesto, y viví intensamente un nuevo despertar espiritual, me llené de luz de energía, de buena vibra, me llené de Dios, y volví a nacer, solo hasta entonces, dejé de fumarme tres cajetillas diarias de cigarros, erradiqué mis depresiones, abandoné el insomnio, mi neurosis desapareció, la que me hacía cargar un bat en mi camioneta, mis celos, esos celos enfermizos, que me hacía ver cosas que no existían, ya son cosa del pasado, Dios me quitó la ansiedad, la angustia, me quitó la especulación, sacó de mí a la loca de la azotea, y después de eso, comencé a disfrutar la vida, a vivir el solo por hoy, libre y feliz

Mi triste realidad

Yo no sabía en realidad cómo era, aunque estaba lleno de defectos de carácter, que no veía, ni reconocía, tenía un cúmulo de patrones de conducta nefastos, lleno de arrogancia, de soberbia sobrada, egos al por mayor, no sabía realmente como era, y ahora sé, que primero que nada fui neurótico y a veces el término como que ofende.- ¿Neurótico yo?- Pues si tienes alguna duda, pregúntale a las personas que viven contigo, ingenuamente, pregúntales,-¿Oye, y como soy?- ¿A caso soy neurótico, soy bipolar? Tengo que hablar de mí, de mis defectos de carácter, mis patrones de conducta por demás equivocados, de mi personalidad, y de esa manera de ser que me hizo dañar a las personas que me rodeaban y dañarme a mí mismo, el día que deje de hacerlo, sin duda regresará más de lo mismo. Un neurótico como yo, es un tipo raro, inestable emocionalmente, aislado, aunque no necesariamente, hay neuróticos muy comunicativos, sociables, sin problema para combinar con los ajenos a su familia, y en su casa, son meramente insoportables, en mi caso, era serio, muy serio, rígido, inexpresivo.- ¿Estás enojado?- ¿Qué te pasa, qué te hicieron?- No nada, así soy. El neurótico, la neurótica, son de temperamento impredecible, nunca se sabe cómo van a reaccionar, casi siempre están mal y de mala,

La Neurosis como enfermedad

Todos tenemos cierto grado de neurosis, esto es como los tinacos, también aquí hay niveles, unos medios llenos, otros medios vacíos, y otros derraman el tinaco de tanta carga negativa, y lo más lamentable, es que no aceptas, no reconoces que tienes un serio problema de identidad, tienes un serio problema de personalidad y nadie te toma en cuenta, a veces ni tú mismo te soportas y la pregunta obligada.- ¿Te casarías contigo mismo? ¿Soportarías tus arranques iracundos, por demás bipolares?- Te permitirías tus gritos, violencia, humillaciones?-

Realmente permitirías que te maltrataran como tú maltratas en todos los sentidos? ¿Quieres conocer a Andrés, vive con él un mes?- ¿Que te compre, quien no te conoce?- ¿Con qué derecho humillas y denigras? Un neurótico como yo, se siente el dueño de la verdad y aunque no la tenga, la defiende a muerte, es perfeccionista en otros, lo quiere todo al más mínimo detalle, a tiempo, sin retrasos, sin errores, no permite fallas, porque explota, es violento, sarcástico, burlón, sutil, no tiene la más mínima tolerancia,