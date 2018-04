Que conste...son reflexiones

El planeta tierra es el hogar de todos y los bienes naturales son para todos no para unos cuántos ricachones, y el agua la brinda Dios no para que se privatice sino para la vida de todos. ¿Lo podrán entender los “suspirantes” al poder? Por ello, cuando la familia Bailleres, dueños de minas, tiendas de solo palacio, de muchos recursos púbicos que los explotan en su beneficio, receptores de medallas dadas por sus muchos millones y no por sus esfuerzos, dan tantos millones de pesos a los políticos que les sirven bien, como en el caso de Margarita Zavala, cuyo marido, Felipe Calderón, les dio concesiones de miles de hectáreas para robar tierras a los campesinos y explotar las minas y minerales en su beneficio no importando la contaminación y los robos y despojos, pues entendemos que le den migajitas de millones de pesos para que se diviertan en la #campaña”#, total, tal parece que de hoy en adelante, solamente los ricos podrán ser y hacer política, y por ello, y ahora, son los que mandan y ordenan y saquearán, a su tiempo y a su modo, los enormes recursos de la ZEE donde tienen tan activos a los gatos del CCE…y el presidente les hace caso porque son los únicos que le dan bola, los demás… pues nos reservamos las mentadas, que son verdad…

Es muy curioso que ahora los ricos que no ponen de su dinero sino que usan los recursos de los jodidos para sus inversiones que les dejan mucho más dinero, digan que ellos crean empleos, y oculten QUE: LOS JODIDOS, LOS TRABAJADORES Y CAMPESINOS, SON LOS QUE CREAN LA RIQUEZA QUE SE JODEN Y SOSTIENEN A LOS RICOS, CUANDO EL REPARTO DE LA RIQUEZA SE HACE PARA SERVIRLES A ELLOS Y A SUS SOCIOS LOS POLÍTICOS… pequeña aclaración que es necesaria…

Chingón, los genios de Pemex hacen malabares cuando están muy ordeñados los ductos por parte de sus socios los HUCHICOLEROS, los oficiales y los no oficiales , y ahora, cerraron los muy vistos en la zona de Puebla, que vende el huachicol a los transportistas del Estado de Puebla, México, Hidalgo, Oaxaca, Veracruz y, con esos recursos hacen muchos millonarios y oculta los saqueos oficiales de los funcionarios, políticos y empresarios en PEMEX, así, ellos, con el cuento de la “deforma energética” siguen vendiendo y explotando a su favor y de los gringos e ingleses nuestros recursos petroleros, y nos dan a cambio: GASOLINAZOS con los que además pagamos, como ciudadanos, miles de millones de pesos que van a su favor no para el servicio de los jodido., El otro día tomé el servicio de un Taxista y para iniciar la plática le preguntaba cuánto consumía en su turno de gasolina y me explicó que, ahora, los verdaderos políticos a la Robin Hood son los huachicoleros, porque dice que roban a Pemex para darles gasolinas más baratas a ellos que consumen tanta, como a los camioneros del transporte y a los materialistas y a los mototaxistas y que, solamente hay que ver que, en cien litros, les rebajan un promedio de cinco pesos por litro, que les deja un ahorro de quinientos pesos, y eso sirve para las chelas y las botanas, y algo es algo, lo curioso, dice, que también ellos saben que los gasolineros reciben miles de litros, y ellos, lo siguen vendiendo al precio normal, con lo que contribuyen a hacerse más ricos, y claro, en ellos hay reparto de moches para policías de caminos, estatales y municipales, para funcionarios de PEMEX y los del medio ambiente, y por si fuera poco, para que no chillen los consumidores, es cuando sirven, más o menos, litros de litro, y así, comentaba en su lógica que, todos ganan…y eso que no comentó los “trabajos que generan” los huachicoleros en vendedores de caminos y distribuidores a domicilio, la venta de garrafas y en los caminos donde se colocan para la venta de garrafas de huchicol, también, se colocan las ventas de garnachas, cigarrillos y, claro, los refrescos que le hacen la competencia al multimillonario de OXxO, ahora metido a político “redentor”…y para que nadie se ofenda ni sorprenda, es el único medio que ahora lleva huachicol a su domicilio en días y cantidades determinadas, este es un servicio exprés que cuesta un peso más, paro creo que lo vale…Y, ¿alguna autoridad me podría explicar qué sucedió para que a dos policías federales que traían en sus patrullas huchicol del bueno, los dejaran libres? ¿Acaso fue alguna instrucción del alto mando huchicolero ligado con políticos y policías? ¿No quisieron los mandos actuar en contra del libre comercio del huachicol para no generar protestas de sus elementos ligados a tan importante negocio? no me vengan que estaban haciendo algunas labores de inspección de la calidad del servicio y del material distribuido en la zona, porque, entonces, sí que ya nos puede llevar el tren a todos los ciudadanos…porque ahora tendremos la primera policía federal especializada en venta, ordeña y protección de huachicol en el mundo, y ese primer lugar es mejor que ser el primer productor de pulque o de garnachas en carreteras federales y de taquerías y venta de chelas frías y de drogas y protección de prostitución en las zonas federales, además de las cuotas y multas que se reparten entre los jefes y tropa en forma equitativa, sin duda alguna, para que nadie se vaya a rajar y joda el negocio…se logró alcanzar la democratización del delito en la venta dehuachicol… pues algo es algo.