El día de hoy por la tarde se efectuará el debate presidencial en punto de las ocho de la noche, mismo que será transmitido, además de las cadenas convencionales de televisión, por diversas plataformas electrónicas y redes sociales. En este primer encuentro estarán presentes los candidatos partidarios Andrés Manuel, Ricardo Anaya y José Antonio Meade. Asimismo, los independientes, Margarita Zavala y el Bronco.

Este encuentro versará sobre los temas de Seguridad Pública y Violencia, Combate a la Corrupción e Impunidad y Democracia, Pluralismo y Grupos en situación de vulnerabilidad. Estará compuesto de tres bloques, y cada uno de ellos será dividido en dos segmentos.

Será de suma importancia este primer debate ya que podría definir quiénes serán los punteros en la contienda electoral. Resulta evidente que Andrés Manuel, de Morena, llega con amplio margen de ventaja. Una de las encuestas recientemente publicadas por el Grupo Reforma documenta que el tabasqueño tiene un 48% en la intención de voto, seguido por Anaya con 26% y posteriormente Meade con 18%.

Sin embargo, y a pesar de estas preferencias, para muchos aún no ha quedado claro si la contienda real es Obrador vs Anaya u Obrador vs Meade. El debate podría posicionar realmente al candidato del Frente como el único que pudiera vencer a Obrador y de esta forma empezar a canalizar el voto útil en su favor. No obstante, Meade, no dejará que esto pase en automático y buscará ser el segundo lugar. La pregunta clave del debate será si se desfonda Meade y Anaya logra pasar claramente en segunda posición. El debate definirá quien competirá la final contra AMLO.

El tabasqueño, si quiere salir bien librado tendrá que considerar las habilidades en el debate de Ricardo Anaya. En varias ocasiones éste ha demostrado que es un buen orador, que sabe colocar mensajes ante el electorado, que utiliza bien los tiempos haciéndose valer de herramientas visuales como fotografías o gráficas en donde toma en cuenta datos duros, que se le pueden quedar a audiencia.

La forma de hablar de Obrador por otro lado, es un arma de dos filos. Esa forma pausada que tiene, el pensar antes de hablar puede conectar con gran parte del electorado que prefiere una charla en vez de un discurso; pero por el otro lado, existen quienes se inclinan más por la fluidez.

Resultará importante también el rol que jueguen los otros candidatos. Es evidente que el Bronco tiene una función muy particular: golpear a AMLO y lanzar al ruedo varias propuestas populistas. Margarita Zavala, en cambio, buscará acercarse con el panismo y restarle fuerza a Ricardo Anaya. Es decir, los dos punteros tendrán quien les critique severamente y busque ser su contrapeso.

De las temáticas sobre las que versará este encuentro, hay una que particularmente tendrá mucho peso: el combate a la corrupción y la impunidad. Y es que, además de ser una de las grandes quejas del electorado, se buscará vincular a todos en el mismo lodazal. En el caso de Obrador es evidente que se le prepara el ataque por tres frentes: Por su responsabilidad indirecta -con el “Señor de las Ligas”, Eva Cadena y las fallas de la Línea 12 de su protegido Ebrard-; por haber vivido estos años del erario que se destina a los partidos y por una reciente denuncia por enriquecimiento ilícito que fue presentada recientemente en la PGR. Veremos si puede salir librado en esta ocasión.

Esperemos en el debate se contrasten ideas claras a los grandes problemas que tenemos como nación. Que no predominen las descalificaciones y que se antepongan las propuestas. Estemos atentos.