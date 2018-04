Estado de los Estados

Hoy tendrá lugar la primera etapa de la jornada cero de los candidatos presidenciales. El tiempo bajo el cual deberán mostrar su mejor faceta para convencer al electorado y no pare-ce debiera ser ésta la de la exhibición de sus vergonzosos pasados, incluidos en ellos los de sus partidos políticos y hasta el de sus cónyuges. Sin embargo y en ese afán de centrar la atención en intentar disminuir el grado de preferencias alcanzado por López Obrador, lo más seguro es caigan en su propia trampa. Sus asesores se dicen expertos también en el es-tudio de personalidades y, de ellas, aseguran haber estudiado a fondo la del tabasqueño. Saben porque arruga la nariz, lo que está pensando cuando apunta con el índice, sostienen mucho tiene de reflejo de carácter la manera de mover las manos para acomodarse el pelo. Sus reportes, aunque usted no lo crea, informan a sus contratantes de la relación entre el lenguaje de su última aparición y las relaciones sexuales sostenidas la noche anterior. Hasta ese extremo han llegado en un afán de “conocer a fondo” las debilidades y dedicar tiempo de campaña en hacerlas resaltar.

Los han preparado para estar alertas si en el tiempo destinado para cada expositor, AMLO desvía la mirada hacia arriba, hacia abajo o a un lado y por esos movimientos saber si mien-te, medio miente, está inventando o dice la verdad. Así pueden, de inmediato y de acuerdo a lo recomendado, desmentirlo abiertamente sin temor a equivocarse así carezcan de pruebas con las cuales demostrar lo contrario a lo dicho. Para ser exactos, la hora cero tiene lugar para cuatro candidatos, para los dos delincuentes electorales y para los de las alianzas de las cuales han surgido gobiernos extremadamente dañinos para la mayoría de ciudadanos. Ya está tan asentada la ventaja lopezobradorista que se dan el lujo de solicitar abiertamente el apoyo a los candidatos de Morena, tanto a diputados como a senadores. O sea ya les sobra hasta para repartir.

El electorado tendrá la última palabra una vez analizando debidamente si es conveniente cuente AMLO, por ejemplo y si alcanza el triunfo, con una mayoría en el Congreso bajo el argumento de poder poner en marcha sin tanta pérdida de tiempo y obstáculos su proyecto de gobierno o, si como se ha dicho reiteradamente, lo mejor es contar con un equilibrio de poderes. Discutir cambios, reformas, eliminaciones, aprobar dinero, etcétera, siempre será sano y es lo que hasta hoy, con suficientes curules opositoras, no ha sido visto. Cabildearon hasta obtener mayorías para las reformas estructurales y así han actuado para imponer cuan-ta ley requieren para darle sustento legal a sus negocios. Los cabildeos se practican en todo el mundo sólo que, en México, los objetivos no son nada sanos e incluyen prebendas de todo tipo, no convencimiento. Se critica fuerte a quienes venden el sufragio en las jornadas electorales pero poco se habla y señala de la misma operación hecha por los curuleros, los locales y los federales.

Como el escenario es total y vergonzosamente predecible, López Obrador ya se adelantó anunciando “no me van a calentar” y vaya le costará trabajo no sólo en razón del carácter sino por estar frente a quienes con todo cinismo buscarán la paja en el ojo ajeno haciéndose tontos sobre la viga que traen cargando y una más pesada que la Estela galletera construida por Felipe Calderón. Se requiere de la circulación de atole en las venas para no sentir ira con tan sólo recordar las andanzas de Fox desde el tiempo en el cual convirtió a Martita en bí-gama, por empezar por un punto al cual también debemos ponerle pesos y centavos de los nuestros, de los pagados por impuestos para construirles las cabañas del amor. Los arreglos con “El Chapo” para arreglarse con un solo cartel y dejar fueran ellos quienes se encargaran del resto. De la siembra de cadáveres lograda por el marido de Margarita, mujer impedida y sin el carácter suficiente para alejarlo del alcoholismo y convencerlo del tamaño de la res-ponsabilidad adquirida al llegar a la Presidencia, porque la Zavala decía “llegamos”.

Eso nada más por encimita porque en una segunda capa está todo el dinero extraviado pro-ducto de los excedentes petroleros y del precio por barril alcanzado durante esos mandatos. El fingimiento de José Antonio Meade también es revelador de complicidades porque el favoritismo mostrado a los grandes empresarios no fue determinación propia, cumplió y con gusto órdenes y por lo visto sigue en la misma disposición sin importar si con ello ensucia el apellido y sepulta su trayectoria. Así las cosas, tan solo con observar logre AMLO mante-nerse sin mostrar irritación o descontrol –aunque no debemos ser tan exigentes, si tantito se encabrona, hay razón-, el debate lo tiene ganado, aunque no hable.

Publicitaron una reunión no fácil de comprobar si se llevó a cabo o es especulación o forma parte del susto o de la inquietud a despertar en el equipo de AMLO. Dicen se vieron en un restaurante de Polanco la Zavala, El Bronco y Meade, quien habló para convencerlos de sentarse a dialogar dicen fue Carlos Salinas de Gortari. Difícil creer se reunieran para algo más que una foto de esas con las cuales pretenden revelar los une el amor a México y los deseos de servicio, porque para llegar a acuerdos requieren de una total privacidad para po-der poner sus cartas sobre la mesa, lo que quieren, lo que aportan y hasta donde están invo-lucrados con las distintas mafias para también acordar cuáles van a prevalecer. No se supo tampoco porque no estuvo Ricardo Anaya o si éste no quiso ir porque no está dispuesto, todavía, a llegar a acuerdos con EPN por las ofensas recibidas al ser acusado de lavado de dinero y otros delitos por la operación de compra-venta-compra-venta de un predio.

Anaya ha dicho no perdonará tampoco al mexiquense porque bastante se alió con él para que lograra sacar adelante a su candidato a gobernador del Estado de México. Le serví, dice un Ricardo dolido. A cambio, agrega, me vio la cara de tonto con la gubernatura de Coahui-la sobre la cual habíamos acordado se contarían limpiamente los votos y, en caso de llegar a tribunales, no se ejercería ninguna presión para obtener fallos favorables. No cumplió “y, de no ser por la fortaleza que me reconocen mis compañeros panistas, la confianza despertada en nuestros aliados del PRD y de Movimiento Ciudadano, me estarían velando… política-mente hablando”, aunque agrega “o quién sabe si ya estaría haciéndole compañía a Manuel J. Clouthier”.

De ahí que no resulte del todo extraño Anaya se hubiese aliado con diferentes actores polí-ticos, como el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, su sparring Diego Fernández de Ce-vallos y los nunca bien ponderados Jorge Castañeda y Santiago Creel, entre otros, a los cua-les ahora debemos incluir al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien ha llevado ade-lante la develación de la triangulación delictiva de recursos federales para campañas del PRI a fin de enfrentar a la administración federal. El enemigo electoral es sin duda AMLO, el personal es Calderón y por ende Doña Margara, así que el mentado “niño prodigio” o crece o adiós Nicanor ya no cuentes con mi amor.

Tal como lo señalamos en estas mismas líneas el día de ayer, López Obrador, quien reitera-damente ha ofrecido una política de austeridad para los políticos y altos funcionarios públi-cos, y una lucha sin cuartel a la corrupción, deberá eludir los ataques de dos delincuentes electorales, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderón; un delincuente a secas investi-gado por las autoridades judiciales, Ricardo Anaya; y un presunto implicado en desfalcos al erario nacional, José Antonio Meade. ¡Hagan sus apuestas!

Por cierto, en un contexto nacional caracterizado por la impunidad en casos de corrupción como los de Odebrecht y la opacidad en los contratos del NAIM, ¿qué estarían negociando un destacado integrante de la nomenklatura priista como lo es Manlio Fabio Beltrones, con un aspirante de la coalición PAN-PRD-MC al Senado de la República, Miguel Ángel Man-cera, quien no oculta el miedo a que su antecesor en la jefatura de Gobierno de la capital de la República, Marcelo Ebrard, consolide una posición de poder en el próximo sexenio? Y es que juego que tiene desquite o revire, ni quien se fije y vaya que MAM la emprendió contra el carnal.