En hechos distintos atacan a balazos a 2 candidatos, ambos salen ilesos

En hechos distintos, dos candidatos, uno por la alcaldía de Zumpango del Río y el otro, por la diputación local del distrito federal 08, con cabecera en Ayutla de los Libres, sufrieron un ataque armado por parte de desconocidos.

El primer caso, se trata de Mario Alberto Chávez Carbajal, que sobrevivió a un atentado a balazos que dejó un saldo de tres personas heridas, es el tercer ataque dirigido en su contra en menos de ocho meses, hasta el momento ha resultado ileso.

La madrugada ayer jueves 19 de abril, el Grupo de Coordinación Guerrero (GCG) confirmó que alrededor de las 22:40 horas del miércoles 18, Chávez Carbajal y un grupo de colaboradores fueron objeto de un ataque a balazos.

Vía comunicado, el vocero del GCG, Roberto Álvarez Heredia confirmó que la agresión se cometió cerca de la alameda central de la cabecera municipal de Eduardo Neri, con el saldo de tres personas heridas de bala.

La misma noche del miércoles, el alcalde Pablo Higuera Fuentes se comunicó con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame para reportarle un incidente en el que se utilizaron armas de fuego.

La policía municipal informó a su alcalde, y este lo comunicó al responsable de la política interna en la entidad, que supuestos delincuentes habrían atacado al candidato del PANAL, Mario Alberto Chávez.

Personal de la Policía del Estado acudió al lugar y se entrevistó con varios testigos, quienes citaron la balacera a las 22:30 horas, cerca de la alameda central.

En ese lugar, los uniformados encontraron al menos diez casquillos percutidos de 9 milímetros, de primera instancia se reportaron tres hombres heridos que fueron llevados en un vehículo particular al hospital Raymundo Abarca Alarcón, ubicado en la salida norte de Chilpancingo.

Personal del hospital de referencia confirmó el acceso de tres heridos de bala, siendo estos Alejandro “N”; de 29 años, José Luis “N” de 47 y Héctor “N” de 29, quienes presentaban impactos en las piernas, los tres son vecinos de la cabecera municipal de Zumpango.

Familiares de los lesionados informaron a las autoridades que los autores del ataque se desplazaban a bordo de una motocicleta, quienes dispararon en varias ocasiones y luego se retiraron sin complicaciones.

Entrevistado la mañana siguiente, el candidato del PANAL precisó que en la agresión participaron dos motocicletas y una camioneta color blanca, los que de acuerdo con los testigos que se animaron a proporcionar información, dieron al menos tres vueltas en la zona para verificar que el candidato se encontrara dentro de un establecimiento de comida.

Mario Alberto Chávez Carbajal sostiene que lo registrado fue un ataque directo, que no se trató de ninguna confusión.

Explicó que junto con él se encontraba un candidato a regidor con su papá, quienes fueron alcanzados por las balas junto con otra persona.

Su candidato a regidor, del que se reservó el nombre celebraba su cumple años, razón por la que acordaron cenar cerca de la alameda.

Antes de la cena pasó a la iglesia y posteriormente se sumó al grupo, recuerda que se instaló hasta el fondo del establecimiento.

“Al momento de los disparos yo me quedé en estado de shock, todos se tiraron al piso y otros salieron corriendo, pero yo me quedé ahí, quieto hasta que llegó una persona y me jaló hacia el interior de la casa”, recuerda.

Chávez comentó que la mañana del sábado 14, el vehículo en que circulaba, sobre la carretera Chilpancingo-Zumpango fue embestido por una camioneta Cherokee color blanca, lo que propició que perdiera el control del vehículo y se volcara sobre la cinta asfáltica.

Pese a lo aparatoso de la volcadura, los cuatro ocupantes del vehículo tipo Jetta que manejaba resultó con lesiones graves, razón por la que solo informó del hecho a la dirigencia estatal del PANAL y no presentó una denuncia ante el Ministerio Público.

ATACAN A BALAZOS A

CANDIDATO PRIISTA

A DIPUTADO

El segundo caso, se trata de Edel Chona Morales, candidato a diputado de la coalición “Todos por México” (PRI-PVEM-Panal) en el Distrito federal 08 con cabecera en Ayutla de los Libres, que fue tiroteado pero salió ileso de ese ataque ocurrido sobre la Autopista del Sol, cuando circulaba en su camioneta rumbo a Chilpancingo, la mañana de este jueves.

Los hechos ocurrieron a la altura de Dos Arroyos, minutos antes de las 08:00 horas. Edel Chona dijo que una camioneta en la que viajaban tres individuos se emparejó a la suya y le gritaron que se detuviera, al mismo tiempo que le apuntaban con armas de fuego.

Chona, quien viajaba con su chofer, dijo a éste que no se detuviera, que acelerara, y fue entonces cuando escuchó disparos de armas de fuego que, por fortuna, no lo alcanzaron y a su vehículo tampoco.

Los individuos lo persiguieron, pero como la camioneta del candidato es más potente, logró poner distancia de por medio, tomó la desviación hacia Tierra Colorada y pidió auxilio a policías federales Sector Caminos, quienes lo resguardaron.

El político denunció estos hechos en la Agencia del Ministerio Público de Tierra Colorada. Horas después se supo que cerca de esa cabecera municipal de Juan R. Escudero, sobre la misma autopista, fue hallada una camioneta abandonada muy parecida a la que tripulaban los sujetos que lo atacaron, según las características que el agraviado describió.

EXIGE NUEVA ALIANZA GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN CAMPAÑAS

El presidente del Comité Nacional del partido Nueva Alianza, Luis Castro Obregón, y la dirigente en Guerrero, Laura Pineda Manzano, condenaron el atentado que sufrió su candidato a alcalde de Eduardo Neri (Zumpango), Mario Alberto Chávez Carbajal en esa ciudad.

A través de un boletín, los dirigentes exigieron al gobierno federal, estatal y municipal que den garantías de seguridad a los candidatos, a los que participan en las campañas y a los ciudadanos, pues se busca “que haya paz y tranquilidad durante este proceso electoral”.

Laura Pineda indicó que habló con el gobernador Héctor Astudillo Flores, quien, dijo, se comprometió a aplicar las operaciones de seguridad para los candidatos en Guerrero, y agregó que la dirigencia nacional exigirá que se apliquen los protocolos en todo el país.