Monitoreo Político

Qué tal estimados lectores, deseándoles que disfruten su fin de semana les comento el gobernador del estado Héctor Astudillo Flores recorrió las nuevas instalaciones del aeropuerto internacional de Acapulco en el cual ya está en función la nueva terminal aérea y que además es la más moderna que hay el país hay el propósito de que en algunos días funcione al cien por ciento y es muy importante que se dé a conocer porque fue construida con una inversión de casi seiscientos millones de pesos y que es muy importante que la conectividad que ha crecido vía aérea pueda ser respaldada por una nueva terminal que está empezando a funcionar y que Astudillo Flores lo constató personalmente.

El transporte aéreo ha sido un mecanismo de transporte que cada vez aumenta en la conectividad sin duda hay más números de vuelos que llegan a Acapulco y eso favorece a la afluencia turística para el estado de Guerrero.!!

Pasando a otro tema les comento que la campaña por alcanzar un escaño en el Senado de la República el candidato del PRI-PVEM- y Nueva Alianza el Dr. Manuel Añorve Baños va viento en popa en su labor proselitista recorriendo todo lo ancho y largo de nuestra Entidad Suriana demostrando sencillez y condescendiendo con el pueblo quien le ha patentizado su apoyo para ser nuestro próximo Senador por Guerrero.

Añorve Baños ha mencionado varias propuestas que en su momento si el voto le favorece las llevará a tribuna para hacerlas realidad y de esa manera cumplirle a los guerrerenses en los diversos temas que favorezcan su desarrollo.

Asimismo integrantes de otros Partidos Políticos le han manifestado su total respaldo ya que es un político que cuenta con una amplia experiencia y trayectoria en el ramo legislativo y confían que hará un excelente papel desde la Cámara Alta para gestionar mayor oportunidades a las familias de Guerrero como eje principal de su propuesta de campaña.!!

Pasando a otro temas hay muchas dudas en los sectores de la sociedad sobre cuales han sido las propuestas de los cinco candidatos a la Presidencia de la República en materia de seguridad la respuesta para ellos y mi reflexión para Ustedes estimados lectores ni candidatos de la Presidencia ni a las nueve gubernaturas tienen una sola propuesta real, verdadera, concreta en materia de seguridad y es lamentable porque la principal demanda ciudadana en este país es la seguridad es que la gente pueda estar tranquila la gente pueda salir a trabajar es lamentable porque no existe una propuesta insisto de ningún candidato en esta elección que por cierto será la más competitiva en este país para combatir, abatir o por lo menos disminuir los niveles de inseguridad y violencia que vivimos en nuestro lastimado país; si es la principal demanda ciudadana hasta ahí tenían el motivo de campaña el mensaje político o por lo menos las promesas que algunos nunca cumplen pero que muchos las siguen comprando.

Todos nos han dicho que van hacer que van a detener pero NADIE nos dice COMO LO VAN HACER, ninguno lo ha planteado, no tienen la menor idea del presupuesto no tienen la menor idea del daño que este país tiene no tiene tampoco la menor idea o el interés por darle a la ciudadanía una propuesta decisiva que aunque no se cumpla y que desafortunadamente todos los mexicanos las creemos cuando son tiempos electorales. Esperemos que en el debate del próximo domingo nos permita ver con más claridad si habrá una propuesta clara, firme y decisiva por parte de los candidatos presidenciables en el tema tan importante como los es la seguridad..!!

Pasando a otro tema estimados lectores les comento que el candidato del PRI a la Presidencia Municipal de Ixcateopan me refiero al Lic. Juan Carlos Rodríguez un joven político que lo hemos visto muy activo en los últimos días realizando reuniones privadas con diferentes sectores de la sociedad de ese bello municipio y que además simpatizantes y miembros de otros partidos políticos se han sumado al proyecto político de este joven profesionista con la finalidad de cristalizar su proyecto de ser el ganador de las próximas elecciones.

Juan Carlos ha logrado en poco tiempo lo que otros candidatos no han hecho que es entablar un diálogo abierto, plural permanente y sobre todo de inclusión como la ha hecho con personajes de otros partidos políticos que han escuchado sus planteamientos para que Ixcateopan alcance el desarrollo que todos anhelan.

Sectores de la Sociedad de Ixcateopan y miembros de otros partidos políticos le han expresado que hoy es el tiempo de los jóvenes y de gente nueva como lo es Juan Carlos que traen nuevas ideas para hacer una campaña de propuestas firmes porque lo que la gente quiere son acciones para dar respuesta a las demandas que la ciudadanía requiere. Juan Carlos Rodríguez sin duda alcanzará la meta que se ha propuesto y esto lo hará de manera conjunta y de la mano de la sociedad conformada por la adhesión libre y voluntaria de un número considerable de miembros que aportan capital y trabajo..!!

Por otro lados les comento que en las próximas elecciones del primero de julio podría haber grandes sorpresas en algunos municipios de nuestro estado tal es el caso del municipio de Tetipac en donde el Lic. Javier Osorio es el abanderado del Partido Verde Ecologista de México quien contendrá por la Presidencia Municipal de esa localidad los que lo conocen saben que este joven empresario de la construcción tiene muchas posibilidades de obtener el triunfo ya que cuenta con un amplio capital político que lo coloca en una posición inmejorable para concretar su proyecto político.

Javier Osorio es profesionista y un exitoso empresario originario de la comunidad de San Gregorio y se ha caracterizado durante su trayectoria de vida en apoyar a la gente de que le ha solicitado algún apoyo; hoy se le presenta la oportunidad de participar por un cargo de elección popular en este caso por la alcaldía de Tetipac.

Se ha caracterizado por ser una persona humilde, sencillo de buen trato y que tiene las ganas de trabajar y sacar adelante a su municipio, no lo perdamos de vista ya que el Lic.Javier Osorio es un fuerte contendiente para ganar la elección del bello municipio de Tetipac..!!