Crónicas del Sur

No hay fecha que no se cumpla, plazo que no se venza, ni deuda que no se pague...Anónimo

Hoy día 19 de abril del 2018, al momento de estar armando la presente entrega, leemos que estamos ya a solo 72 días, 10 horas, 41 minutos y 50 segundos para que todos los mexicanos con credencial de elector, dentro y fuera del país, participen en la histórica jornada electoral del día primero de julio, acudiendo a depositar el voto a favor o de castigo y, decidir el futuro de nuestra querida patria; México, país al que casi todo queremos y respetamos “no todos”.

Así como vimos y escuchamos el desarrollo de la (pre) campaña, campaña intermedia y campaña oficial abierta, advertimos que las cosas están color de hormiga para las coaliciones que encabezan el PRI y del PAN, pues según las chuchas cuereras de la política jumilera y las mentadas casas encuestadoras a nivel nacional, el candidato de la coalición de MORENA, va en caballo de hacienda o viento a popa a todo lo que da la maquinaria en el barco pejista.

Sin embargo, por lo que han visto mis ojos en 4 décadas de vida política de este gran país, nadie tiene seguro el triunfo al cien por ciento hasta que no se cuente la última boleta depositada en las urnas electorales. Si bien es cierto que se comenta que el eterno aspirante a la Presidencia de la República va arriba en las encuestas; de un día para otro se puede hundir hasta el último lugar, cosa que a estas alturas es difícil pero no imposible “he visto torres muy altas derrumbarse”.

Es muy importante asumir este tema de las candidaturas federales, pues de una forma u otra manera, esta campaña para Presidente, Senadores y Diputados, tendrá que repercutir para bien o para mal en las campañas estatales y locales.

Ahora bien, el próximo domingo 22 de abril será el primer debate entre los suspirantes a ocupar la Silla del Águila en Palacio Nacional. Se cree que este debate servirá y dará lectura política clara para ver quién pudiera ocupar el cargo de suceder en el cargo a EPN.

En AMLO, seguramente su más acérrimo enemigo a vencer será él mismo. Su ego para no regarla y decir estupideces “puro amor y paz” será lo mejor si quiere mantenerse en las preferencia de sus incondicionales. ANAYA, quién según los chismosos va en segundo lugar, por supuesto si quiere subir su rating y aspirar ganarle a AMLO, tiene que echarle toda la carne al asador, sabe y tiene con qué. MEADE, el candidato del PRI y del sistema, honestamente le va a costar mucho trabajo convencer a tanta gente decepcionada y engañada. Carga una enorme loza en la espalda, la gente está muy enojada con tanta delincuencia, golpeada y agredida por el actual gobierno; se puede dar un milagro sacando un AS de la manga. Escucharemos si AMLO puede mantenerse; ANAYA subir y MEADE alcanzar el segundo lugar para que la tan anunciada derrota no sea tan estrepitosa y puedan figurar en los próximos seis años en el Senado, Congreso de la Unión, 9 gubernaturas y congresos y alcaldía locales. Más en fin, Nadie está seguro con el triunfo en los más de 3400 cargos de elección que se disputaran hasta que la autoridad electoral cante la decisión de los mexicanos.

En cuanto a las campañas electorales locales, les comento que para diputados iniciará el próximo 29 de abril y para presidentes municipales en todo Guerrero, dará inició el día 16 de mayo. Por lo tanto, los aspirantes o soñadores al cargo de elección popular andan ya en campaña pero en corto, de manera privada para no infringir la ley electoral.

Aquí en Taxco los pretensos candidatos ya andan en chinga loca para convencer a los ciudadanos del municipio con 82 comunidades “seguramente ya andan ofreciendo las flores de la virgen y las promesas de siempre; a ver qué pasa, pues ahora la gente, inclusive de las comunidades ya están bien informadas de todo lo que pasa y ocurre en el mundo, ya no se les puede engañar tan fácil.

Flor Añorve Ocampo PRI, Marcos Efrén Parra Gómez PAN, Mario Figueroa Mundo NA y Jorge Domínguez Salgado por MORENA. De este último se menciona que podría ser remplazado por el ex priísta, Marco Antonio Martínez Sierra. Aquí en este solar platero, las preferencias electorales están bien divididas entre el PRI y el PAN; aquí en Taxco la gente no cree en falsos redentores.

El PAN por ser un bastión natural de Guerrero, el candidato Parra Gómez tiene las mayores preferencias a su candidatura, por lo que tiene muchos aspectos a su favor para nuevamente salir airoso y volver nuevamente al palacio municipal.

A favor de Flor Añorve Ocampo, el PRI tiene buenas oportunidades de ganar, pues el presidente municipal priísta con licencia, Omar Jalil Flores Majul, realizó bastantes obras y llevó apoyos abundantes a las comunidades, sin embargo, la candidata Añorve tiene tres enormes piedras en los zapatos “la fama del PRI”, la violencia en Guerrero y la salida del PRI de Mario Figueroa Mundo; esta podría ser la diferencia en contra de la candidata del PRI, pues este ex priísta le va a restar muchos votos al PRI en Taxco y en las comunidades.

Pero yo como dijo en ciego, hasta no ver creer… [email protected]