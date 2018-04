Averígüelo Vargas

Los féretros con los cuerpos de los 6 policías estatales masacrados por los delincuentes en la comunidad de Las Mesillas, municipio de Zihuatanejo, estuvieron colocados al centro de la explanada de la Universidad Policial, donde se les hizo el reconocimiento oficial y social por el cumplimiento de su deber, para salvaguardar a la población del estado, hasta niveles de sacrificio.

El gobernador Héctor Astudillo encabezó el homenaje a los uniformados caídos y aseguró que este crimen no quedará impune, porque ya tienen identificado al grupo que los asesinó y conocen la zona donde se mueve, además de que garantizó a las viudas y sus familiares que los hijos de los uniformados no quedarán desprotegidos porque el gobierno del estado velará por su seguridad y con las ayudas necesarias para que no pasen privaciones y puedan realizar sus estudios.

Reconoció el mandatario estatal que hay problemas, pero hizo un llamado a no dejarse amedrentar, porque insistió en que quienes hacen el mal son muchos menos que los que trabajar para que Guerrero salga adelante.

Reconoció que “hay problemas, pero también un gobierno que todos los días los enfrenta”.

Condenó el ataque a los policías, que calificó como un “acto deleznable”, en el que le “arrancaron la vida a seis servidores públicos, que merecen un doble reconocimiento, porque defienden a la sociedad y porque mueren por servir a la sociedad”.

Reclamó que en las labores de seguridad deben participar también las policías municipales, que pocas veces cumplen con su labor, aunque en ese caso en municipios pequeños y aún en algunos grandes, la presencia de los policías municipales es mínima, además de estar mal organizada, con escasa participación y hasta mal armada.

En el homenaje a los policías participaron los representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, así como el secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán, y representantes del Ejército, de la Policía Federal, la PGR y la Comisión de Derechos Humanos del Estado.

RESPALDO Y AMPLIA ACEPTACIÓN RECIBE MANUEL AÑORVE EN LA MONTAÑA. —Dos días lleva el candidato priista a la senaduría, Manuel Añorve Baños en la región de la Montaña, la que más apoyo y respaldo necesita para enfrentar y superar sus problemas ancestrales, y con entusiasmo advirtió que sus habitantes le ofrecieron una cálida recepción y le manifestaron su apoyo, pero para que trabaje en la atención y búsqueda de soluciones a sus problemas.

El abanderado tricolor, muestra una campaña mucho más activa y propositiva frente a sus posibles adversarios, que saben que van a perder o no tienen interés en dialogar con la gente.

Añorve estuvo en Xalpatláhuac y Tlapa, donde dejó en claro que no se confía y dedica tiempo y entusiasmo para atender a la gente, para escuchar sus problemas y proponer soluciones, porque lo que busca es profundizar en las condiciones y características de los guerrerenses de las distintas regiones, para elaborar un mejor plan de trabajo que esté encaminado a ofrecer soluciones a los problemas y carencias que enfrenta.

En el caso de los combustibles, especialmente la gasolina, ofreció una solución realista, al alcance de un legislador, representante del estado, como la reducción de los impuestos en el Congreso que se le aplican y que mucho tienen que ver con el elevado costo que tienen en la actualidad.

Señaló Manuel Añorve que las comunidades indígenas radicadas mayormente en esa región necesitan mayor atención y proyectos realizables, como la construcción del edificio del Colegio de Bachilleres en Xalpatláhuac, con becas y otros apoyos para que los estudiantes puedan concluir sus estudios de ese nivel y queden en posibilidad de acudir a la universidad.

La gente sigue ya la “Campaña de alegría y esperanza”, como se ha calificado la de Añorve Baños, porque ofrece ayudas reales y soluciones que corresponden a los problemas y necesidades que enfrentan.

En Tlapa se reunió con el obispo Dagoberto Sosa Arriaga, con quien intercambió experiencias y opiniones sobre las condiciones y características de esa amplia región, donde se concentra la mayoría de las comunidades indígenas del estado.

Posteriormente estuvo en Alcozauca, el municipio donde nació y gobernó el dirigente del magisterio, Othón Salazar Ramírez, donde también tuvo una entusiasta recepción.

RECUERDA JESÚS TEJEDA VARGAS QUE ÉL TAMBIÉN FUE ELEGIDO EN LAS URNAS. —Ante el diferendo que se ha dado en al municipio de Chilpancingo y sobre si se permite o se rechaza el regreso del alcalde electo, Marco Antonio Leyva Mena, el actual alcalde, Jesús Tejeda Vargas, recordó que también él fue votado y electo como presidente municipal suplente y que esa es precisamente la función que desempeña en la actualidad.

No se trata, pues de un arribista o un oportunista que hay alcanzado el cargo por la decisión de algún poder externo, sino que ante la solicitud de licencia del titular, por derecho le corresponde asumir y desempeñar ese cargo al frente de la comuna municipal de la capital del estado, como lo ha hecho desde hace casi 6 meses, para continuar, según las determinaciones legales tomadas al respecto, hasta que finalice el periodo para el que ambos alcalde fueron electos.

Leyva Mena, puede reclamar que se le autorice concluir su periodo, pero el Poder legislativo tiene las facultades para decidir si acepta o rechaza, y como se decidieron por la negativa, Tejeda Vargas es legalmente el presidente municipal en funciones, hasta que tenga que entregar la estafeta capitalina a quien resulte electo por la ciudadanía en la elección del primer día de julio de este año.

Mientras, al frente de un gobierno capitalino con necesidades crecientes y recursos insuficientes, Tejeda Vargas ha cumplido en forma muy satisfactoria, dados los problemas existentes y a pesar de que tiene que remar contra la corriente que representan las exigencias constantes de los sindicatos que representan a los trabajadores, por los problemas permanentes de la basura, aunque por ahora está controlado y la exigencia ciudadana de tener un abastecimiento permanente y suficiente de agua, aunque la temporada de sequía que se vive imponga limitaciones e insuficiencia del vital líquido y pesar también de que muchos usuarios se niegan a pagar el consumo en casas y negocios.