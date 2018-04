Exige personal del CENDI “Grandeza Infantil”, pago de 8 meses de trabajo

Iguala, Gro., Abril 20.- Personal del Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) “Grandeza Infantil” con el apoyo de padres de familia protestaron afuera de la institución y colocaron cartulinas en demanda del pago de ocho meses de trabajo. Esta protesta estuvo liderada por el ex síndico Óscar Antonio Chávez Pineda, delegado municipal del CENDI quien comentó que son 20 millones de pesos etiquetados que se encuentran en las arcas de Finanzas del estado y sólo se necesita que se liberen.

Chávez Pineda dijo que desconocen por qué el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores no ha liberado ese recurso para los Cendis, porque advirtió que continuarán con este tipo de acciones para que las autoridades competentes puedan tomar en cuenta su demanda y en caso de no hacer caso tomarán carreteras o llevarán a cabo acciones radicales, porque dijo que son ocho meses que se les debe. Cabe mencionar que este Cendi se encuentra en la colonia “Habitat”.

En ese sentido, agregó que “el coordinador estatal no me dejará mentir que él vio los documentos de cómo se dio la transferencia de esos 20 millones a la Secretaría de Finanzas”, por tal motivo dijo que no es justificación que el gobernador argumente que existe miedo de que el próximo ciclo escolar no haya recurso para los Cendis y por tal razón no se libera el recurso. Dijo que las acciones continuarán hasta lograr que se hagan los pagos correspondientes.

Chávez Pineda comentó que de ser posible llegarán a Casa Guerrero junto con el respaldo de los padres de familia de los infantes que acuden a este centro. Dijo que a pesar de que no recibe un solo peso continúan laboraron por el bien de los alumnos que asisten al Cendi, en ese sentido dijo que de los 20 millones etiquetados se encuentran incluidas las ciudades de Iguala, Acapulco, Zumpango y Chilpancingo. En el CENDI de Iguala dijo que son 46 personas que se encuentran trabajando sin goce de sueldo.

Cabe mencionar que en esta protesta del CENDI “Grandeza Infantil”, también estuvo respaldado por Jesús Lupercio, coordinador estatal de Cendis; Pedro Luna, delegado del Cendi de Chilpancingo y Adalberto Antonio Salgado Dorantes, delgado del Cendi de Zumpango quienes coincidieron que el gobernador Héctor Astudillo debe liberar el recurso económico de la cantidad que ya se encuentra etiquetada.

En esta protesta fueron más de 150 personas entre delegados del Cendis, padres de familia, infantes y trabajadores, que demandan lo devengado desde hace ocho meses y que es un recurso que ya está en la Secretaría de Finanzas del Estado y sólo piden sea liberado a fin de evitar acciones como esta.