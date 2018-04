Haciendo historia

El martes pasado fue un día terrible para Andrés Manuel López Obrador.

El candidato presidencial de la coalición “Juntos haremos Historia”, puntero en las encuestas que miden las preferencias electorales y las intenciones de voto, seguramente observará que en los próximos días su puntaje tendrá una severa caída y también el respaldo ciudadano, --difícil saber de qué magnitud—, como consecuencia de tres acontecimientos:

El lunes 16, el magnate Carlos Slim Helú, gran amigo de López Obrador cuando éste fue jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, convocó a una conferencia de prensa para respaldar la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, al que se opone AMLO.

También cuestionó al tabasqueño y su propuesta de que en lugar del nuevo aeropuerto mejor se amplíe la base aérea militar de Santa Lucía, en el Estado de México. Prácticamente le dijo que su propuesta es retrógrada, que está equivocado y que su planteamiento, de ponerse en práctica, frenaría el desarrollo del país. Comparó el nuevo aeropuerto en construcción como una obra con un impacto económico similar al que produjo el Canal de Panamá.

Carlos Slim, que hizo muchos negocios con la anuencia y complacencia de López Obrador cuando éste mandaba en la capital del país (compró casi todos los edificios viejos del Centro Histórico para remodelarlos y amplias extensiones de terrenos en otras zonas de la Ciudad de México, como lo que se conoce ahora bajo la denominación de Nueva Polanco), que veía cómo su figura política, con las multimillonarias inversiones del presidente del Grupo Carso y de otros empresarios aliados de éste, crecía como la espuma hasta ser considerado como un estadista y uno de los mejores alcaldes del mundo –no el mejor, como pregonan sus propagandistas.

Pues bien, Slim no tardó mucho en recibir la virulenta respuesta de López Obrador, quien se olvidó de las buenas maneras con que trataba a su viejo amigo y le dijo públicamente que es un ambicioso, que defiende sus intereses y sus inversiones, que el presidente Enrique Peña Nieto o El Innombrable Carlos Salinas de Gortari le ordenaron atacarlo, porque a la “mafia del poder” le urge frenar “nuestro movimiento” (siempre habla en plural, nunca en primera persona, salvo en algunos spots en los que da por descontado que “voy a ser el Presidente”), y otras poco comedidas expresiones.

A pesar de su cotidiano estribillo del “Amor y Paz”, y al revés, que usa para salirse de la tangente, López Obrador volvió a mostrar su talante intolerante (salió bien la rima) que siempre le ha caracterizado y que había mantenido guardado durante muchos meses. Salió a relucir su mecha corta.

Como han de imaginar, le ha ido como en feria esta semana en casi todos los medios de comunicación. En la prensa escrita, en noticieros de radio y televisión, El Peje recibió una verdadera paliza.

Pero las cosas no terminaron con este asunto, desde la tarde-noche del lunes y el martes con mayor intensidad, durante todo el día, se difundieron fotografías de Andrés Manuel López Obrador descendiendo de una avioneta, en Sonora, lo cual no tendría mayor relevancia si no fuese porque el tabasqueño se la pasada un día sí y otro también agarrando de su piñata particular a Peña Nieto por usar el avión presidencial (que por cierto compró Felipe Calderón cuando fue presidente de la República), que no tiene ni Obama (a ese morenazo ex presidente estadunidense que ya agarraron de referencia comparativa, AMLO sobre todo, que lo menciona cada vez que desayuna), que lo va a vender, que hay que ser austeros, que por eso él viaja por carretera –ya no en aquel famoso Tsuru, sino en flamante Suburban—, etcétera, etcétera.

Y pues resulta que la ahora famosa avioneta es, por la matrícula, de uso particular, no taxi aéreo (es como si usted, lector, usara su coche particular para dar servicio de taxi), que es de propiedad dudosa, que quien la rentó no está en el padrón de proveedores del Instituto Nacional Electoral (INE) y por lo tanto es, por lo menos, una situación irregular, si no es que ilegal, que se pagaron poco más de 13 mil 200 pesos por cada uno de los ocupantes, etcétera, etcétera.

Total: a El Peje le fue peor que si le hubiese caído un tinaco de agua en la cabeza. Lo que le sigue podría ser peor.

Y para colmo de males, PejeLeaks.com, una página que en Internet se ha vuelto popular entre los antipejistas, difundió este martes, ya por la tarde-noche, un reportaje extenso en el que Andrés Manuel aparece presuntamente involucrado con narcotraficantes a través de un hermano suyo, Martín Jesús López Obrador, con datos y detalles con los que, aseguran los autores del extenso reportaje, se comprueba “la oscura relación entre los López Obrador y la delincuencia organizada”.

Este asunto tiene los visos de convertirse muy probablemente en una auténtica bomba política. Ya se verá.

Con estos aparentemente demoledores misiles impactando en la línea de flotación del portaaviones que es Morena, en el que surca los agitados mares de la política mexicana, Andrés Manuel López Obrador seguramente tendrá un domingo diabólico, durante el debate, el primero de tres. Veremos qué ocurre. [email protected]