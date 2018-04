Averígüelo Vargas

En dos enfrentamientos en Zihuatanejo, fueron muertos 10 delincuentes y más tarde 6 policías asesinados en una emboscada de la delincuencia organizada.

Este “martes negro” se desarrolló en la tarde, ya que cerca de las 18 horas policías estatales fueron atacados por varios sujetos y al responder la agresión abatieron a tres de sus atacantes que portaban armas de alto poder, aunque el grupo agresor era mayor, pero se ocultaron entre la maleza.

Los agresores se mantenían parapetados en el cerro, pero descubiertos por policías y militares volvieron a disparar contra los uniformados, que mejor organizados abatieron a otros 7 civiles armados, lo que dejó un total de 10 muertos y un policía ministerial herido.

Este primer enfrentamiento, de dos etapas, se produjo en el ejido el Coacoyul

Poco más tarden en la comunidad de El Camalote, una patrulla de policías estatales fue emboscada y sus 6 integrantes asesinados por los delincuentes, quienes incluso les dieron el tiro de gracia.

Estos dos hechos de violencia muestran que en diferentes partes del estado la presencia de la delincuencia alcanza proporciones graves y que para enfrentarlos hace falta la presencia de integrantes del Ejército y la Marina, porque a los policías estatales los asesinan con saña, cuando son superados y sorprendidos por los integrantes de esas bandas, que tienen una presencia preocupante en la zona de Zihuatanejo, uno de los destinos turísticos.

Se advierte que a los policías estatales los supera fácilmente la delincuencia, porque no es la primera vez que son masacrados, lo que hace pensar que no tienen la preparación suficiente o que son enviados en misiones en las que pueden ser fácilmente superados, por el número con el que operan.

Sin duda, esa situación debe ser revisada y replanteados los operativos que realizan y los lugares que son más peligrosos, porque de otra manera se estaría mandando directamente a la muerte a los policías estales que no son dirigidos con la responsabilidad suficiente, situación que en varias ocasiones los ha mandado al sacrificio.

REPRUEBA HÉCTOR ASTUDILLO EL SACRIFICIO DE LOS UNIFORMADOS. —Ante el sacrificio de los policías estatales, el mandatario estatal, HAF, reprobó los hechos que dejaron 6 uniformados asesinados y aseguró que este caso lo llevaría también al Grupo de Coordinación Guerrero, para analizarlo “con la mayor de las determinaciones”, para que su muerte no quede impune.

Para este miércoles se tenía prevista una ceremonia de homenaje a los caídos.

Mientras, se harán investigaciones, para tratar de dar con los autores de esas muertes, aunque ya son varios casos en que integrantes de la corporación del estado son abatidos, porque son los que operan a las zonas más peligrosas y sin que desarrollen acciones con la fuerza suficiente o necesaria.

AHORA OSORIO CHONG SE LANZA CONTRA AGUIRRE; ÉSTE LO ACUSA DE MENTIR. —Ahora fue el ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien se lanzó contra el ex gobernador Ángel Aguirre, para recriminarle que no retirara a los policías que no estaban aprobados, que es una de las medidas que provocaron el crecimiento de la delincuencia en el estado.

En su visita a Chilpancingo, con los candidatos priistas al senado y otras posiciones federales, el ahora candidato Osorio afirmó que “la ley no se puede doblar ni manejar a modo, simplemente había policías que no pasaron los controles de confianza y se les tenía que retirar y no se hizo”, y eso se lo atribuyó al ex mandatario estatal.

Este es el segundo caso en que AAR es criticado por su desempeño en cuestión de seguridad en su gobierno, porque primero fue Felipe Calderón, quien señaló que por esas omisiones se provocó la desaparición de los alumnos de Ayotzinapa.

Ahora AAR le dice a Osorio Chong “miente”, porque en los dos años en que fueron gobernador y titular de Segob, “nunca” le dieron algún apoyo desde esa dependencia.

Con cifras oficiales Aguirre señala que en su mandato la delincuencia disminuyó, pero que lo atacan porque no le perdonan que se haya salido del PRI y que ahora esté metido en la contienda electoral.

Y sin embargo, comentó que él le dio amplio apoyo a Osorio cuando competía por la gubernatura de Hidalgo, que ganó.

APREZA, VERÓNICA Y HUICOCHEA ENCABEZAN A LOS PLURIS DEL PRI. —Héctor Apreza, Verónica Muñoz y Heriberto Huicochea encabezan la lista de los diputados plurinominales para la integración de la próxima legislatura estatal. Los tres tienen segura la entrada a una curul.

En los lugres del 4 al 6 van Araceli Alvarado Rosales, Jorge Salgado Parra y María Adame Almazán y ya con ninguna posibilidad de llegar están en la séptima posición, Humberto Díaz Villanueva, en la ocho, Greta Ventura Lemus y en la novena, Edén Echeverría Arroyo.

Es normal que Apreza vaya en primer lugar, por su experiencia, conocimientos y cercanía al gobernador Astudillo; de Verónica Muñoz Parra, habría que preguntar que méritos tiene para acumular varias décadas de brincar de una a otras posiciones legislativas estatales y federales, sin que se le conozca alguna buena gestión en favor de sus representados.

Huicochea es el presidente del PRI estatal, él hace la campaña y es lógico que le dejen una posición en el Congreso local.

El lugar 4 es para Araceli Alvarado Rosales, una júnior que cosecha frutos del cacicazgo que su abuelo, Antelmo Alvarado mantiene en la CTM estatal, aunque ella no haya hecho nada nunca en favor del estado.

En el quinto lugar, Jorge Salgado Parra, un buen activo que regresó al priismo y que tiene años trabajando en varias dependencia, donde hizo una buena labor. También la tiene ganada.

De los demás poco se puede decir, porque son desconocidos o porque su desempeño no ha trascendido el nivel del anonimato o se trata de júniores cuyos padres les tratan de ubicar en el camino productivo de la política, aunque casi ninguno de ellos va a entrar.

De hecho, se estima que entre 5 y 6 de estas propuestas son las que alcanzarán una curul por 3 años, para la próxima Legislatura.