Ni quién las pare

Chevrolet Malvadas goleó 4 por 0 a Garabatos, en la fecha 11 del futbol femenil

Iguala, Gro., Abril 19.- Se fue la fecha 11 del balompié femenil de la Liga Amateur de Iguala y la pandilla roja de Chevrolet Malvadas no encuentra quién las detenga en el terreno de juego y en el martes futbolero golearon 4-0 a las “muñecas” de Garabatos que están en el tercer lugar de la tabla.

En el martes de belleza las “malvadas” siguen haciendo de las suyas defendiendo con orgullo su campeonato al vencer 4-0 a Garabatos con anotaciones de Karla Valle, Elizenda Jiménez, Vanessa Martínez y Cindy Barrios, con esto las “camioneras” están en el primer lugarm con 30 puntos y no hay quién las mueva.

Por su parte, las Pirañas de la UPEG con su goleada de 13-0 ya se colocaron en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 27 puntos, su víctima fue la oncena de Chicas Star que por más que luchó no pudo detener el poder ofensivo de las Pirañas.

Mientras tanto, Preventivas con goles de Claudia Ortiz, Dania González y Valeria Villegas ganó 3-1 a las Doradas que descontaron por conducto de Iris Jiménez.

Nueva Alianza sigue mejorando en su accionar pero le falta quién concrete las opciones de gol y ahora el Deportivo Arteaga las goleó 9-0; Ruffo Figueroa le ganó 1-0 a las Taxqueñas que no llegaron a la cita de este martes.

Súper 21 sigue sumando puntos y llegó a 22 tras vencer 4-1 a las Águilas de la UAGro Zona Norte; Ladys Porkys le ganó por la vía de la vergüenza a la Universidad Tecnológica.

En el goleo individual, una vez más Mariel Román que ahora defiende la playera de las Pirañas, está en la punta con 37 anotaciones; le sigue Jatziri Carmona, de Súper 21 con 17 tantos y en el tercer puesto se encuentra Magdalena Flores, de Pirañas con 14.